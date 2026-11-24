GTA 6 : Le paradis des passionnés d'automobile ...

Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

GTA 6 révolutionne l'expérience automobile avec une physique réaliste, un système de ravitaillement obligatoire et des personnalisations poussées.

Après des années d'attente interminable, Grand Theft Auto 6 débarque enfin sur les consoles du monde entier. Et pour les passionnés d'automobile, le nouveau titre de Rockstar Games s'annonce comme une véritable révolution dans l'univers du jeu vidéo automobile.

Une physique de conduite enfin à la hauteur des attentes

L'un des changements les plus marquants concerne la physique de conduite. Rockstar a visiblement écouté les fans : le comportement des véhicules se rapproche désormais de celui de GTA 4, considéré par beaucoup comme la référence en matière de réalisme dans la série, tout en conservant une accessibilité supérieure à cet épisode.

Le poids de chaque véhicule se ressent véritablement au volant. Que vous soyez aux commandes d'un utilitaire de chantier ou d'une sportive lancée à pleine vitesse, les distances de freinage deviennent un élément crucial à maîtriser pour éviter les collisions. Fini l'aspect arcade de GTA 5 où les véhicules semblaient flotter sur le bitume.

Les dégâts subis par les véhicules bénéficient également d'une refonte majeure. Les déformations sont désormais plus réalistes, avec davantage d'éléments qui se plient et se tordent de manière crédible lors des impacts.

Gérer le carburant : une nouvelle dimension stratégique

L'une des nouveautés les plus importantes concerne la gestion du carburant. Une jauge apparaît en bas à gauche de l'écran, et lorsque le réservoir descend sous le quart, une alerte vous indique la station-service la plus proche. Il suffit alors de s'arrêter à une pompe et de déclencher une courte animation pour refaire le plein.

Les véhicules électriques ne sont pas oubliés : des bornes de recharge sont disséminées sur l'ensemble de la carte de Leonida. Heureusement, la recharge ne prend que quelques secondes dans le jeu, contrairement à la réalité où il faut patienter bien plus longtemps.

Un système qui change la donne

Cette mécanique ajoute une dimension stratégique aux courses-poursuites et aux déplacements longue distance. Il faudra désormais anticiper ses trajets et surveiller sa jauge, sous peine de se retrouver à pied au pire moment.

Personnalisation et contrôle : toujours plus de possibilités

La personnalisation des véhicules devient accessible assez rapidement dans l'aventure, même si les liquidités sont limitées au début. Les options vont au-delà de ce que proposait GTA 5 : améliorations moteur, modifications de carrosserie, changement de toit et même du châssis pour les pick-up.

Le souci du détail est poussé à l'extrême avec un menu véhicule dédié permettant de contrôler :

L'ouverture et la fermeture des fenêtres

Les feux de détresse

Les clignotants

Les phares

Le capot et le coffre

Le coffre revêt une importance particulière puisqu'il sert d'espace de stockage pour les armes et les vêtements. Cette fonctionnalité permet de changer de tenue rapidement pour semer la police après un délit.

Vol de véhicules : un défi renouvelé

Rockstar introduit une mécanique particulièrement intéressante avec les systèmes antivol. Une application smartphone permet d'identifier les voitures dans la rue et de consulter leur niveau de sécurité, donnant une indication sur la difficulté du vol.

Les véhicules anciens et simples restent faciles à dérober, ne nécessitant que quelques manipulations basiques. En revanche, les modèles récents et haut de gamme disposent de protections sophistiquées. Il faudra cloner une clé ou débloquer certaines compétences pour contourner leur système de sécurité. Dans certains cas, impossible même d'ouvrir la portière, et encore moins de démarrer le moteur.

Cette nouvelle approche rend les vols de véhicules plus tactiques et moins opportunistes, ajoutant une couche de réflexion avant chaque tentative.

Un monde à explorer pendant des mois

Ces premiers éléments ne représentent qu'un aperçu de ce que propose GTA 6 après quelques heures de jeu seulement. L'univers de Leonida semble regorger de détails et de mécaniques à découvrir, promettant des semaines voire des mois d'exploration pour les joueurs les plus assidus.

Pour les passionnés d'automobile, ce sixième opus constitue indéniablement l'expérience la plus aboutie de la franchise à ce jour, combinant réalisme et plaisir de jeu dans un équilibre qui semble enfin maîtrisé.