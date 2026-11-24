Par Sarah Wagner / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Hyundai dévoile la nouvelle Elantra, berline de 4,8 mètres aux ambitions premium, avec motorisations essence et hybride, qui pourrait rivaliser avec la Série 3 en Europe.

Hyundai frappe fort avec la huitième génération de sa berline Elantra, dévoilée au salon de Los Angeles. Avec son design audacieux et ses ambitions affichées, le constructeur coréen pourrait bien bousculer l'ordre établi sur le segment des berlines compactes en Europe.

Un design qui ne laisse pas indifférent

Fini le temps des Hyundai discrètes. La nouvelle Elantra adopte le langage stylistique "Art of Steel" de la marque, avec des lignes tendues et musclées qui ne passeront pas inaperçues sur nos routes. Les optiques effilées, les arches de roue prononcées et les surfaces sculptées confèrent à cette berline une présence affirmée, loin des codes traditionnels de la catégorie.

Présentée initialement en Corée sous le nom d'Avante, cette Elantra constitue l'un des modèles phares du constructeur à l'échelle mondiale. Pour cette génération, Hyundai a légèrement augmenté les dimensions, offrant ainsi davantage d'espace intérieur tout en conservant des proportions équilibrées.

Des ambitions premium avec un tarif accessible

Avec ses 4,8 mètres de longueur, l'Elantra joue dans la cour des grandes berlines allemandes. BMW Série 3, Mercedes Classe C, Audi A5 : voilà les rivales que Hyundai a dans le viseur. Mais contrairement à ces modèles établis, la coréenne devrait proposer un positionnement tarifaire nettement plus agressif, à l'image de sa stratégie américaine.

En Europe, si le modèle franchit effectivement nos frontières, ses concurrentes directes en termes de prix seraient plutôt la Skoda Superb, la Volkswagen Passat ou encore la récente BYD Seal 6. Un positionnement malin sur un segment des berlines essence en pleine recomposition, où de nombreux constructeurs ont déserté pour se concentrer sur les SUV et l'électrique.

Deux motorisations essence au programme

L'Elantra mise sur des mécaniques thermiques et hybrides, un choix qui pourrait séduire une clientèle encore réticente face au tout-électrique :

Moteur 2.0 atmosphérique : 147 chevaux, pour une conduite souple et un entretien simplifié

: 147 chevaux, pour une conduite souple et un entretien simplifié Groupe motopropulseur hybride 1.6 : 155 chevaux, déjà éprouvé sur d'autres modèles Hyundai en Europe, garantissant une consommation contenue

Ces motorisations privilégient l'efficience et la fiabilité plutôt que les performances pures, en phase avec les attentes d'une clientèle familiale ou professionnelle.

Un habitacle pensé pour le bien-être

Hyundai décrit l'intérieur comme "cosy et confortable", avec une architecture enveloppante. Le tableau de bord et les contre-portes créent un véritable cocon autour des occupants, renforcé par un éclairage LED d'ambiance personnalisable qui permet d'adapter l'atmosphère selon les envies.

L'instrumentation numérique adopte un positionnement surélevé, inspiré de celui de la Ioniq 3. Cette disposition permet au conducteur de garder les yeux rivés sur la route tout en consultant les informations essentielles comme la vitesse ou l'autonomie restante.

Une technologie embarquée au goût du jour

Au centre de la planche de bord trône un imposant écran tactile de 32,8 ou 37 centimètres selon les versions. Il embarque le nouveau système d'exploitation Pleos de Hyundai, qui autorise l'installation directe d'applications de navigation et de streaming musical, sans passer par la projection smartphone.

Sous cet écran principal, une rangée de commandes physiques et de molettes dédiées à la climatisation rappelle que Hyundai n'a pas cédé à la mode du tout-tactile, préservant ainsi l'ergonomie et la sécurité d'utilisation.

Une arrivée en Europe encore incertaine mais probable

Si Hyundai reste discret sur ses intentions concernant le marché européen, plusieurs indices plaident en faveur d'une commercialisation sur notre continent. Des exemplaires de la nouvelle Elantra ont été aperçus lors de tests en Europe, et le contexte s'y prête : la concurrence s'est considérablement réduite sur le segment des berlines essence de taille moyenne.

Ford a abandonné la Mondeo, Opel a cessé la production de l'Insignia, et même certains constructeurs premium réduisent la voilure sur ce segment. L'Elantra pourrait ainsi profiter d'un boulevard commercial, offrant une alternative séduisante pour les automobilistes attachés au format berline classique mais refroidis par les tarifs premium des marques allemandes.

Reste à savoir si Hyundai officialisera prochainement ses plans pour l'Europe, et surtout à quel niveau de prix cette Elantra sera positionnée. Une chose est sûre : avec ce modèle, le constructeur coréen démontre une nouvelle fois ses ambitions de jouer dans la cour des grands.