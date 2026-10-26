Renault prépare un virage stylistique : des designs plus sobres et cohérents pour ses futurs modèles
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
Sommaire
- Renault annonce une nouvelle ère stylistique pour ses futurs modèles
- Deux philosophies de design distinctes
- Alexandre Malval pour harmoniser la gamme
- Le balancier du design sous l'impulsion du nouveau PDG
- Le concept E-Space comme préfiguration
- Les plateformes électriques, catalyseurs d'innovation
- Une stratégie adaptée au marché français
Renault annonce une nouvelle ère stylistique pour ses futurs modèles
Le constructeur au losange s'apprête à opérer un tournant majeur dans sa stratégie de design. Laurens van den Acker, directeur du design du groupe Renault, a confirmé que les futurs modèles de la marque adopteront un style "plus sobre" avec une plus grande cohérence visuelle entre les différents véhicules de la gamme.
Cette annonce intervient alors que Renault vient de lancer une série de véhicules électriques rétro au design très marqué : la Renault 4 E-Tech, la R5 E-Tech et la nouvelle Twingo électrique. Parallèlement, le constructeur poursuit une approche plus moderne avec ses modèles thermiques, comme en témoigne la dernière génération de Clio.
Deux philosophies de design distinctes
Selon Laurens van den Acker, Renault maintiendra une approche bicéphale. D'un côté, les "icônes légendaires" – ces réinterprétations électriques de modèles cultes – conserveront leur identité propre et reconnaissable. De l'autre, les "icônes du futur" bénéficieront d'un langage stylistique plus unifié.
"Quand quelqu'un achète une Twingo, il veut d'abord une Twingo, il n'achète pas un langage de design Renault en tant que tel", explique le responsable du design. Cette philosophie justifie que les modèles rétro électriques arborent des lignes complètement différentes les unes des autres, malgré le logo commun.
Alexandre Malval pour harmoniser la gamme
L'arrivée d'Alexandre Malval au poste de directeur du design de la marque Renault en début d'année marque le début de cette évolution. Van den Acker confirme : "Nous allons nous regrouper un peu avec les icônes du futur", suggérant une unification progressive du langage stylistique.
Le balancier du design sous l'impulsion du nouveau PDG
Ce changement de cap s'inscrit dans un mouvement de balancier naturel pour la marque. Laurens van den Acker rappelle qu'à son arrivée chez Renault, il avait créé une cohérence de marque couvrant toute la gamme, du Twingo au Master. Puis, avec l'arrivée de Luca de Meo à la direction générale, la priorité est devenue la personnalité individuelle de chaque véhicule.
"C'est une sorte de pendule qui oscille, et il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise approche", nuance le designer. Aujourd'hui, sous la direction de François Provost, nouveau PDG du groupe, l'heure est à l'équilibre entre identité commune et caractère propre.
Le concept E-Space comme préfiguration
Le nouveau concept E-Space illustre parfaitement cette approche. Bien qu'inspiré de l'iconique Espace MPV original, il adopte un langage stylistique résolument nouveau, distinct des icônes rétro.
Ce concept préfigure également l'influence bénéfique des plateformes électriques dédiées sur le design. Van den Acker souligne que ces architectures rendront les futurs modèles "innovants par défaut".
Les plateformes électriques, catalyseurs d'innovation
Les futures plateformes 100% électriques offriront de nouvelles proportions naturellement différenciantes :
- Des empattements allongés pour optimiser l'espace intérieur
- Des roues de plus grand diamètre
- Des porte-à-faux réduits pour un dynamisme accru
- Des silhouettes inédites, entre SUV et berline traditionnelle
Cette évolution technique permettra à Renault de proposer des véhicules aux proportions harmonieuses et modernes, tout en maintenant une cohérence visuelle à travers la gamme – à l'exception des précieuses icônes rétro qui resteront fidèles à leur ADN unique.
Une stratégie adaptée au marché français
Pour le marché français, cette double stratégie semble particulièrement pertinente. Les modèles rétro électriques rencontrent un vif succès dans l'Hexagone, où la nostalgie automobile se conjugue avec l'engouement pour l'électrification. Parallèlement, une gamme cohérente facilitera la lisibilité de l'offre Renault face à une concurrence toujours plus dense.
Cette nouvelle orientation du design intervient à un moment charnière pour Renault, qui doit simultanément électrifier sa gamme, maintenir son attractivité et optimiser ses coûts de développement. L'harmonisation stylistique devrait contribuer à ces trois objectifs, tout en préservant ce qui fait la force des modèles iconiques de la marque.
Questions fréquentes
Pourquoi Renault change-t-il sa stratégie de design ?
Après avoir donné une forte personnalité individuelle à chaque modèle sous l'ère Luca de Meo, la marque cherche désormais un meilleur équilibre. Le nouveau directeur général François Provost impulse cette évolution vers plus de cohérence entre les modèles.
Les modèles rétro électriques sont-ils concernés par ce changement ?
Non, les "icônes légendaires" comme la Twingo E-Tech, la R5 et la R4 électriques conserveront leur design unique et distinctif. Renault veut que ces modèles restent reconnaissables avant tout pour leur identité propre, pas pour un langage de marque commun.
Qu'est-ce qui distingue les "icônes légendaires" des "icônes du futur" ?
Les icônes légendaires sont les réinterprétations rétro de modèles cultes (R4, R5, Twingo). Les "icônes du futur" désignent les nouveaux modèles qui bénéficieront du langage stylistique harmonisé, comme le montre le concept E-Space.
Comment les plateformes électriques influenceront-elles le design ?
Les plateformes électriques dédiées permettront naturellement des silhouettes innovantes : empattements plus longs, roues plus grandes, porte-à-faux courts. Les véhicules seront moins hauts qu'un SUV mais pas aussi bas qu'une berline classique.