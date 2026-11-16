La nouvelle Hyundai Elantra N surprise sur la r...

Par Martin Rochard / 16 novembre 2026 à 22:24 · 3 min de lecture

La future Hyundai Elantra N se dévoile en essais avec un 2,5 litres turbo de plus de 330 chevaux et des pneumatiques élargis pour 2027.

Hyundai accélère le développement de sa prochaine berline sportive. Alors que la huitième génération de l'Elantra standard vient tout juste d'être présentée sur les marchés internationaux, le constructeur coréen peaufine déjà la version survitaminée N sur les routes sud-coréennes. Des images récentes capturées par des observateurs locaux nous offrent un premier aperçu non officiel de ce que prépare la marque pour son modèle performance phare.

Un style radicalement transformé

Malgré le camouflage épais qui recouvre les prototypes, impossible de manquer la transformation esthétique. La future Elantra N adopte une posture beaucoup plus agressive que sa devancière. Les ailes apparaissent nettement élargies, l'avant est rabaissé, et deux imposantes sorties d'échappement circulaires trônent aux extrémités du bouclier arrière.

Le design de base s'inspire de la nouvelle Elantra standard (vendue sous le nom Avante en Corée du Sud), qui présente déjà des lignes acérées, des éléments lumineux affinés et une silhouette de fastback. Mais Hyundai pousse le curseur sportif bien plus loin pour la version N, avec des éléments aérodynamiques spécifiques et une identité visuelle distinctive.

Des trains roulants musclés pour encaisser la puissance

Au-delà de l'apparence, Hyundai semble avoir revu en profondeur le châssis de sa sportive. Les précédentes observations ont révélé des pneumatiques mesurant 275/30 en 19 pouces, considérablement plus larges que les gommes de 245 mm équipant le modèle actuel. Cette augmentation substantielle de la largeur devrait offrir un gain significatif en adhérence et en stabilité.

Les voies élargies complètent cette évolution du train roulant. Des étriers de frein rouges ont également été aperçus sur certains prototypes, suggérant une amélioration du système de freinage pour gérer l'accroissement de performances attendu. Les bas de caisse prononcés et l'aileron arrière plus imposant témoignent d'une approche globale visant à optimiser le comportement dynamique.

Un habitacle sportif attendu

Si les photos espionnes se concentrent sur l'extérieur, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'habitacle bénéficie du même traitement. Sièges baquets, surpiqûres contrastées, inserts en fibre de carbone et instrumentation spécifique devraient figurer au programme, dans la lignée de l'actuelle génération.

Un nouveau moteur pour franchir le cap des 330 chevaux

Le changement le plus significatif pourrait bien se cacher sous le capot. Selon les informations disponibles, Hyundai s'apprêterait à remplacer l'actuel quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé par un bloc de plus grande cylindrée : un 2,5 litres également turbo.

Ce moteur équipe déjà plusieurs modèles de la galaxie Hyundai-Genesis, notamment la Sonata N Line et la Genesis G70. Dans la première, il développe 290 chevaux et 422 Nm de couple. Sur la G70, certaines configurations atteignent 300 chevaux. Mais pour l'Elantra N, les rumeurs évoquent une puissance dépassant les 330 chevaux, soit un bond impressionnant par rapport aux 276 chevaux et 392 Nm du modèle actuel.

L'avenir de la boîte manuelle en suspens

L'Elantra N actuelle propose au choix une boîte manuelle à six rapports ou une transmission automatique à double embrayage comptant huit rapports. Dans un contexte où les voitures sportives abordables avec pédale d'embrayage se raréfient, les passionnés espèrent vivement que Hyundai maintiendra cette option.

Pour l'instant, le constructeur reste muet sur ce point crucial, tout comme sur la puissance définitive, le prix et la date de commercialisation précise. L'arrivée de cette nouvelle génération pourrait intervenir dès 2027, mais aucune confirmation officielle n'a été apportée.

Un positionnement stratégique sur le marché européen

Avec ces évolutions substantielles, la nouvelle Elantra N visera à renforcer sa position face à des rivales établies comme la Honda Civic Type R, la Volkswagen Golf R ou encore la future Cupra Leon VZ. Son format de berline tricorps la distingue toutefois de ces compactes à hayon, occupant un créneau plus spécifique sur le marché européen.

Les performances annoncées, couplées à une approche tarifaire historiquement agressive de Hyundai sur le segment sportif, pourraient faire de cette nouvelle Elantra N une proposition particulièrement séduisante pour les amateurs de conduite dynamique cherchant une alternative aux références allemandes et japonaises traditionnelles.