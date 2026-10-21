Subaru dévoile un break électrique de 510 chevaux développé sans Toyota

Subaru présente un prototype électrique de 510 ch avec double moteur et transmission intégrale, développé indépendamment de Toyota pour 2029.

Subaru vient de lever le voile sur ses ambitions électriques avec la présentation d'un prototype particulièrement prometteur. Le 18 octobre dernier, sur son centre d'essais au nord de Tokyo, le constructeur japonais a dévoilé un break électrique de 510 chevaux développé en totale autonomie, sans l'appui technique de son partenaire Toyota.

Une rupture technologique majeure pour Subaru

Ce prototype marque un tournant stratégique pour la marque aux Pléiades. Contrairement au Solterra actuel, qui repose sur l'architecture e-TNGA partagée avec Toyota, ce nouveau véhicule d'essai embarque une plateforme électrique entièrement conçue par les ingénieurs de Subaru. La carrosserie utilisée pour les tests reprend celle d'un Outback modifié, mais les dirigeants ont précisé que le design final d'un éventuel modèle de production sera totalement différent.

Le système de propulsion illustre parfaitement l'expertise de Subaru en matière de transmission intégrale. Le constructeur a installé un essieu électrique avant fourni par l'équipementier Aisin, développant 150 kW (201 ch), associé à une unité arrière plus puissante de 230 kW (308 ch). Cette configuration bi-moteur permet de répartir la puissance entre les deux trains roulants, une approche qui transpose la philosophie de transmission intégrale symétrique de Subaru à l'ère électrique.

Des performances dignes d'une sportive

Les chiffres annoncés témoignent du potentiel de cette architecture. Avec ses 510 chevaux combinés, le prototype franchit la barre des 100 km/h départ arrêté en moins de quatre secondes, un chrono qui rivalise avec de nombreuses sportives thermiques. Subaru peut ajuster la répartition du couple et la puissance de chaque moteur de manière indépendante, offrant ainsi une flexibilité totale dans le comportement dynamique du véhicule.

Un gain de poids substantiel

L'allégement constitue l'un des piliers de ce développement. La nouvelle plateforme dédiée affiche un gain de poids d'environ 100 kilogrammes par rapport à l'architecture qui équipe les modèles électriques actuels de Subaru. Ce travail d'optimisation s'étend également à la batterie, composée d'environ 4000 cellules cylindriques.

Le pack batteries présente une masse inférieure de 25% aux solutions précédentes du constructeur. Subaru vise par ailleurs une densité énergétique supérieure d'environ 20% à la moyenne observée dans l'industrie automobile. Ces progrès devraient permettre d'améliorer sensiblement l'autonomie tout en conservant un poids contenu, un équilibre crucial pour les performances et l'efficience énergétique.

Une architecture électronique modernisée

L'innovation ne se limite pas aux composants mécaniques. Subaru a développé un calculateur de contrôle intégré qui centralise la gestion des moteurs, de la batterie et des logiciels. Cette approche remplace l'architecture fragmentée en multiples modules séparés que l'on trouve sur les plateformes électriques plus anciennes.

Ce système unifié offre un avantage majeur : la possibilité de déployer des mises à jour logicielles à distance. Les propriétaires pourront ainsi bénéficier d'améliorations de performances ou de nouvelles fonctionnalités sans avoir à se rendre en concession, une évolution qui devient progressivement la norme dans l'industrie automobile.

Un calendrier de commercialisation encore flou

Malgré l'enthousiasme suscité par ce prototype, Subaru reste prudent sur les perspectives commerciales. Les dirigeants ont évoqué une possible arrivée de certains éléments technologiques dans des véhicules de série à partir de 2029, sans toutefois confirmer de modèle spécifique. Le constructeur n'a par ailleurs communiqué aucune information sur la capacité de la batterie, la vitesse de recharge ou l'autonomie réelle de ce démonstrateur.

À court terme, la stratégie électrique de Subaru s'appuie sur sa collaboration avec Toyota. Le constructeur prévoit de lancer plusieurs SUV électriques basés sur des plateformes communes, dont le Getaway à trois rangées de sièges qui devrait rejoindre les concessions début 2026. Ce prototype de 510 chevaux représente néanmoins une perspective concrète de l'orientation technique que Subaru souhaite emprunter à moyen terme.

Un positionnement stratégique pour l'Europe

Pour le marché européen et français, cette annonce revêt une importance particulière. Subaru y occupe une position de niche avec des modèles appréciés des amateurs de transmission intégrale et de conduite dynamique. Ce prototype électrique pourrait permettre à la marque de perpétuer cet héritage tout en s'adaptant aux exigences environnementales du Vieux Continent, où les réglementations sur les émissions se durcissent progressivement.

Reste à voir si Subaru parviendra à tenir ses ambitions calendaires et à transformer cet essai technologique prometteur en véhicule commercialisable. Une chose est certaine : le constructeur japonais démontre sa capacité à développer des solutions électriques performantes en dehors du giron de Toyota, ouvrant la voie à une nouvelle génération de modèles électrifiés qui pourraient séduire sa clientèle fidèle.