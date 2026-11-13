Theon Design fête ses 10 ans avec une Porsche 911 restomod de 419 chevaux ultra-légère

Theon Design fête ses 10 ans avec une Porsche 9...

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Le préparateur britannique Theon Design célèbre une décennie de restomods Porsche 911 avec une édition anniversaire de 1 200 kg et ouvre ses portes au marché américain.

Dix années déjà que l'atelier britannique Theon Design sculpte des Porsche 911 refroidies par air pour en faire des objets roulants d'exception. Pour célébrer cet anniversaire, le préparateur spécialisé dévoile une réalisation spectaculaire : une 911 basée sur une 964 qui repousse les limites du rapport poids/puissance tout en s'ouvrant au marché nord-américain.

Une Porsche 911 anniversaire qui défie les lois de la physique

Habillée d'une sublime teinte Oak Green Neo Metallic pour un client britannique, cette création anniversaire a nécessité 18 mois de développement et d'assemblage. Chaque détail a été méticuleusement choisi par son futur propriétaire, créant une machine véritablement unique.

Le résultat impressionne par ses chiffres. Là où une Porsche 964 d'origine affiche souvent près de 1 500 kg sur la balance, cette restomod descend à environ 1 200 kg grâce à l'utilisation massive de fibre de carbone de grade F1. Panneaux de carrosserie, éléments d'habitacle : tout a été repensé pour traquer les grammes superflus.

Un flat-six atmosphérique de 419 chevaux

Sous le capeau arrière bat un flat-six atmosphérique de 4.0 litres développant 419 chevaux et 437 Nm de couple. Ce bloc refroidi par air dispose d'un système de papillon électronique avec différents modes de conduite sélectionnables. Selon Theon Design, ce rapport poids/puissance surpasse celui d'une Porsche 911 GT3 RS contemporaine.

La puissance transite par une boîte manuelle G50 à cinq rapports, bien que Theon propose également une six-rapports à étagement rapproché pour les clients recherchant des développements plus courts. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4 secondes chrono.

Une configuration châssis digne d'une GT de compétition

Pour dompter ces performances, Theon Design a emprunté le système de freinage de la mythique 911 RS génération 993. Les amortisseurs semi-actifs Tractive s'associent à des ressorts aux tarages spécifiquement calibrés pour ce châssis particulier, garantissant un comportement routier affûté.

Le préparateur assume pleinement son positionnement tarifaire premium. À partir de 435 000 livres sterling (environ 515 000 euros), ces créations ne s'adressent qu'à une clientèle très exclusive. "Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est bien plus spécial qu'une Lamborghini au même prix, et cela doit compter pour quelque chose", affirme la marque.

Un configurateur en ligne pour conquérir l'Amérique

Jusqu'à présent, commander une Theon Design impliquait de travailler directement avec l'atelier britannique, un processus réservé aux initiés du monde des 911 refroidies par air. Pour son dixième anniversaire, le préparateur démocratise l'accès avec deux nouveautés majeures.

Un configurateur en ligne permet désormais d'explorer les différentes options disponibles sur les modèles Theon R, Coupé et Targa depuis n'importe quel ordinateur. Les passionnés peuvent personnaliser leur future acquisition avant même de prendre contact avec un représentant.

Un service concierge pour les clients américains

Plus significatif encore pour le marché nord-américain : Theon Design lance un service concierge via Humble House. Les clients américains disposent désormais d'un point de contact local pour gérer l'intégralité du processus de commande, évitant la coordination transatlantique.

Les voitures restent toutefois construites au Royaume-Uni avant d'être importées. Les acheteurs doivent donc prévoir les frais d'expédition, les droits de douane et les formalités d'homologation locale en sus du prix de base.

Une bataille féroce sur le segment ultra-premium

Theon Design n'est pas seul sur ce créneau ultra-premium des restomods Porsche extrêmes. Gunther Werks avec son GXR Evo et Marc Philipp Gemballa avec le Marsien GT proposent également des réalisations sur mesure atteignant des tarifs vertigineux.

Le préparateur britannique peaufine actuellement son modèle Theon R le plus radical, qui dépassera les 500 chevaux. Une promesse de sensations encore plus extrêmes pour les puristes fortunés en quête d'exclusivité absolue.

Avec ce configurateur en ligne et son expansion américaine, Theon Design franchit une nouvelle étape dans sa stratégie commerciale. Tout en conservant son savoir-faire artisanal britannique, l'atelier s'ouvre à une clientèle internationale plus large, séduite par ces Porsche 911 réinventées qui conjuguent héritage et modernité.