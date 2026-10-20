Renault et EDF lancent la recharge bidirectionnelle pour les particuliers dès l'été 2025

Par Laurence Jardin / 20 octobre 2026 à 16:00 · 3 min de lecture

Renault et EDF s'associent pour proposer aux Français une offre complète de recharge bidirectionnelle dès l'été prochain, transformant les voitures électriques en batteries domestiques.

Renault et EDF franchissent une étape décisive dans l'univers de la mobilité électrique. Les deux géants français ont annoncé un partenariat ambitieux visant à démocratiser la recharge bidirectionnelle auprès des particuliers dès l'été 2025. Une révolution qui transforme votre voiture électrique en véritable centrale énergétique domestique.

Une offre clé en main pour les particuliers français

Le partenariat réunit Renault, EDF et ses filiales IZI by EDF et Dreev autour d'un objectif commun : accélérer le déploiement de solutions de recharge intelligente pour les véhicules électriques. Dès l'été prochain, les clients français pourront bénéficier d'une offre complète commercialisée directement via le réseau de concessionnaires Renault.

Concrètement, cette solution tout-en-un comprend l'installation professionnelle d'une borne de recharge à domicile, effectuée par les équipes d'IZI by EDF, accompagnée d'un service de gestion intelligente de la charge. L'objectif ? Simplifier au maximum l'accès à cette technologie encore méconnue du grand public.

La technologie bidirectionnelle, souvent désignée par les acronymes V2G (Vehicle-to-Grid), V2H (Vehicle-to-Home) ou V2X (Vehicle-to-Everything), représente une avancée majeure pour l'électromobilité. Contrairement à une borne classique qui ne fait que recharger le véhicule, ce système permet un flux d'énergie dans les deux sens.

Votre voiture électrique devient ainsi une batterie géante capable de stocker l'énergie pendant les heures creuses, puis de la restituer pour alimenter votre habitation ou la revendre sur le réseau électrique aux moments opportuns. Une flexibilité qui ouvre de nouvelles perspectives économiques et écologiques.

Trois axes de développement prioritaires

Les partenaires ont défini trois domaines de coopération qu'ils affineront d'ici le lancement commercial :

Distribution et installation : déploiement des équipements de recharge chez les particuliers propriétaires de maisons individuelles

: déploiement des équipements de recharge chez les particuliers propriétaires de maisons individuelles Optimisation de la recharge : services destinés à simplifier et améliorer le processus de charge selon les tarifs et la disponibilité

: services destinés à simplifier et améliorer le processus de charge selon les tarifs et la disponibilité Valorisation énergétique : création de services permettant d'utiliser l'énergie du véhicule pour des applications domestiques spécifiques ou sa réinjection sur le réseau

Pouvoir d'achat et transition énergétique au cœur du projet

Pour Jérôme Faton, Vice-Président Expérience Client et Énergie du Groupe Renault, ce partenariat dépasse la simple innovation technologique. "Au-delà de l'innovation, cette alliance apporte une réponse concrète à deux préoccupations majeures des consommateurs français : le pouvoir d'achat et la transition énergétique", souligne-t-il.

L'enjeu financier est en effet considérable. En optimisant les moments de recharge et en revendant l'électricité stockée pendant les pics de consommation, les propriétaires de véhicules électriques pourront substantiellement réduire leur facture énergétique globale tout en contribuant à la stabilité du réseau électrique national.

Une expertise française au service de la souveraineté énergétique

Christelle Vives, Présidente d'EDF Commerce et Services, rappelle que cette alliance illustre la capacité de deux leaders français à conjuguer leurs forces. "EDF possède une expertise approfondie dans les solutions de recharge intelligente, déjà déployées par notre filiale Dreev auprès de plus de 100 000 clients en France et en Europe", précise-t-elle.

Cette collaboration vise également à renforcer l'écosystème industriel national, créant valeur ajoutée, emplois et innovation sur le territoire français. Dans un contexte de concurrence internationale accrue dans le secteur automobile, ce type de partenariat stratégique entre acteurs hexagonaux prend tout son sens.

Un marché en pleine structuration

Si la recharge bidirectionnelle reste encore marginale en France, plusieurs constructeurs et énergéticiens préparent activement le terrain. Cette annonce place Renault et EDF en position de précurseurs sur le marché français, avec un avantage compétitif notable grâce à leurs réseaux de distribution respectifs déjà bien établis.

L'été 2025 marquera donc potentiellement un tournant dans la perception des véhicules électriques en France, non plus comme de simples moyens de transport, mais comme des composants actifs d'un système énergétique intelligent et décentralisé.