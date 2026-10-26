Toyota teste un nouveau quatre cylindres atmosphérique dans la GR86

Par Sarah Wagner / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

Toyota expérimente un moteur 2.0 quatre cylindres atmosphérique inédit dans une GR86 de course, abandonnant le boxer Subaru pour une mécanique maison.

Toyota franchit une étape significative dans le développement de ses futures sportives abordables. Lors de la dernière manche du championnat d'endurance japonais Super Taikyu sur le circuit international d'Okayama, le constructeur nippon a dévoilé la GR86 Future FR Concept, un prototype expérimental qui pourrait préfigurer l'avenir de ce coupé emblématique.

Un quatre cylindres atmosphérique pour remplacer le boxer Subaru

La surprise vient du compartiment moteur : Toyota a abandonné le boxer Subaru traditionnel au profit d'un tout nouveau quatre cylindres en ligne atmosphérique de 2.0 litres. Baptisé G20E, ce moteur fait partie d'une nouvelle famille de mécaniques compactes et légères que Toyota développe pour ses modèles sportifs.

Cette GR86 de course abandonne également le trois cylindres 1.6 turbo de 300 ch emprunté à la GR Yaris et la GR Corolla, qui équipait précédemment la version compétition. Le nouveau G20E atmosphérique développe environ 220 ch, une puissance moins spectaculaire sur le papier, mais qui s'accompagne d'avantages techniques notables.

Des bénéfices immédiats sur le comportement

L'absence de turbocompresseur a permis d'alléger significativement l'avant du véhicule, améliorant ainsi la répartition des masses. Le pilote Gazoo Racing Kazuya Oshima a confié au magazine japonais Car Watch que le moteur monte plus haut en régime que prévu par l'équipe de développement.

La configuration atmosphérique offre également une réponse à l'accélération plus immédiate et prévisible, un atout précieux en sortie de courbe. L'élimination du turbo lag permet aux pilotes de doser plus finement la puissance, particulièrement appréciable sur un circuit technique.

Un châssis repensé pour exploiter la nouvelle mécanique

Toyota n'a pas limité ses modifications au groupe propulseur. Cette GR86 expérimentale adopte des suspensions à double triangulation aux quatre roues, une évolution majeure pour affiner le comportement routier. Les ingénieurs testent diverses géométries de trains roulants afin d'optimiser la tenue de route.

Détail intéressant : selon les médias japonais, ce prototype porte le surnom interne de "Levin", référence à la célèbre déclinaison sportive de la Corolla. Un clin d'œil qui souligne l'ambition de Toyota de créer une véritable sportive accessible développée en interne.

Une commercialisation encore lointaine

Si cette GR86 Future FR Concept suscite l'enthousiasme des passionnés, il faudra patienter avant de la voir sur nos routes. Toyota ne fait que débuter les essais de ce moteur G20E en compétition, et le programme de développement nécessitera encore plusieurs années.

Les ingénieurs devront peaufiner la mécanique, valider sa fiabilité et son agrément de conduite avant d'envisager une production en série. Si tout se déroule favorablement, une commercialisation pourrait intervenir d'ici deux à trois ans au minimum.

Une rupture potentielle avec Subaru

L'utilisation d'un moteur maison marquerait une évolution majeure dans l'histoire de la GR86 et de sa devancière, la GT86. Depuis ses débuts, ce coupé a toujours reposé sur des mécaniques boxer fournies par Subaru, partenaire historique de Toyota sur ce projet.

L'adoption d'un quatre cylindres en ligne Toyota pourrait signaler une volonté d'indépendance accrue du constructeur dans le développement de ses sportives. Toutefois, le partenariat pourrait également évoluer, avec Subaru intervenant sur d'autres aspects techniques du véhicule. Aucune des deux marques n'a commenté officiellement l'avenir de leur collaboration.

Une famille de moteurs pour toutes les sportives Toyota

Ce nouveau G20E s'inscrit dans une stratégie plus large de Toyota visant à développer une gamme complète de mécaniques modernes pour ses véhicules de performance. Le constructeur a déjà testé ce moteur dans plusieurs configurations, notamment en position centrale arrière dans des concepts de coupés sportifs.

Toyota avait également installé un quatre cylindres de développement dans une Lexus IS sur le circuit de Fuji Speedway, démontrant une sonorité étonnamment sportive. Les ingénieurs ont souligné que ces moteurs plus compacts peuvent être positionnés plus bas et plus en arrière dans le compartiment moteur, abaissant le centre de gravité et améliorant l'équilibre global.

L'avenir de la sportive accessible se précise

Au-delà des spéculations techniques, ce prototype confirme une chose essentielle : Toyota n'abandonnera pas le segment des coupés sportifs abordables. Dans un marché automobile où les voitures plaisir deviennent de plus en plus chères et complexes, la GR86 représente l'une des dernières propulsions accessibles.

Cette philosophie de sportive démocratique, associée à l'expertise technique croissante de Gazoo Racing, laisse présager une prochaine génération de GR86 encore plus aboutie. Reste à savoir si Toyota franchira le pas d'un divorce avec Subaru ou si les deux constructeurs trouveront une nouvelle formule de collaboration pour perpétuer ce modèle culte.