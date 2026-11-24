Le géant automobile américain General Motors recherche activement le futur remplaçant de Mary Barra, PDG historique depuis 2014 et première femme à diriger un constructeur majeur.

Une succession historique se prépare chez General Motors

General Motors s'apprête à tourner une page majeure de son histoire. Selon des informations concordantes du Wall Street Journal, le constructeur automobile américain recherche activement un successeur à Mary Barra, sa PDG emblématique qui dirige le groupe depuis plus de dix ans. Cette démarche, menée avec l'aide d'un cabinet de recrutement spécialisé, examine aussi bien des candidats internes qu'externes.

À 64 ans, Mary Barra demeure une figure incontournable de l'industrie automobile mondiale. En 2014, elle était devenue la première femme à prendre les rênes d'un constructeur automobile majeur, marquant un tournant symbolique dans un secteur traditionnellement masculin. Son parcours chez GM est celui d'une fidélité absolue : entrée à 18 ans en 1980 comme étudiante stagiaire à la division Pontiac, elle a gravi tous les échelons après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en électricité en 1985.

Trois prétendants en lice pour le fauteuil

D'après des sources proches du dossier, trois noms circulent en interne pour succéder à l'actuelle dirigeante. Le premier est Mark Reuss, président de General Motors depuis 2019 et véritable bras droit de Mary Barra. Comme elle, Reuss a passé toute sa carrière chez GM après avoir débuté comme stagiaire en 1983. Sa connaissance intime de l'entreprise en fait un candidat naturel.

Le deuxième profil est celui de Paul Jacobson, directeur financier du groupe depuis 2020. Contrairement à Reuss, Jacobson vient de l'extérieur : il occupait auparavant le même poste chez Delta Air Lines. Son expérience financière dans un autre secteur pourrait apporter un regard neuf sur la gestion du constructeur.

Enfin, Sterling Anderson représente le profil "nouvelle génération". Nommé directeur produit et vice-président exécutif en juin 2025, Anderson arrive tout droit de la Silicon Valley. Il a cofondé une entreprise de camions autonomes et a travaillé chez Tesla, où il a notamment dirigé le développement du Model X. Son recrutement récent semble déjà le positionner comme un candidat sérieux.

Un bilan en demi-teinte pour l'ère Barra

Le mandat de Mary Barra restera marqué par des réussites indéniables mais aussi par des paris manqués. Lorsqu'elle a pris les commandes en 2014, General Motors sortait tout juste de la faillite. Sa mission était claire : rendre l'entreprise plus efficace, plus rentable et plus compétitive.

Sur le plan boursier, le succès est incontestable : l'action GM a bondi de 136 % depuis son arrivée. La gamme de produits s'est également diversifiée de manière spectaculaire, passant de la Chevrolet Bolt EV (dont la production s'arrête définitivement) à l'extraordinaire Corvette ZR1X de 1 250 chevaux, en passant par des pickups, des véhicules électriques et des berlines de luxe haute performance.

La plateforme Ultium : un pari électrique controversé

Sous l'impulsion de Barra, GM a lancé sa plateforme Ultium, une architecture modulaire destinée à supporter tous ses véhicules électriques à batterie. Mais cette stratégie agressive sur l'électrique s'est heurtée à une demande plus faible que prévu sur le marché américain, obligeant le constructeur à ralentir certains investissements.

L'échec coûteux de Cruise

Le revers le plus cuisant reste sans doute l'aventure Cruise. GM avait acquis cette startup de taxis autonomes en 2016, y investissant des milliards de dollars. L'objectif était de devenir un leader de la mobilité autonome. Mais après un accident très médiatisé et face aux difficultés techniques persistantes, le groupe a dû fermer la division en 2024, actant l'échec d'une ambition pourtant affichée comme prioritaire.

Un tournant stratégique à venir

Bien que ni General Motors ni Mary Barra n'aient officiellement évoqué un départ imminent, cette recherche active d'un successeur témoigne d'une planification stratégique de la part du conseil d'administration. Dans une industrie automobile en pleine mutation, entre transition électrique incertaine, montée en puissance des constructeurs chinois et transformation numérique, le choix du prochain dirigeant sera déterminant pour l'avenir du géant américain.

Pour le marché européen et français, ce changement de direction pourrait avoir des répercussions significatives. GM, qui a quitté l'Europe avec la vente d'Opel et Vauxhall à PSA (devenu Stellantis) en 2017, pourrait soit renforcer sa stratégie d'exportation vers le Vieux Continent, soit au contraire se concentrer davantage sur le marché nord-américain selon le profil et la vision du futur dirigeant.

La décision finale devrait intervenir dans les prochains mois, marquant potentiellement la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre pour l'un des constructeurs les plus emblématiques de l'histoire automobile américaine.