Spyker renaît de ses cendres avec la C8 Preliator XXV : retour spectaculaire du constructeur néerlandais

Le constructeur néerlandais Spyker annonce son grand retour après des années de difficultés avec une nouvelle C8 Preliator XXV présentée à Pebble Beach.

Un retour inattendu porté par la blockchain

Après des années tumultueuses marquées par des problèmes juridiques et de multiples tentatives avortées, le constructeur néerlandais Spyker annonce officiellement son grand retour sur la scène automobile. La marque aux ambitions artisanales a présenté lors du prestigieux concours d'élégance de Pebble Beach la C8 Preliator XXV Coupé, un modèle qualifié d'"entièrement nouveau" qui marque la renaissance de cette enseigne atypique.

Le financement provient cette fois d'un "écosystème fintech" dont l'objectif affiché est d'"intégrer une voiture de sport avec des produits blockchain". Si cette approche technologique moderne peut susciter quelques interrogations légitimes, Spyker a néanmoins apporté des preuves tangibles de sa volonté de revivre : outre la présentation californienne, pas moins de 22 anciennes C8 Spyder ont défilé lors du Grand Prix des Pays-Bas, démontrant que la communauté des propriétaires reste fidèle.

Une philosophie automobile unique

Cela fait désormais plus d'une décennie que Spyker n'a pas livré de véhicule neuf à un client. Pourtant, il y a moins de trente ans, cette marque néerlandaise faisait sensation à Goodwood avec un prototype audacieux qui ne ressemblait à rien d'existant. La C8 originale, testée en 2004, incarnait déjà cette approche singulière qui caractérise le constructeur.

L'habitacle se distinguait par une ambiance aéronautique rappelant le célèbre Spirit of St Louis, l'avion de Charles Lindbergh. Loin d'être kitsch, cette conception se révélait somptueusement détaillée, sans aucun composant emprunté aux catalogues des équipementiers généralistes. Le V8 Audi sous le capot offrait une souplesse remarquable dès 1 500 tr/min en sixième rapport, accompagné d'une sonorité typiquement américaine, tandis que la boîte manuelle se montrait fluide et précise.

Une alternative aux supercars italiennes

La C8 proposait une expérience radicalement différente de celle offerte par Ferrari ou Lamborghini. Cette personnalité affirmée constituait sa principale force, même si le développement nécessitait encore des perfectionnements : direction plus communicative, adhérence à l'avant renforcée, réduction de la portance à haute vitesse et optimisation des rapports de boîte figuraient parmi les axes d'amélioration identifiés à l'époque.

Un héritage centenaire méconnu

Si beaucoup associent Spyker aux supercars du XXIe siècle, l'histoire de cette marque remonte en réalité aux tout débuts de l'automobile. Dès le salon automobile de Londres en 1903, Spyker impressionnait les observateurs avec sa berline 20 chevaux dotée d'un capot en forme de sarcophage, sans vis ni clips de retenue, qui s'emboîtait fermement grâce à un système d'assemblage ingénieux.

Le mécanisme de changement de vitesse témoignait déjà du souci du détail des ingénieurs néerlandais : il était impossible de passer d'un rapport à l'autre sans avoir préalablement débrayé, un dispositif de sécurité avant-gardiste pour l'époque. Cette attention portée aux moindres détails techniques constituait déjà la signature de la marque.

Le premier 4x4 de l'histoire

La même année, Spyker stupéfiait le monde automobile en présentant ce que l'on appelait alors une "voiture à double propulsion à six cylindres" et que nous reconnaissons aujourd'hui comme le premier véhicule à quatre roues motrices de l'histoire. Une innovation majeure qui démontre l'audace technique du constructeur.

L'épopée du Pékin-Paris

En septembre 1907, une Spyker participait au mythique rallye Pékin-Paris, une épreuve d'une difficulté extrême couvrant près de 15 000 kilomètres. Bien que la voiture néerlandaise ait mis deux semaines de plus que le vainqueur pour rallier l'arrivée, elle démontra sa fiabilité sur ce parcours insensé.

L'aventure connut toutefois une conclusion rocambolesque : le pilote Charles Godard fut "débarqué de la voiture par M. Spyker à l'arrivée en Allemagne". La raison ? Il avait menti sur ses garanties financières pour obtenir le véhicule, vendu des pièces détachées en cours de route et trompé des compagnies maritimes et des banques pour financer son périple. Une anecdote qui témoigne du caractère bien trempé des pionniers de l'automobile !

Un avenir à construire

Avec ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour Spyker, la question reste de savoir si la marque parviendra cette fois à pérenniser son activité. Le mode de financement par blockchain et l'absence de livraisons depuis tant d'années invitent à la prudence, mais l'héritage technique et l'identité affirmée du constructeur néerlandais méritent incontestablement qu'on lui accorde une nouvelle chance. Les amateurs de voitures de caractère suivront avec attention l'évolution de cette renaissance annoncée.