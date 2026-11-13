Honda CR-V 2028 : le SUV passe au tout-hybride avec une nouvelle plateforme

Honda CR-V 2028 : le SUV passe au tout-hybride ...

Par Sarah Wagner / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

Honda abandonne le CR-V essence pour miser exclusivement sur l'hybride dès 2028, avec un nouveau système deux moteurs et une plateforme inédite.

Honda franchit un cap décisif avec son best-seller mondial. Le constructeur japonais vient d'annoncer que la prochaine génération du CR-V, attendue pour 2028, abandonnera définitivement les motorisations essence pour devenir un modèle 100% hybride. Une stratégie audacieuse qui s'appuie sur des chiffres de ventes éloquents.

Le client a parlé : l'hybride s'impose massivement

Si Honda ose cette transition radicale, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le marché américain, l'hybride représente désormais plus de 50% des ventes totales du CR-V. Encore plus impressionnant : les ventes du CR-V hybride ont été multipliées par dix depuis 2020, une progression spectaculaire qui témoigne d'un changement profond des habitudes d'achat.

Le CR-V s'apprête d'ailleurs à franchir pour la troisième année consécutive la barre symbolique des 400 000 unités vendues aux États-Unis. Dans le même temps, les ventes globales d'hybrides Honda établissent de nouveaux records année après année, représentant environ 30% des ventes totales de la marque.

Un système hybride de cinquième génération

Le nouveau CR-V 2028 servira de vitrine technologique pour la dernière évolution du système hybride deux moteurs de Honda. Cette cinquième génération promet des avancées significatives :

Une efficacité énergétique améliorée de plus de 10% par rapport au système actuel

Une puissance accrue pour des performances optimisées

Une bande de puissance élargie facilitant le maintien dans une zone de fonctionnement efficient

Honda mise sur cette technologie hybride avancée pour offrir le meilleur compromis entre performances, agrément de conduite et consommation réduite. Le système deux moteurs permet notamment une conduite en mode électrique sur de courtes distances urbaines, tout en garantissant les performances d'un SUV familial sur route.

Une plateforme entièrement repensée

Au-delà de la motorisation, Honda annonce une refonte complète de la plateforme du CR-V. Le constructeur a développé de nouvelles méthodes de construction visant un double objectif ambitieux : renforcer la rigidité structurelle tout en réduisant le poids total du véhicule.

Cette approche permettra d'intégrer des sections de carrosserie à haute résistance aux endroits stratégiques, améliorant à la fois la sécurité passive et la dynamique de conduite. La réduction de poids, quant à elle, contribuera directement à l'efficacité énergétique du système hybride et à l'agilité du SUV.

Un anniversaire sous le signe de l'innovation

Le lancement de ce nouveau CR-V interviendra en 2027, année du 30ème anniversaire du modèle. Depuis son introduction en 1997, le CR-V s'est imposé comme une référence du segment des SUV compacts, combinant habitabilité, fiabilité et polyvalence.

Pour l'instant, Honda reste discret sur le design du futur CR-V, ne dévoilant qu'un aperçu du nouveau badge. Le constructeur devrait lever progressivement le voile sur ce modèle stratégique au cours des prochains mois.

Et le marché européen ?

Si ces annonces concernent principalement le marché américain, elles dessinent également l'avenir de Honda en Europe. Le constructeur japonais s'est engagé dans une électrification progressive de sa gamme sur le Vieux Continent, et ce CR-V tout-hybride pourrait parfaitement s'inscrire dans cette stratégie.

La concurrence sur le segment des SUV compacts hybrides s'intensifie en Europe, avec des modèles comme le Toyota RAV4 Hybrid, le Hyundai Tucson Hybrid ou encore le Kia Sportage Hybrid. Honda dispose d'atouts solides avec sa réputation de fiabilité et son expertise reconnue en matière de motorisations hybrides, développée depuis la première Insight en 1999.

Le passage au tout-hybride du CR-V marque un tournant stratégique majeur pour Honda, confirmant que l'avenir proche de l'automobile passe par l'électrification, même sur les segments les plus populaires.