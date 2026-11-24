Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 2 min de lecture

Le constructeur suédois d'hypercars Koenigsegg attire de nouveaux investisseurs et affiche une valorisation de 1,3 milliard d'euros pour accélérer son développement.

Le fabricant suédois d'hypercars Koenigsegg franchit une nouvelle étape dans son développement avec l'arrivée d'un investisseur stratégique. Cette opération révèle une valorisation impressionnante de 1,3 milliard d'euros pour une marque qui ne produit que quelques dizaines de véhicules par an.

Un nouvel actionnaire pour accélérer la croissance

Le fonds d'investissement singapourien 65 Equity Partners vient d'injecter 20 millions d'euros dans Koenigsegg, devenant ainsi le second investisseur institutionnel de la marque. Cette opération s'accompagne également d'un investissement complémentaire de Chieftain Capital Management, déjà actionnaire, qui renforce sa participation.

Selon le directeur financier de Koenigsegg, Johan Ekdah, cette levée de fonds ne vise pas à combler un besoin de trésorerie immédiat. L'entreprise est capable de financer ses propres projets, mais cet apport crée "une marge de manœuvre pour l'avenir". L'objectif est d'accélérer l'expansion internationale, le développement technologique et l'amélioration des systèmes d'entreprise.

Une croissance spectaculaire depuis 2022

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Koenigsegg a enregistré un chiffre d'affaires de 155 millions d'euros en 2025, représentant une croissance de 80% par rapport à 2022. Cette performance exceptionnelle s'explique par une demande qui continue de dépasser largement la capacité de production de l'entreprise.

Avec environ 800 employés répartis dans le monde, le constructeur suédois maintient une approche artisanale tout en développant son échelle industrielle. La valorisation de 1,3 milliard d'euros représente une augmentation significative par rapport aux 870 millions d'euros estimés lors de la cession d'une participation de 6% en 2024.

Christian von Koenigsegg garde les rênes

L'élément central de cet accord reste le maintien de Christian von Koenigsegg à la tête de son entreprise. Le fondateur et PDG conserve la majorité du capital et continuera de diriger personnellement la stratégie, l'innovation et la vision produit de la marque.

"Ce partenariat nous donne des ressources supplémentaires pour concrétiser nos ambitions, tout en préservant l'esprit entrepreneurial et la liberté d'ingénierie qui définissent Koenigsegg", a déclaré la direction dans son communiqué.

Des projets ambitieux en perspective

La Gemera entre en production

Le constructeur vient de démarrer la production de la Gemera, une hypercar révolutionnaire à quatre places dévoilée en 2020. Cette machine d'exception développe une puissance monumentale de 2 300 chevaux et un couple de 2 748 Nm. Koenigsegg prévoit d'en produire 300 exemplaires, chacun représentant le summum de la technologie hypercar appliquée à un format pratique.

La CCGT1, un hommage de piste

En août dernier, la marque a également présenté la CCGT1, un hommage à la voiture de course CCGT qui n'a jamais pu participer aux compétitions. Cette voiture de course homologuée pour la route embarque un V8 biturbo développant jusqu'à 1 600 chevaux avec du carburant E85. Elle génère plus de 600 kg d'appui aérodynamique et propose, une première pour Koenigsegg, un package circuit développé en interne.

Une introduction en bourse toujours possible

Des rumeurs persistent concernant une éventuelle entrée en bourse de Koenigsegg. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, cette nouvelle valorisation et l'arrivée d'investisseurs institutionnels pourraient préparer le terrain pour une future IPO. Cela permettrait au constructeur de lever des fonds encore plus importants pour financer son expansion mondiale et ses développements technologiques.

Pour l'instant, la stratégie reste claire : maintenir l'ADN unique de la marque tout en développant progressivement les capacités de production et l'offre produit. Une équation délicate que Christian von Koenigsegg semble maîtriser avec brio, comme en témoignent ces résultats financiers exceptionnels.