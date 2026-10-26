Renault prépare un virage stylistique : des designs plus sobres et cohérents pour ses futurs modèles

Renault prépare un virage stylistique : des des...

Par Laurence Jardin / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

Renault s'apprête à unifier le design de ses futures voitures avec un style plus sobre, tout en préservant l'identité unique de ses icônes rétro électriques.

Renault annonce une nouvelle ère stylistique pour ses futurs modèles

Le constructeur au losange s'apprête à opérer un tournant majeur dans sa stratégie de design. Laurens van den Acker, directeur du design du groupe Renault, a confirmé que les futurs modèles de la marque adopteront un style "plus sobre" avec une plus grande cohérence visuelle entre les différents véhicules de la gamme.

Cette annonce intervient alors que Renault vient de lancer une série de véhicules électriques rétro au design très marqué : la Renault 4 E-Tech, la R5 E-Tech et la nouvelle Twingo électrique. Parallèlement, le constructeur poursuit une approche plus moderne avec ses modèles thermiques, comme en témoigne la dernière génération de Clio.

Deux philosophies de design distinctes

Selon Laurens van den Acker, Renault maintiendra une approche bicéphale. D'un côté, les "icônes légendaires" – ces réinterprétations électriques de modèles cultes – conserveront leur identité propre et reconnaissable. De l'autre, les "icônes du futur" bénéficieront d'un langage stylistique plus unifié.

"Quand quelqu'un achète une Twingo, il veut d'abord une Twingo, il n'achète pas un langage de design Renault en tant que tel", explique le responsable du design. Cette philosophie justifie que les modèles rétro électriques arborent des lignes complètement différentes les unes des autres, malgré le logo commun.

Alexandre Malval pour harmoniser la gamme

L'arrivée d'Alexandre Malval au poste de directeur du design de la marque Renault en début d'année marque le début de cette évolution. Van den Acker confirme : "Nous allons nous regrouper un peu avec les icônes du futur", suggérant une unification progressive du langage stylistique.

Le balancier du design sous l'impulsion du nouveau PDG

Ce changement de cap s'inscrit dans un mouvement de balancier naturel pour la marque. Laurens van den Acker rappelle qu'à son arrivée chez Renault, il avait créé une cohérence de marque couvrant toute la gamme, du Twingo au Master. Puis, avec l'arrivée de Luca de Meo à la direction générale, la priorité est devenue la personnalité individuelle de chaque véhicule.

"C'est une sorte de pendule qui oscille, et il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise approche", nuance le designer. Aujourd'hui, sous la direction de François Provost, nouveau PDG du groupe, l'heure est à l'équilibre entre identité commune et caractère propre.

Le concept E-Space comme préfiguration

Le nouveau concept E-Space illustre parfaitement cette approche. Bien qu'inspiré de l'iconique Espace MPV original, il adopte un langage stylistique résolument nouveau, distinct des icônes rétro.

Ce concept préfigure également l'influence bénéfique des plateformes électriques dédiées sur le design. Van den Acker souligne que ces architectures rendront les futurs modèles "innovants par défaut".

Les plateformes électriques, catalyseurs d'innovation

Les futures plateformes 100% électriques offriront de nouvelles proportions naturellement différenciantes :

Des empattements allongés pour optimiser l'espace intérieur

Des roues de plus grand diamètre

Des porte-à-faux réduits pour un dynamisme accru

Des silhouettes inédites, entre SUV et berline traditionnelle

Cette évolution technique permettra à Renault de proposer des véhicules aux proportions harmonieuses et modernes, tout en maintenant une cohérence visuelle à travers la gamme – à l'exception des précieuses icônes rétro qui resteront fidèles à leur ADN unique.

Une stratégie adaptée au marché français

Pour le marché français, cette double stratégie semble particulièrement pertinente. Les modèles rétro électriques rencontrent un vif succès dans l'Hexagone, où la nostalgie automobile se conjugue avec l'engouement pour l'électrification. Parallèlement, une gamme cohérente facilitera la lisibilité de l'offre Renault face à une concurrence toujours plus dense.

Cette nouvelle orientation du design intervient à un moment charnière pour Renault, qui doit simultanément électrifier sa gamme, maintenir son attractivité et optimiser ses coûts de développement. L'harmonisation stylistique devrait contribuer à ces trois objectifs, tout en préservant ce qui fait la force des modèles iconiques de la marque.