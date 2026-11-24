Et si Koenigsegg créait son supercar tout-terrain ? Voici le Jesko Terrang imaginaire
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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L'industrie automobile a récemment découvert un nouveau filon : transformer des supercars en machines capables d'affronter les chemins de terre. Après le succès retentissant de la Lamborghini Huracán Sterrato et de la Porsche 911 Dakar, l'artiste numérique Abimelec Design s'est posé une question vertigineuse : et si le constructeur suédois Koenigsegg se lançait dans l'aventure ?
Le fantasme d'une hypercar suédoise tout-terrain
Le résultat de cette réflexion porte un nom évocateur : Jesko Terrang. « Terrang » signifie « terrain » en suédois, un clin d'œil évident à la vocation tout-terrain de ce concept virtuel. Basé sur l'extrême Jesko, ce rendu 3D imagine ce que donnerait l'hypercar scandinave si elle recevait le même traitement que ses rivales italiennes et allemandes.
Visuellement, le Jesko Terrang conserve les proportions reconnaissables de l'original et ses éléments aérodynamiques agressifs. Mais plusieurs modifications sautent aux yeux : une garde au sol rehaussée d'environ 4 centimètres, des pneus tout-terrain beaucoup plus massifs, des extensions d'ailes protectrices et divers équipements de protection. L'ensemble donnerait à cette machine une allure capable d'impressionner aussi bien sur le circuit de Spa-Francorchamps que sur une spéciale de rallye.
1 600 chevaux sur pneus cramponnés : l'équation folle
Sous le capot, ce Jesko Terrang imaginaire conserverait la mécanique démente de la version standard : un V8 bi-turbo de 5,0 litres développant jusqu'à 1 600 chevaux lorsqu'il est alimenté au carburant E85. Pour mettre ces chiffres en perspective, c'est presque trois fois plus puissant que l'Huracán Sterrato et ses 602 chevaux, ou plus de trois fois les 473 chevaux de la 911 Dakar.
Même avec l'ajout des protections carrosserie et la garde au sol rehaussée, ce monstre pourrait probablement atteindre les 100 km/h en environ 3 secondes avant de dépasser allègrement les 320 km/h en vitesse de pointe. Bien sûr, tenter d'atteindre de telles vitesses sur un chemin de terre relève davantage de la folie pure que de la conduite sportive raisonnable.
Les défis techniques d'un tel projet
Transférer toute cette puissance au sol sur surfaces meubles représenterait un défi colossal. La transmission Light Speed à neuf rapports du Jesko, combinée à la propulsion arrière, créerait des situations… intéressantes sur gravier. Des modifications substantielles de la suspension s'imposeraient, avec des amortisseurs plus souples et une protection renforcée du soubassement pour éviter les dégâts sur terrains accidentés.
Un marché de niche rentable
L'idée peut sembler saugrenue, mais Lamborghini et Porsche ont prouvé qu'il existe bel et bien une clientèle pour ces supercars atypiques. Les deux constructeurs ont écoulé leurs séries limitées à une vitesse fulgurante, malgré des tarifs stratosphériques. La production s'est toutefois arrêtée après quelques milliers d'exemplaires seulement, chaque modèle n'ayant pas dépassé une année de fabrication.
Pour Koenigsegg, déjà spécialiste des machines extraordinairement rares et onéreuses, ajouter une option Terrang à la gamme Jesko offrirait quelque chose que peu de constructeurs peuvent proposer : une hypercar d'une puissance absurde, capable de s'amuser hors de l'asphalte. Le Jesko étant déjà produit en quantités extrêmement limitées, une déclinaison tout-terrain accentuerait encore son caractère exclusif.
Un rêve qui restera probablement virtuel
Christian von Koenigsegg approuverait-il réellement un tel projet ? La probabilité reste extrêmement faible. Le constructeur suédois concentre ses efforts sur la performance pure, les records de vitesse et l'innovation technologique. Une version tout-terrain s'éloignerait considérablement de son ADN.
Néanmoins, ce rendu 3D a le mérite de faire rêver et d'explorer une possibilité fascinante. Dans un secteur automobile où l'audace paye souvent, qui sait si d'autres constructeurs d'hypercars ne suivront pas l'exemple de Lamborghini et Porsche ? Le chemin reste ouvert pour des créations toujours plus surprenantes et décalées.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le Koenigsegg Jesko Terrang ?
Il s'agit d'un concept virtuel créé par un artiste 3D, imaginant une version tout-terrain de l'hypercar Jesko. Koenigsegg n'a jamais annoncé ce modèle officiellement, c'est une pure spéculation artistique inspirée par les récents modèles de Lamborghini et Porsche.
Quelles modifications apporterait cette version tout-terrain ?
Le rendu montre une garde au sol rehaussée d'environ 4 centimètres, des pneus tout-terrain plus larges, des extensions d'ailes protectrices et un kit carrosserie renforcé. Les proportions et l'aérodynamique agressive du Jesko d'origine resteraient globalement intactes.
Quelle serait la puissance de ce Jesko Terrang imaginaire ?
Il conserverait le V8 bi-turbo de 5,0 litres développant jusqu'à 1 600 chevaux avec du carburant E85. C'est bien plus que les 602 chevaux du Huracán Sterrato ou les 473 chevaux de la 911 Dakar.
Pourquoi Lamborghini et Porsche ont-ils créé des sportives tout-terrain ?
Les deux constructeurs ont identifié un marché de niche pour des voitures de sport capables de rouler sur chemins. Le succès commercial a été immédiat, avec des séries limitées écoulées très rapidement malgré des tarifs élevés.
Y a-t-il une chance que Koenigsegg produise réellement ce modèle ?
Très peu probable selon les observateurs. Koenigsegg se concentre sur les performances pures et les records de vitesse. Cette idée reste un exercice de style amusant plutôt qu'un projet réaliste.