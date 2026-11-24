Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Un rendu 3D imagine un Koenigsegg Jesko tout-terrain de 1 600 chevaux, concurrent fantaisiste des Lamborghini Huracán Sterrato et Porsche 911 Dakar.

L'industrie automobile a récemment découvert un nouveau filon : transformer des supercars en machines capables d'affronter les chemins de terre. Après le succès retentissant de la Lamborghini Huracán Sterrato et de la Porsche 911 Dakar, l'artiste numérique Abimelec Design s'est posé une question vertigineuse : et si le constructeur suédois Koenigsegg se lançait dans l'aventure ?

Le fantasme d'une hypercar suédoise tout-terrain

Le résultat de cette réflexion porte un nom évocateur : Jesko Terrang. « Terrang » signifie « terrain » en suédois, un clin d'œil évident à la vocation tout-terrain de ce concept virtuel. Basé sur l'extrême Jesko, ce rendu 3D imagine ce que donnerait l'hypercar scandinave si elle recevait le même traitement que ses rivales italiennes et allemandes.

Visuellement, le Jesko Terrang conserve les proportions reconnaissables de l'original et ses éléments aérodynamiques agressifs. Mais plusieurs modifications sautent aux yeux : une garde au sol rehaussée d'environ 4 centimètres, des pneus tout-terrain beaucoup plus massifs, des extensions d'ailes protectrices et divers équipements de protection. L'ensemble donnerait à cette machine une allure capable d'impressionner aussi bien sur le circuit de Spa-Francorchamps que sur une spéciale de rallye.

1 600 chevaux sur pneus cramponnés : l'équation folle

Sous le capot, ce Jesko Terrang imaginaire conserverait la mécanique démente de la version standard : un V8 bi-turbo de 5,0 litres développant jusqu'à 1 600 chevaux lorsqu'il est alimenté au carburant E85. Pour mettre ces chiffres en perspective, c'est presque trois fois plus puissant que l'Huracán Sterrato et ses 602 chevaux, ou plus de trois fois les 473 chevaux de la 911 Dakar.

Même avec l'ajout des protections carrosserie et la garde au sol rehaussée, ce monstre pourrait probablement atteindre les 100 km/h en environ 3 secondes avant de dépasser allègrement les 320 km/h en vitesse de pointe. Bien sûr, tenter d'atteindre de telles vitesses sur un chemin de terre relève davantage de la folie pure que de la conduite sportive raisonnable.

Les défis techniques d'un tel projet

Transférer toute cette puissance au sol sur surfaces meubles représenterait un défi colossal. La transmission Light Speed à neuf rapports du Jesko, combinée à la propulsion arrière, créerait des situations… intéressantes sur gravier. Des modifications substantielles de la suspension s'imposeraient, avec des amortisseurs plus souples et une protection renforcée du soubassement pour éviter les dégâts sur terrains accidentés.

Un marché de niche rentable

L'idée peut sembler saugrenue, mais Lamborghini et Porsche ont prouvé qu'il existe bel et bien une clientèle pour ces supercars atypiques. Les deux constructeurs ont écoulé leurs séries limitées à une vitesse fulgurante, malgré des tarifs stratosphériques. La production s'est toutefois arrêtée après quelques milliers d'exemplaires seulement, chaque modèle n'ayant pas dépassé une année de fabrication.

Pour Koenigsegg, déjà spécialiste des machines extraordinairement rares et onéreuses, ajouter une option Terrang à la gamme Jesko offrirait quelque chose que peu de constructeurs peuvent proposer : une hypercar d'une puissance absurde, capable de s'amuser hors de l'asphalte. Le Jesko étant déjà produit en quantités extrêmement limitées, une déclinaison tout-terrain accentuerait encore son caractère exclusif.

Un rêve qui restera probablement virtuel

Christian von Koenigsegg approuverait-il réellement un tel projet ? La probabilité reste extrêmement faible. Le constructeur suédois concentre ses efforts sur la performance pure, les records de vitesse et l'innovation technologique. Une version tout-terrain s'éloignerait considérablement de son ADN.

Néanmoins, ce rendu 3D a le mérite de faire rêver et d'explorer une possibilité fascinante. Dans un secteur automobile où l'audace paye souvent, qui sait si d'autres constructeurs d'hypercars ne suivront pas l'exemple de Lamborghini et Porsche ? Le chemin reste ouvert pour des créations toujours plus surprenantes et décalées.