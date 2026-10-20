Hyundai Bayon 2 : la nouvelle génération adopte un style de vrai SUV compact

Par Martin Rochard / 20 octobre 2026 à 18:00 · 2 min de lecture

La deuxième génération du Hyundai Bayon adopte un design SUV affirmé et gagne en habitabilité avec une version hybride prévue au catalogue européen.

Hyundai franchit un cap avec la deuxième génération de son Bayon. Le constructeur coréen a décidé de trancher : son SUV urbain adopte désormais un look franchement baroudeur pour ne plus être confondu avec sa cousine la i20, dont il partage pourtant la plateforme.

Un design musclé pour se démarquer

Fini les ressemblances trop marquées avec la berline compacte. Le nouveau Bayon arbore le langage stylistique "Art of Steel" de Hyundai, caractérisé par des lignes tendues et des arêtes vives qui lui confèrent une allure plus carrée et robuste. Cette transformation n'est pas anodine dans un segment ultra-concurrentiel où l'image compte autant que la fiche technique.

"L'actuel Bayon ressemblait trop à la i20 cinq portes", reconnaît Eduardo Ramírez, directeur du design européen chez Hyundai. "Nous avons compris qu'il fallait vraiment séparer ces deux produits. Cela a commencé par définir clairement le Bayon comme un SUV compact au caractère plus affirmé et distinctif, tandis que la i20 reste une i20."

Plus d'espace et de polyvalence à bord

Au-delà de l'esthétique, cette évolution s'accompagne de gains dimensionnels mesurés mais bienvenus. Le Bayon grandit légèrement en longueur, largeur et hauteur. Son empattement progresse de 20 mm pour atteindre 2,6 mètres, une évolution qui profite directement aux passagers arrière.

L'aménagement intérieur témoigne d'une réflexion poussée sur la modularité. Les sièges arrière disposent de deux positions : une droite et une autre légèrement inclinée pour améliorer le confort en voyage. Astuce pratique : la place centrale peut se replier pour offrir aux passagers latéraux un accoudoir et des porte-gobelets. Le coffre, quant à lui, affiche 440 litres de capacité.

Une planche de bord empruntée à l'Ioniq 5

À l'avant, le Bayon reprend les écrans du plus grand Ioniq 5, offrant ainsi une interface moderne et généreuse. Toutefois, contrairement aux récents Ioniq 3 et Tucson, il ne bénéficie pas du système d'exploitation Pleos. Exit donc les mises à jour à distance et l'installation d'applications supplémentaires. Les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont néanmoins de série pour la connectivité smartphone.

Une gamme de motorisations élargie

Au lancement, le Bayon proposera exclusivement un moteur essence trois cylindres 1.0 turbo dans deux niveaux de puissance : 89 ou 113 chevaux. Ces deux versions seront disponibles avec une boîte manuelle à six rapports ou une transmission automatique à double embrayage et sept rapports.

La véritable nouveauté arrivera peu après : une première motorisation hybride développant 136 chevaux. Christopher McKinnon, responsable produit de Hyundai Europe, explique que cette hybridation a guidé les choix dimensionnels : "La seule raison pour laquelle le véhicule a grandi globalement était notre volonté d'intégrer l'hybride. Nous avons dû allonger le porte-à-faux avant pour loger la chaîne de traction."

Commercialisation et positionnement tarifaire

Les premiers exemplaires du nouveau Bayon sont attendus au Royaume-Uni au printemps prochain, avec une diffusion européenne simultanée. Si les tarifs officiels restent à confirmer, le positionnement devrait rester cohérent avec l'actuelle génération, soit environ 25 000 euros en entrée de gamme. La version haut de gamme N Line pourrait quant à elle frôler les 30 000 euros.

Avec cette transformation assumée, Hyundai entend renforcer sa position sur le segment très disputé des SUV urbains en Europe, où il affronte notamment les Peugeot 2008, Renault Captur, Volkswagen T-Cross ou encore son compatriote Kia Stonic. Le pari de la différenciation face à la i20 semble en tout cas clairement assumé.