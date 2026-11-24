Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Genesis envisage sérieusement une version homologuée route de son X Skorpio, le supercar tout-terrain de 1 100 chevaux dévoilé dans le désert.

Genesis pourrait bien bouleverser le monde des supercars tout-terrain. La marque premium du groupe Hyundai étudie activement la possibilité de produire une version homologuée route du X Skorpio, ce monstre de 1 100 chevaux initialement conçu pour dévorer les dunes du désert.

Un projet sérieusement envisagé pour la fin de la décennie

L'information provient directement de José Muñoz, PDG de Hyundai Motor Group, qui s'est confié lors du Salon de l'automobile de Los Angeles. Le dirigeant a révélé que les équipes travaillent avec les designers pour transformer ce concept spectaculaire en véhicule de série. L'horizon temporel évoqué ? 2030, à condition que le feu vert définitif soit donné.

Cette réflexion n'est pas anodine : concessionnaires et clients potentiels ayant découvert le concept auraient littéralement poussé Genesis à le commercialiser. Une pression qui témoigne de l'appétit du public pour des machines aussi radicales.

Un monstre mécanique né dans le désert

Le Genesis X Skorpio présenté en janvier dans le désert du Rub' al Khali aux Émirats arabes unis n'a rien d'une voiturette. Sous son capot rugit un V8 biturbo délivrant 1 100 chevaux et 1 150 Nm de couple, soit de quoi pulvériser la plupart des supercars européennes en termes de puissance brute.

La fiche technique impressionne à tous les niveaux :

Pneus tout-terrain de 101,6 cm de diamètre

Jantes beadlock de 45,7 cm conçues pour maintenir les pneus à basse pression

Châssis tubulaire avec arceau de sécurité intégral

Carrosserie mixant fibre de verre, fibre de carbone et Kevlar

Panneaux de carrosserie interchangeables rapidement après dommages

Les défis de l'homologation routière

Mais transformer ce prototype en véhicule commercialisable représente un défi colossal. Dans sa forme actuelle, le X Skorpio ne respecte aucune norme de sécurité routière ni réglementation antipollution applicable aux marchés américain ou européen.

Une version de série nécessiterait une refonte structurelle majeure, une calibration du groupe motopropulseur conforme aux normes d'émissions, et l'intégration d'équipements de sécurité totalement absents du prototype. Cette complexité explique pourquoi 2030 reste une échéance conditionnelle.

Une stratégie qui s'inscrit dans l'ADN Magma

Ash Corson, directeur de la planification produit chez Genesis, confirme l'intérêt de la marque pour le segment tout-terrain : "Nous grandissons très rapidement, il y a beaucoup d'opportunités inexploitées, mais elles doivent correspondre à notre identité en évolution, notamment avec Magma."

Le X Skorpio n'est d'ailleurs pas un coup d'essai isolé. Genesis a déjà développé un concept de supercar tout-terrain et engagé un véhicule modifié en course de côte cette année. Ces expérimentations préparent le terrain pour des modèles de série potentiels.

Le casse-tête technique des suspensions

Corson soulève également le principal défi d'ingénierie : concevoir des suspensions assez souples pour absorber dunes et bosses sans compromettre le comportement routier. "Si les amortisseurs sont correctement réglés, cela peut devenir un rêve à conduire sur route", explique-t-il, tout en reconnaissant la difficulté de cet équilibre.

Genesis élargit son spectre performance

Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de montée en gamme. Genesis a récemment dévoilé des détails sur son GV90 et présenté le concept X Gran Equator, démontrant que la marque étire son identité performance bien au-delà des berlines et SUV premium traditionnels.

La marque sud-coréenne explore également les "hybrides de performance" comme voie d'avenir, avec les G80 et GV80 hybrides offrant plus de 800 kilomètres d'autonomie. Une approche qui pourrait influencer la motorisation finale d'un éventuel X Skorpio de série, contraint de respecter des normes environnementales toujours plus strictes en Europe et aux États-Unis.

Reste maintenant à voir si Genesis franchira le pas. D'ici 2030, le paysage automobile aura considérablement évolué, et l'acceptabilité d'un V8 biturbo de 1 100 chevaux pourrait se heurter aux réalités réglementaires européennes. Mais pour les amateurs de mécanique extrême, l'espoir est permis.