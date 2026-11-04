Honda Prelude Type R : deux préparateurs créent ce que Honda refuse de faire

Par Luc Morandini / 4 novembre 2026 à 16:37 · 3 min de lecture

Deux préparateurs dévoilent au SEMA 2026 leurs Honda Prelude Type R maison avec le moteur de 315 chevaux de la Civic Type R, une version que Honda refuse encore de produire.

Le salon SEMA 2026 de Las Vegas, qui se déroule jusqu'au 6 novembre, réserve une surprise de taille aux amateurs de sportives japonaises. Deux préparateurs dévoilent simultanément ce que Honda refuse obstinément de produire : une Prelude Type R propulsée par le groupe motopropulseur de la Civic Type R.

315 chevaux à la place de 200 : la transformation radicale

La nouvelle Honda Prelude commercialisée récemment adopte une philosophie grand tourisme avec son moteur quatre cylindres atmosphérique de 2.0 litres couplé à un système hybride à deux moteurs électriques, pour une puissance combinée de 200 chevaux. Une approche raffinée, mais clairement éloignée de la radicalité Type R.

C'est précisément ce vide que Hasport et Throtl ont décidé de combler. Les deux préparateurs ont chacun greffé l'intégralité du groupe motopropulseur de la Civic Type R dans la nouvelle Prelude : le moteur turbo K20C1 de 2.0 litres développant 315 chevaux et la boîte manuelle à six rapports qui l'accompagne.

Deux approches, une même philosophie

Hasport : l'assaut des chronos

Baptisée Club Racer, la réalisation de Hasport vise directement la compétition en time-attack. Cette machine radicale combine le moteur Type R avec des réglages de suspension empruntés à l'Acura Integra Type S TCX de course et un échappement Borla sur mesure. Sa livrée rend hommage au précédent Prelude Circuit Monster du préparateur.

Le détail qui compte : Honda a choisi d'exposer cette voiture dans son propre stand Honda Racing Corporation au Las Vegas Convention Center, aux côtés d'une douzaine d'autres machines de compétition. Un placement stratégique qui traduit un intérêt institutionnel, même sans engagement de production.

Throtl : la sportive du quotidien

L'atelier Throtl, également présent sur YouTube, a opté pour une approche plus routière en collaboration avec Idemitsu. Leur exemplaire se distingue par un habitacle entièrement retravaillé avec des panneaux de portes et sièges arrière en Alcantara rouge, le levier de vitesses et la console centrale de la Type R transplantés dans leur intégralité, jusqu'à la moquette.

Evan Beckerman, cofondateur de Throtl, détaille l'ampleur du projet : "La voiture entière se croit être une FL5 [code interne de la Civic Type R]. Quand vous branchez le lecteur OBD2, le système identifie une Civic Type R." Une transplantation complète qui a nécessité bien plus que le simple échange du moteur.

Une adaptation technique complexe

Malgré le partage de plates-formes entre la Prelude et la Civic, l'opération s'est révélée "loin d'être simple" selon Throtl. L'équipe a dû adapter les pare-chocs avant et arrière de la Civic Type R aux dimensions de la Prelude, créer avec Seibon un capot en fibre de carbone intégrant la prise d'air Type R d'un seul tenant.

Le problème majeur ? L'échangeur air-air de la Type R ne pouvait pas respirer derrière le pare-chocs d'origine de la Prelude. D'où le recours obligatoire aux éléments de carrosserie Type R. L'échappement à triple sortie et l'aileron arrière ont également été transplantés, ce dernier avec des points de fixation décalés vers l'intérieur pour permettre l'ouverture du hayon.

Une version d'usine toujours pas à l'ordre du jour

Pour Evan Beckerman, Honda pourrait produire cette version sans effort démesuré. Mais le préparateur doute que le constructeur prenne ce risque : "Ils ne veulent pas compromettre la position de la Civic Type R comme porte-étendard performance de la marque."

Cette analyse rejoint la position publique de Honda, qui a répété à plusieurs reprises qu'une Prelude Type R d'usine n'est pas au programme pour le moment. Reste que la présence du projet Hasport dans le stand officiel HRC suggère que l'idée n'a pas été totalement enterrée en interne.

Ces deux réalisations SEMA prouvent en tout cas la faisabilité technique et l'appétit du public pour une Prelude plus radicale. De quoi peut-être faire évoluer la réflexion chez Honda dans les années à venir.