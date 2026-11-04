La Corvette SUV et berline abandonnée : General Motors renonce à son expansion

Par Sarah Wagner / 4 novembre 2026 à 16:37 · 3 min de lecture

General Motors abandonne son projet d'expansion de la Corvette avec un SUV et une berline électriques, mais promet toujours une version 100% électrique.

General Motors avait des ambitions démesurées pour sa légendaire Corvette. Le constructeur américain envisageait de transformer l'icône sportive en véritable famille de véhicules électriques, incluant un SUV et même une berline quatre portes. Mais ces projets ambitieux viennent d'être purement et simplement abandonnés.

Des projets électriques enterrés avant même leur naissance

Depuis 2022, les rumeurs circulaient sur l'expansion radicale de la gamme Corvette. GM aurait planifié au moins trois nouveaux modèles au-delà de la C8 actuelle, tous basés sur la plateforme BEV Prime développée pour les véhicules électriques premium.

Le plus controversé était sans doute le projet V224, un SUV électrique qui aurait porté le prestigieux badge Corvette. Un second véhicule, codé V284, devait prendre la forme d'un coupé sportif électrique deux portes. Enfin, un troisième modèle mystérieux baptisé V285 aurait été une berline quatre portes au profil fastback élégant.

Selon les informations obtenues par des sources proches du dossier, l'intégralité de cette expansion a été mise au placard. General Motors semble avoir fait machine arrière sur sa stratégie de diversification de la marque Corvette.

Préserver l'ADN sportif plutôt que diluer la marque

Cette volte-face pourrait refléter une prise de conscience importante chez le géant américain : une icône automobile n'a pas nécessairement besoin de se transformer en famille complète pour rester pertinente et rentable. En conservant Corvette dans son territoire d'origine – les voitures de sport deux places – GM préserve ce qui a fait le succès du modèle depuis plus de sept décennies.

La tentation était pourtant grande. Avec le succès commercial du Ford Mustang Mach-E, un SUV électrique portant un nom mythique, la voie semblait tracée pour exploiter la notoriété de Corvette sur d'autres segments.

Une Corvette électrique toujours d'actualité

Malgré l'annulation de ces projets parallèles, l'électrification de la Corvette n'est pas totalement abandonnée. Tony Roma, directeur technique pour Corvette et les véhicules de performance chez GM, a récemment réaffirmé l'engagement du constructeur envers une version 100% électrique de la sportive.

"Les véhicules électriques sont l'objectif final", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une Corvette électrique verra le jour un jour ou l'autre. Impossible cependant de savoir si elle arrivera durant l'actuelle génération C8 ou attendra la future C9.

Pas de retour de la boîte manuelle

Les puristes qui espéraient un retour à la transmission manuelle resteront également sur leur faim. L'ingénieur en chef a confirmé que Chevrolet n'envisage pas de réintroduire une troisième pédale. L'architecture à moteur central de la C8 rend impossible l'utilisation des boîtes manuelles des générations précédentes.

Développer une transmission entièrement nouvelle représenterait un investissement colossal que GM ne peut justifier face à la demande décroissante pour les véhicules équipés de boîtes manuelles sur le marché automobile actuel.

Ford pourrait suivre une voie similaire

Du côté de la concurrence, Ford explore également l'expansion de sa famille Mustang au-delà du coupé classique et du Mach-E électrique. Des rapports américains suggèrent qu'une berline quatre portes à moteur thermique pourrait voir le jour avant 2030.

Bien qu'un porte-parole de Ford refuse de commenter, les rumeurs d'une Mustang quatre portes circulent depuis plusieurs années. Avec un crossover électrique portant déjà le nom mythique, rien ne semble impossible désormais.

Le badge avant la cohérence

Les constructeurs automobiles sont de plus en plus enclins à étirer la signification de leurs badges les plus précieux pour attirer de nouveaux clients. Même si cela signifie dépoussiérer des noms autrefois réservés aux voitures de sport pour les apposer sur des véhicules complètement différents.

La reconnaissance de marque et la nostalgie restent des outils marketing puissants. Que les passionnés de longue date apprécient ou non cette stratégie est une autre question. Le monde ne s'est pas écroulé avec l'arrivée du Mustang Mach-E, et il ne s'effondrerait probablement pas si GM décidait finalement d'apposer le badge Corvette sur un SUV ou une berline.

Pour l'instant néanmoins, la Corvette restera fidèle à ses racines sportives, tout en se préparant discrètement à l'inévitable transition électrique qui redéfinira l'automobile de performance dans les années à venir.