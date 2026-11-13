Toyota S-FR : la sportive compacte à propulsion pourrait enfin voir le jour en 2027

Toyota envisagerait de ressusciter la S-FR sous forme de sportive miniature à propulsion arrière, en partenariat avec Daihatsu, pour une sortie dès 2027.

Les amateurs de petites sportives abordables ont peut-être une raison de reprendre espoir. Après des années d'attente, la Toyota S-FR pourrait finalement passer du stade de concept à celui de voiture de série. Mais attention, le projet aurait considérablement évolué depuis sa première apparition en 2015.

Un concept resté dans les tiroirs pendant dix ans

Lorsque Toyota a dévoilé la S-FR au Salon de Tokyo en 2015, le petit coupé sportif avait suscité un véritable engouement. Avec ses dimensions contenues de 3,99 m de long, 1,70 m de large et 1,32 m de haut, ce coupé à propulsion arrière promettait de démocratiser le plaisir de conduite. Son design aux phares ronds et à la calandre généreuse rendait hommage à la mythique Sports 800, même si certains y voyaient une ressemblance avec une Mini Cooper moderne au regard agressif.

Le concept original proposait quatre places, un moteur en position avant-central, une transmission arrière et une boîte manuelle à six rapports. Malheprospère, Toyota n'a jamais donné son feu vert pour la production, laissant ce projet rejoindre la longue liste des concepts prometteurs qui ne verront jamais le bitume.

Une nouvelle approche ultra-compacte

Selon la presse automobile japonaise, Toyota reconsidérerait le projet sous un angle radicalement différent. La marque envisagerait de créer une version miniature respectant les normes japonaises des kei-cars, en collaboration avec Daihatsu. Cette nouvelle orientation s'appuierait sur les travaux de Daihatsu autour du concept K-Open, présenté au Japan Mobility Show 2025.

Les dimensions évoquées sont impressionnantes de compacité : seulement 3,39 m de long, 1,48 m de large et 1,23 m de haut, pour un empattement de 2,27 m. C'est une réduction substantielle par rapport au concept original, qui mesurait 61 cm de plus en longueur. Le poids annoncé de 850 kg promet une agilité redoutable.

Des caractéristiques techniques modestes mais prometteuses

Sur le papier, les spécifications techniques ne font pas rêver : un trois-cylindres turbo de 660 cm³ développant 64 ch, associé à une boîte manuelle à cinq rapports ou une transmission à variation continue (CVT). La puissance transitant exclusivement vers les roues arrière.

Mais l'intérêt d'une telle voiture ne réside pas dans les chiffres bruts. À l'heure où les sportives deviennent toujours plus lourdes, plus chères et plus complexes, une petite propulsion légère avec une boîte manuelle représente un retour aux fondamentaux du plaisir de conduite. Une philosophie que les puristes apprécieront.

Le développement conjoint Toyota-Daihatsu

Daihatsu ne s'est pas contenté de présenter un simple concept statique. La marque a développé un prototype roulant pour étudier la faisabilité d'une sportive à propulsion dans ce format ultra-compact. Une seconde itération, baptisée K-Open Running Prototype 2, a même été présentée au Tokyo Auto Salon en janvier, avec un moteur repositionné légèrement vers l'arrière pour optimiser la répartition des masses.

Si les deux constructeurs décident de partager le développement, ils pourraient proposer des interprétations distinctes d'une même base technique. Daihatsu relancerait le nom Copen sous forme de roadster décapotable, tandis que Toyota commercialiserait la S-FR en coupé fermé. Une stratégie qui permettrait d'amortir les coûts de développement tout en proposant deux expériences différentes.

Un positionnement délicat dans la gamme GR

La rumeur évoque une arrivée possible dès 2027, mais il convient de rester prudent. Ni Toyota ni Daihatsu n'ont officiellement confirmé le passage en production de leurs concepts respectifs. De plus, Toyota ne peut raisonnablement pas produire tous les modèles sportifs dont parlent les rumeurs : GR86, GR Yaris, GR Corolla, GR Celica, GR Supra, GR MR2, et même un supercar GR GT à moteur V8.

La S-FR pourrait théoriquement se positionner comme le modèle d'entrée de gamme de Gazoo Racing, désormais une marque à part entière. Mais la faisabilité commerciale d'une telle prolifération de modèles sportifs reste questionnable. Toyota devra faire des choix stratégiques.

Et pour le marché européen ?

La grande inconnue concerne la disponibilité de ce modèle hors du Japon. Les kei-cars sont spécifiquement conçues pour le marché japonais et bénéficient d'avantages fiscaux dans l'archipel. Leur homologation en Europe nécessiterait probablement des adaptations, notamment au niveau de la motorisation pour respecter les normes antipollution européennes.

Cependant, l'appétit des amateurs européens pour les petites sportives abordables pourrait inciter Toyota à développer une version adaptée à nos marchés. Le succès de modèles comme la Mazda MX-5 ou la précédente génération de Toyota GT86 démontre qu'il existe bel et bien un public pour ce type de véhicules en Europe.

Pour l'instant, il ne reste qu'à patienter et espérer que Toyota transformera cette rumeur en réalité. Une petite sportive légère, abordable et dotée d'une vraie boîte manuelle serait un antidote bienvenu à la tendance actuelle vers des véhicules toujours plus lourds et technologiques.