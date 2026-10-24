Toyota prépare un coupé à moteur central qui va concourir ce week-end au Japon

Par Luc Morandini / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Toyota teste sur circuit un mystérieux coupé à moteur central dérivé de la GR Yaris, équipé d'un nouveau quatre-cylindres turbo de plus de 400 chevaux.

Le projet secret de Toyota prend forme sur les circuits japonais. Le constructeur d'Aichi s'apprête à engager ce week-end un prototype de coupé à moteur central dans la sixième manche de la série Super Taikyu, sur le circuit international d'Okayama, du 23 au 25 octobre. Une étape cruciale dans le développement de ce qui pourrait devenir le successeur spirituel de la mythique MR2.

Un prototype en évolution constante

Les nouvelles images diffusées par Ogura Racing Clutch, un équipementier japonais, révèlent une voiture sensiblement différente du concept GR Yaris M dévoilé au Tokyo Auto Salon 2025. Cette fois, Toyota teste une carrosserie coupé avec un toit abaissé et des proportions plus adaptées à une sportive pure.

Attention toutefois : ce prototype ne préfigure pas le design final. Un examen attentif révèle que la voiture conserve les optiques avant et arrière de la GR Yaris actuelle. Toyota réutilise ainsi des composants existants pour se concentrer sur la mise au point de l'architecture mécanique à moteur central.

Des extensions d'ailes révélatrices

Les larges extensions carrées des passages de roues trahissent la véritable nature de ce véhicule : une mule d'essai plutôt qu'un aperçu du modèle de série. Ces ajouts disgracieux servent en réalité un objectif fonctionnel crucial : offrir l'espace nécessaire au refroidissement du moteur installé en position centrale.

Les importantes ouvertures situées derrière les portes confirment l'un des principaux défis techniques d'une telle architecture : assurer un flux d'air suffisant pour maintenir des températures acceptables lors d'une utilisation sportive intensive.

Un nouveau bloc turbo de plus de 400 chevaux

Le cœur de ce projet repose sur le développement du moteur G20E, un quatre-cylindres 2.0 turbo de nouvelle génération. Toyota affiche des ambitions impressionnantes avec ce bloc : dépasser les 400 chevaux dans une configuration routière homologuée.

Cette puissance représenterait un bond considérable par rapport au trois-cylindres 1.6 turbo de 280 chevaux qui équipe la GR Yaris actuelle. De quoi positionner ce futur coupé à moteur central dans une catégorie de performances nettement supérieure.

Un laboratoire roulant sur circuit

La participation de ce prototype à la Super Taikyu dans la classe expérimentale ST-Q n'est pas anodine. Elle permet à Toyota de tester en conditions réelles de compétition la fiabilité du nouveau moteur, l'efficacité du refroidissement et le comportement d'ensemble de cette architecture à moteur central.

L'équipe GR Team ORC Field pilote ce développement, accumulant des données précieuses pour affiner la répartition des masses, la gestion thermique et les réglages dynamiques.

Le retour de la MR2 se précise

Même si Toyota reste muet sur les intentions commerciales de ce projet, tous les signaux convergent vers une renaissance de la nomenclature MR2. Le badge "M" apposé à l'arrière du prototype ne fait qu'alimenter cette hypothèse.

Cette appellation mythique a disparu du catalogue depuis des années. Un coupé compact à moteur central constituerait un retour aux sources parfaitement cohérent avec l'héritage de ce nom légendaire.

Une transmission intégrale probable

Les médias japonais évoquent la possibilité d'une transmission intégrale, capitalisant sur l'expertise accumulée par Toyota avec le système GR-Four de la GR Yaris. Aucune confirmation officielle n'a été apportée, mais cette configuration offrirait un avantage distinctif face aux concurrentes européennes traditionnellement propulsion.

Encore deux à trois ans de patience

La multiplication des pièces empruntées à la GR Yaris sur ce prototype indique clairement que le développement est loin d'être achevé. Une commercialisation n'interviendra probablement pas avant deux ou trois ans supplémentaires.

Entre-temps, Toyota pourrait dévoiler un concept intermédiaire plus abouti esthétiquement, histoire de maintenir l'intérêt et de recueillir les réactions du public avant de finaliser le design de production.

Ce week-end de course au Japon marquera une nouvelle étape dans la maturation de ce projet passionnant. Pour les amateurs de sportives compactes à moteur central, l'attente promet d'être longue mais potentiellement récompensée par une authentique héritière de la MR2.