Par Sarah Wagner / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Genesis dévoile les G80 et GV80 en versions hybrides avec une motorisation de 347 chevaux et une autonomie annoncée de plus de 800 kilomètres.

La marque de luxe coréenne Genesis franchit une étape décisive dans son développement avec l'arrivée de ses premières motorisations hybrides. Les G80 et GV80, respectivement berline et SUV phares de la gamme, adoptent une technologie innovante prometteuse tant en termes de performances que d'efficience.

Une motorisation hybride inédite chez Genesis

Pour son entrée sur le marché des hybrides, Genesis a développé une chaîne de traction sophistiquée. Le cœur du système repose sur un moteur quatre cylindres turbo de 2,5 litres épaulé par deux moteurs électriques. L'ensemble délivre une puissance cumulée de 347 chevaux et un couple généreux de 530 Nm, transmis aux roues via une boîte automatique à sept rapports.

Ce couple impressionnant égale celui du V6 turbo 3,5 litres qui reste au catalogue. Les performances sont donc au rendez-vous, sans compromis sur le plaisir de conduite qui caractérise la marque sud-coréenne.

Une innovation technologique au service de l'efficacité

L'élément le plus remarquable de cette nouvelle génération hybride réside dans son système de refroidissement. Genesis introduit pour la première fois au sein du groupe Hyundai Motor une batterie à refroidissement liquide. Cette technologie, jusqu'ici absente des véhicules du conglomérat coréen, offre plusieurs avantages décisifs.

La gestion thermique par liquide permet une efficacité supérieure à un système refroidi par air. Elle autorise également une exploitation plus complète de la puissance disponible dans la batterie, sans risque de surchauffe. Cette solution technique contribue directement aux performances énergétiques exceptionnelles annoncées par le constructeur.

Des gains de consommation significatifs

Les chiffres avancés par Genesis sont particulièrement éloquents. La berline G80 affiche une réduction de consommation de 30% par rapport à son équivalent essence, tandis que le SUV GV80 annonce un gain de 24%. Ces améliorations se traduisent par une autonomie dépassant les 800 kilomètres pour les deux modèles.

Avec une consommation estimée autour de 7,8 litres aux 100 kilomètres, ces véhicules de luxe deviennent nettement plus raisonnables à l'usage quotidien, sans perdre leur statut premium.

Un luxe préservé à bord

L'adoption d'une motorisation hybride n'a en rien altéré le niveau de raffinement des habitacles. Les clients peuvent toujours opter pour le cuir Nappa matelassé, les inserts en bois de frêne noir et le système audio haut de gamme Bang & Olufsen. L'expérience à bord reste fidèle au positionnement premium de la marque.

Lancement et positionnement tarifaire

Genesis prévoit le démarrage de la production pour début 2025. Si les tarifs restent encore à préciser, le constructeur devrait positionner ces versions hybrides dans le haut de la gamme. Aux États-Unis, la G80 thermique s'affiche entre 60 000 et 80 000 dollars, soit environ 55 000 à 74 000 euros. Les hybrides devraient logiquement se situer dans la fourchette supérieure.

Cette stratégie tarifaire se justifie par l'ajout de technologies avancées et par les économies substantielles réalisées à la pompe sur le long terme. Pour une clientèle aisée soucieuse de réduire son empreinte carbone sans abandonner le confort d'une grande routière, l'équation pourrait s'avérer séduisante.

Un positionnement stratégique pour Genesis

Cette incursion dans l'hybride représente bien plus qu'un simple élargissement de gamme pour Genesis. Face à des clients qui ne sont pas tous prêts à franchir le cap du tout électrique, mais qui refusent également de rester sur des motorisations thermiques pures, l'hybride constitue un compromis intelligent.

En Europe, où les normes environnementales se durcissent et où la fiscalité favorise les véhicules à faibles émissions, ces nouveaux modèles pourraient renforcer significativement la présence de Genesis. Le constructeur coréen, qui cherche à s'imposer face aux marques allemandes établies, dispose désormais d'arguments solides pour convaincre une clientèle exigeante.

Reste à connaître les modalités précises de commercialisation en France et en Europe, ainsi que les tarifs définitifs qui détermineront le succès commercial de ces G80 et GV80 hybrides.