Leapmotor B03 : la nouvelle rivale chinoise de la Renault 5 arrive en Europe en 2027

Leapmotor B03 : la nouvelle rivale chinoise de ...

Par Sarah Wagner / 24 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Le Leapmotor B03, citadine électrique chinoise de 390 km d'autonomie à moins de 28 000 €, arrivera en Europe début 2027 pour défier la Renault 5.

Une offensive chinoise ciblée sur le marché européen des citadines électriques

Le constructeur chinois Leapmotor prépare son assaut sur le segment stratégique des citadines électriques européennes. Avec son B03, attendu début 2027, la marque asiatique compte bien bousculer les références établies comme la Renault 5 E-Tech et la future Volkswagen ID Polo. Fort de son alliance avec le géant Stellantis, Leapmotor dispose désormais des moyens de ses ambitions pour conquérir le Vieux Continent.

Cette nouvelle venue se positionne dans la gamme comme un modèle intermédiaire entre le minuscule T03 et le B03X récemment lancé. Déjà commercialisée en Chine sous l'appellation A05, la citadine s'apprête à franchir les frontières avec un argumentaire solide face aux productions françaises et allemandes.

Dimensions compactes et autonomie compétitive

Avec ses 4,17 mètres de longueur et 1,79 mètre de largeur, le Leapmotor B03 affiche des mensurations typiques du segment des citadines polyvalentes. Ses dimensions la placent légèrement au-dessus de la Renault 5, tout en conservant une compacité appréciable pour la vie urbaine.

La batterie de 53 kWh promet une autonomie de 390 kilomètres selon le cycle WLTP, un chiffre tout à fait honorable dans cette catégorie. Cette capacité permet d'envisager sereinement les trajets quotidiens et même quelques escapades le week-end sans anxiété d'autonomie.

Une recharge rapide pour limiter les temps d'arrêt

L'un des atouts majeurs du B03 réside dans sa capacité de recharge rapide. Avec une puissance maximale de 133 kW en courant continu, la citadine chinoise récupère 70% de sa charge (de 10 à 80%) en seulement 21 minutes. Un argument de poids pour ceux qui effectuent régulièrement de longs trajets.

Performances dynamiques pour une citadine

Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, un moteur électrique de 194 chevaux transmet sa puissance aux roues avant. Avec 200 Nm de couple instantané, caractéristique des motorisations électriques, le B03 n'est pas avare en reprises. Le 0 à 100 km/h est expédié en 7,6 secondes, des performances largement suffisantes pour une utilisation quotidienne et même pour s'offrir quelques plaisirs sur route sinueuse.

La maniabilité urbaine n'est pas en reste avec un rayon de braquage de seulement 9,8 mètres, presque aussi réduit que celui de la Dacia Spring. De quoi faciliter grandement les créneaux et les demi-tours dans les rues étroites des centres-villes français.

Intérieur minimaliste et modulable

L'habitacle du Leapmotor B03 s'inscrit dans la tendance actuelle de la digitalisation à outrance. Un imposant écran tactile de 37 centimètres (14,6 pouces) trône au centre de la planche de bord et centralise l'essentiel des commandes. Les boutons physiques se font rares, une approche qui ne plaira pas à tous les conducteurs mais qui correspond aux standards actuels du marché.

Des astuces de modularité originales

Leapmotor a particulièrement travaillé la modularité de son B03, avec des solutions rarement vues sur une citadine. Le siège passager avant se rabat entièrement à plat pour accueillir des objets longs. Côté conducteur, le siège s'incline presque à l'horizontale, permettant de s'allonger confortablement pendant les sessions de recharge.

À l'arrière, l'assise de la banquette se relève pour libérer de l'espace en hauteur et transporter des objets volumineux comme des vélos en position verticale. Le constructeur annonce également pas moins de 30 espaces de rangement disséminés dans l'habitacle, sans compter le coffre de 405 litres complété par 90 litres de rangements dissimulés sous le plancher.

Équipement généreux pour se démarquer

Le Leapmotor B03 sera commercialisé en une seule finition richement dotée pour le marché européen. La dotation de série comprend :

Jantes alliage de 17 pouces

Caméra à 360 degrés

Climatisation automatique

Éclairage full LED

Sièges et volant chauffants

Sellerie en cuir synthétique

Une stratégie de simplification commerciale qui évite les longs catalogues d'options et positionne d'emblée le modèle comme bien équipé face à ses rivales.

Un tarif agressif pour séduire

Si Leapmotor n'a pas encore officialisé les prix définitifs pour le marché européen, les premières estimations tablent sur un tarif de départ aux alentours de 28 000 euros. Ce positionnement tarifaire vise directement la Renault 5 E-Tech et lui permettrait de se glisser sous les 30 000 euros symboliques, seuil psychologique important pour de nombreux acheteurs.

Reste désormais à confirmer ces annonces lors du lancement commercial prévu pour début 2027. Le constructeur chinois, soutenu par la puissance industrielle et commerciale de Stellantis en Europe, dispose d'atouts sérieux pour réussir son pari face aux références établies du segment.