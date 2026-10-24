Smart #2 (2027) : la citadine électrique de 2,75 m qui défie les SUV au Mondial de Paris

Smart présente au Mondial de Paris 2026 la #2, une citadine électrique biplace de 2,75 m seulement, pesant 1 140 kg avec 290 km d'autonomie à moins de 20 000 €.

Trente ans après avoir révolutionné la mobilité urbaine avec sa première biplace, Smart revient à ses fondamentaux au Mondial de Paris 2026. La nouvelle Smart #2 débarque comme un véritable antidote à l'épidémie de SUV qui gangrène nos villes, avec un format ultra-compact de 2,75 mètres qui promet de réinventer la citadine électrique.

Un format radical pour la ville

Dans un marché automobile où tout grossit inexorablement, la Smart #2 fait figure de révolution. Avec ses 2,746 mètres de longueur (2,764 m pour l'édition Couture), ce biplace électrique est plus court que la largeur de nombreux véhicules modernes. Un parti pris radical qui répond à une question simple : pourquoi s'encombrer d'un SUV cinq places quand on roule principalement seul en ville ?

Le constructeur sino-allemand a poussé la logique de l'efficacité urbaine jusqu'au bout. Avec un rayon de braquage de seulement 6,95 mètres, la Smart #2 promet de se faufiler là où les autres véhicules peinent. Les roues repoussées aux extrémités, le design bicolore et l'emblématique hayon fractionné restent fidèles à l'ADN de la marque tout en adoptant un langage esthétique moderne signé Mercedes.

Une plateforme inédite et un poids maîtrisé

Smart a développé une toute nouvelle architecture baptisée ECA (Electric Compact Architecture) spécifiquement pour ce modèle. Le moteur électrique de 80 chevaux et 130 Nm de couple est monté à l'arrière et entraîne les roues arrière via une transmission à rapport unique. Les performances annoncées – 0 à 100 km/h en 11,6 secondes et vitesse maximale de 140 km/h – sont parfaitement calibrées pour un usage urbain.

Mais le véritable exploit technique se situe ailleurs : la Smart #2 ne pèse que 1 140 kilogrammes, un poids plume remarquable dans l'univers des véhicules électriques où les deux tonnes sont désormais la norme. Ce chiffre s'explique par le format compact et la batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 35,8 kWh installée dans le plancher.

Autonomie et recharge

Cette batterie promet jusqu'à 290 kilomètres d'autonomie en cycle WLTP, avec une consommation annoncée de 13,6 kWh/100 km. La recharge rapide en courant continu atteint 65 kW maximum, permettant de passer de 10 à 80% en 20 minutes dans des conditions optimales. En courant alternatif, comptez trois heures avec un chargeur de 11 kW (plus long sur la version Pure dotée d'un chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW).

La Smart #2 intègre également la fonction V2L (Vehicle-to-Load), permettant d'alimenter des appareils externes avec les accessoires appropriés – un atout pratique pour une citadine vouée à la vie urbaine.

Un habitacle étonnamment pratique

Smart a résisté à la tentation des écrans démesurés. L'intérieur combine un écran central de 10,1 pouces, un combiné d'instruments de 8,8 pouces et un "Smart Pillar" sur la planche de bord pour fixer de petits accessoires. Toutes les versions proposent une banquette continue et un cockpit compact mais ouvert.

Malgré son gabarit réduit, la #2 offre 305 litres de volume de coffre, extensible à 527 litres – un chiffre respectable pour un biplace. Le hayon fractionné historique permet d'ouvrir uniquement la vitre arrière pour charger rapidement de petits objets, un détail pratique hérité de l'original.

Sécurité et équipements

L'équipement de sécurité comprend sept airbags, un régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, l'aide au maintien de voie, la surveillance d'angle mort, la reconnaissance des panneaux, l'assistance autoroutière et des capteurs de stationnement avec caméra de recul. La structure de sécurité Tridion, signature de la marque, évolue en version "Tridion Cell Evo" pour cette nouvelle génération.

Gamme et tarifs européens

La gamme européenne se décline en versions Pure, Pure+ et Premium, complétée par une édition limitée Couture plafonnée à 999 exemplaires. Cette dernière embarque tout l'équipement imaginable : sièges et volant chauffants, toit vitré, jantes de 16 pouces à accents dorés, éclairage d'ambiance 256 couleurs, système audio Sennheiser et badge numéroté individuellement. Extérieur blanc mat, toit doré et intérieur noir avec détails dorés caractérisent cette version collector.

Les précommandes sont ouvertes en Allemagne, France, Belgique, Autriche, Portugal et autres marchés européens importants. Le prix d'entrée démarre juste sous la barre des 20 000 €, tandis que la Couture Edition culmine à environ 25 500 €. Les livraisons débuteront au premier semestre 2027.

Un pari contre-courant

Avec la #2, Smart défend une vision radicalement différente de la mobilité électrique. Alors que l'industrie nous convainc depuis des années que seuls les grands véhicules ont leur place, cette citadine rappelle qu'une voiture n'a pas besoin d'être énorme pour être utile. Elle ne remplacera pas un SUV familial pour les longs trajets ou le remorquage, mais ce n'est pas son objectif.

Construite en Chine par la coentreprise formée en 2019 entre Mercedes et Geely (participation 50/50), la Smart #2 incarne un retour aux sources bienvenu dans un marché saturé de véhicules surdimensionnés. Reste à savoir si les automobilistes français sont prêts à adopter ce format radical pour leurs déplacements quotidiens.