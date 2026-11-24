Genesis X Skorpio : 1 100 chevaux et une version routière en préparation pour 2030
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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Genesis pourrait bien bouleverser le monde des supercars tout-terrain. La marque premium du groupe Hyundai étudie activement la possibilité de produire une version homologuée route du X Skorpio, ce monstre de 1 100 chevaux initialement conçu pour dévorer les dunes du désert.
Un projet sérieusement envisagé pour la fin de la décennie
L'information provient directement de José Muñoz, PDG de Hyundai Motor Group, qui s'est confié lors du Salon de l'automobile de Los Angeles. Le dirigeant a révélé que les équipes travaillent avec les designers pour transformer ce concept spectaculaire en véhicule de série. L'horizon temporel évoqué ? 2030, à condition que le feu vert définitif soit donné.
Cette réflexion n'est pas anodine : concessionnaires et clients potentiels ayant découvert le concept auraient littéralement poussé Genesis à le commercialiser. Une pression qui témoigne de l'appétit du public pour des machines aussi radicales.
Un monstre mécanique né dans le désert
Le Genesis X Skorpio présenté en janvier dans le désert du Rub' al Khali aux Émirats arabes unis n'a rien d'une voiturette. Sous son capot rugit un V8 biturbo délivrant 1 100 chevaux et 1 150 Nm de couple, soit de quoi pulvériser la plupart des supercars européennes en termes de puissance brute.
La fiche technique impressionne à tous les niveaux :
- Pneus tout-terrain de 101,6 cm de diamètre
- Jantes beadlock de 45,7 cm conçues pour maintenir les pneus à basse pression
- Châssis tubulaire avec arceau de sécurité intégral
- Carrosserie mixant fibre de verre, fibre de carbone et Kevlar
- Panneaux de carrosserie interchangeables rapidement après dommages
Les défis de l'homologation routière
Mais transformer ce prototype en véhicule commercialisable représente un défi colossal. Dans sa forme actuelle, le X Skorpio ne respecte aucune norme de sécurité routière ni réglementation antipollution applicable aux marchés américain ou européen.
Une version de série nécessiterait une refonte structurelle majeure, une calibration du groupe motopropulseur conforme aux normes d'émissions, et l'intégration d'équipements de sécurité totalement absents du prototype. Cette complexité explique pourquoi 2030 reste une échéance conditionnelle.
Une stratégie qui s'inscrit dans l'ADN Magma
Ash Corson, directeur de la planification produit chez Genesis, confirme l'intérêt de la marque pour le segment tout-terrain : "Nous grandissons très rapidement, il y a beaucoup d'opportunités inexploitées, mais elles doivent correspondre à notre identité en évolution, notamment avec Magma."
Le X Skorpio n'est d'ailleurs pas un coup d'essai isolé. Genesis a déjà développé un concept de supercar tout-terrain et engagé un véhicule modifié en course de côte cette année. Ces expérimentations préparent le terrain pour des modèles de série potentiels.
Le casse-tête technique des suspensions
Corson soulève également le principal défi d'ingénierie : concevoir des suspensions assez souples pour absorber dunes et bosses sans compromettre le comportement routier. "Si les amortisseurs sont correctement réglés, cela peut devenir un rêve à conduire sur route", explique-t-il, tout en reconnaissant la difficulté de cet équilibre.
Genesis élargit son spectre performance
Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de montée en gamme. Genesis a récemment dévoilé des détails sur son GV90 et présenté le concept X Gran Equator, démontrant que la marque étire son identité performance bien au-delà des berlines et SUV premium traditionnels.
La marque sud-coréenne explore également les "hybrides de performance" comme voie d'avenir, avec les G80 et GV80 hybrides offrant plus de 800 kilomètres d'autonomie. Une approche qui pourrait influencer la motorisation finale d'un éventuel X Skorpio de série, contraint de respecter des normes environnementales toujours plus strictes en Europe et aux États-Unis.
Reste maintenant à voir si Genesis franchira le pas. D'ici 2030, le paysage automobile aura considérablement évolué, et l'acceptabilité d'un V8 biturbo de 1 100 chevaux pourrait se heurter aux réalités réglementaires européennes. Mais pour les amateurs de mécanique extrême, l'espoir est permis.
Questions fréquentes
Quelles sont les caractéristiques techniques du Genesis X Skorpio ?
Le concept dispose d'un V8 biturbo de 1 100 chevaux et 1 150 Nm de couple. Il roule sur des pneus tout-terrain de 101,6 cm montés sur des jantes beadlock de 45,7 cm, avec un châssis tubulaire et des panneaux en fibre de carbone, fibre de verre et Kevlar.
Pourquoi Genesis n'a pas encore confirmé la production ?
Le concept actuel n'est pas homologué pour la route. Une version de série nécessiterait une structure adaptée aux normes de sécurité, un groupe motopropulseur conforme aux réglementations antipollution et des équipements de sécurité obligatoires absents du prototype.
Quel est le calendrier envisagé pour ce modèle ?
José Muñoz, PDG de Hyundai Motor Group, évoque 2030 comme date la plus réaliste, sous réserve d'approbation finale du projet. Il s'agit actuellement d'une phase d'exploration avec les designers.
Genesis a-t-il déjà exploré le segment tout-terrain ?
Oui, la marque a développé un concept de supercar tout-terrain et participé à une course de côte avec un véhicule modifié cette année. Le X Skorpio s'inscrit dans cette stratégie d'exploration du segment performance hors-route.
Quels défis techniques pose ce projet ?
Le principal défi réside dans les suspensions : elles doivent être suffisamment souples pour absorber les dunes et terrains accidentés, tout en offrant un comportement routier acceptable sur route. L'équilibre est difficile à trouver selon Ash Corson, directeur de planification produit.