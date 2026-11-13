Subaru vise 50% de rendement thermique pour sauver son moteur Boxer iconique

Par Luc Morandini / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Subaru développe une nouvelle génération de moteur Boxer visant 50% de rendement thermique, doublant la plage d'efficacité grâce à des innovations aérodynamiques.

Le moteur à combustion interne n'a pas dit son dernier mot. En 2024, Toyota, Mazda et Subaru ont formé une alliance pour développer de nouvelles générations de moteurs thermiques, chacun suivant sa propre voie technologique. Alors que Toyota et Mazda ont déjà dévoilé leurs plans détaillés, Subaru restait discret sur l'avenir de son emblématique architecture Boxer. Le constructeur japonais lève enfin le voile sur ses ambitions.

Un objectif audacieux : 50% de rendement thermique

Subaru ne cherche pas simplement à maintenir son moteur à plats opposés par nostalgie. L'objectif est d'en faire un groupe propulseur significativement plus efficient, sans sacrifier les caractéristiques de conduite qui définissent la marque depuis des décennies. Le chiffre magique ? Un rendement thermique de 50%, un niveau d'efficience rarement atteint dans l'automobile de série.

Pour y parvenir, les ingénieurs de Subaru travaillent sur l'amélioration de la combustion sans modifier fondamentalement l'architecture à plats opposés. La priorité porte sur la création d'un flux d'air plus puissant à l'intérieur des cylindres, permettant un mélange air-carburant plus homogène avant l'allumage.

Des résultats encourageants sur le prototype

Selon les informations révélées par Subaru au magazine japonais Motor-Fan, le prototype de développement affiche déjà des résultats prometteurs. Malgré une course relativement courte, caractéristique du Boxer, ce moteur génère un flux d'air dans les cylindres supérieur aux moteurs concurrents de référence.

L'innovation majeure réside dans l'intégration d'une analyse tridimensionnelle de la combustion au processus de développement. Cette approche permet aux ingénieurs de mieux prédire la propagation des flammes dans les cylindres après l'allumage, facilitant l'anticipation du cliquetis et l'optimisation de la combustion.

Deux fois plus de plage d'efficience

Les données présentées par Subaru révèlent que le moteur en développement offre environ le double de la plage de fonctionnement à haut rendement thermique comparé au moteur atmosphérique actuellement utilisé dans ses modèles hybrides. Cette extension est cruciale : un moteur ne doit pas afficher une consommation remarquable uniquement dans des conditions de conduite spécifiques.

Le prototype s'appuie sur une architecture turbocompressée à injection directe, contrairement au moteur de référence atmosphérique. La suralimentation offre à Subaru un meilleur contrôle de la quantité d'air entrant dans les cylindres, permettant de délivrer un couple plus généreux sur une plage d'utilisation élargie.

Un arsenal technologique pour atteindre les 50%

Subaru ne s'arrête pas là. Plusieurs technologies supplémentaires sont à l'étude pour approcher l'objectif de 50% de rendement thermique :

Turbocompresseur à géométrie variable (VGT) : ajuste les passages d'écoulement de la turbine selon le volume de gaz d'échappement, améliorant la réactivité

: ajuste les passages d'écoulement de la turbine selon le volume de gaz d'échappement, améliorant la réactivité Cycle Miller : modifie la distribution d'admission pour obtenir un rapport compression/détente plus favorable, réduisant les températures d'échappement

: modifie la distribution d'admission pour obtenir un rapport compression/détente plus favorable, réduisant les températures d'échappement Combustion à pré-chambre : cette technologie, récemment adoptée par BMW sur ses six cylindres en ligne équipant les M2, M3 et M4 européennes, pourrait être la clé pour franchir le cap des 50%

Subaru reconnaît toutefois que même la combinaison de ces technologies ne suffira probablement pas à elle seule pour atteindre le rendement visé sans la combustion à pré-chambre.

Un paradoxe européen

Il y a une contradiction manifeste dans la stratégie de Subaru. Alors que le constructeur investit massivement dans un moteur Boxer plus efficient pour l'avenir, il prend la direction opposée en Europe. Subaru a annoncé sa transition vers une gamme exclusivement électrique sur le continent européen d'ici 2028, mettant fin aux ventes de modèles essence neufs.

Le Boxer restera central dans l'identité de la marque sur d'autres marchés, mais ses jours dans les concessions européennes sont comptés. Une décision qui prive le Vieux Continent de profiter de ces innovations techniques, alors même que ce moteur pourrait offrir une alternative pertinente durant la transition énergétique.

Un calendrier encore flou

Aucune date de commercialisation n'a été communiquée pour ce Boxer nouvelle génération, ni information sur les modèles qui en bénéficieront en premier. Subaru travaille encore sur les défis techniques, et le chiffre de 50% de rendement thermique demeure un objectif ambitieux plutôt qu'une spécification garantie.

Cette démarche illustre néanmoins la volonté de Subaru de préserver son architecture moteur signature plutôt que de prendre la voie de facilité en l'abandonnant. Une fidélité à son ADN technique qui trouvera écho chez les passionnés de la marque, même si les automobilistes français n'en profiteront malheureusement pas.