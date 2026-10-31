Honda vise la victoire au Baja 1000 avec un Passport hybride de 1300 chevaux

Honda vise la victoire au Baja 1000 avec un Pas...

Par Martin Rochard / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Honda développe un pick-up de course hybride de 1300 ch basé sur le Passport pour conquérir la prestigieuse catégorie Trophy Truck au Baja 1000.

Honda s'apprête à relever l'un des défis les plus extrêmes du sport automobile mondial. Le constructeur japonais, fort de son palmarès impressionnant en compétition, a décidé de s'attaquer à la catégorie reine du tout-terrain : les Trophy Trucks du légendaire Baja 1000. Et pour y parvenir, l'approche choisie est aussi audacieuse qu'innovante.

Un monstre hybride pour le désert mexicain

Le Honda Passport Baja Spec représente une rupture technologique dans l'univers du tout-terrain extrême. Là où la concurrence fait traditionnellement confiance à d'imposants V8 atmosphériques de 9,0 litres, Honda mise sur l'électrification. Le cœur de ce monstre des dunes est un V6 biturbo de 2,4 litres associé à un système hybride haute tension de 800 volts.

Cette combinaison inédite délivre une puissance totale supérieure à 1300 chevaux, soit 200 chevaux de plus que les Trophy Trucks conventionnels. Un avantage décisif sur le papier, mais qui devra faire ses preuves dans les conditions impitoyables des déserts de Basse-Californie.

Des technologies venues de l'élite du sport automobile

Honda n'a pas improvisé cette aventure. Le constructeur a puisé dans son arsenal de technologies de compétition accumulées au plus haut niveau. Le moteur thermique partage son ADN avec le V6 de la prototype Acura ARX-06 qui domine actuellement le championnat IMSA, notamment victorieuse aux mythiques 24 Heures de Daytona.

Quant au système hybride, il bénéficie directement de l'expérience acquise en Formule 1. Les batteries, assemblées au siège californien de Honda Racing Corporation, utilisent des cellules en pochette logées dans un boîtier en fibre de carbone. Une architecture éprouvée dans la discipline reine du sport automobile.

Un châssis pensé pour l'extrême

Pour exploiter cette puissance phénoménale, Honda s'est associé à Mason Motorsports, référence dans la construction de châssis Trophy Truck. Le résultat est un châssis Gen 2 aux capacités stupéfiantes :

Débattement de suspension avant : 63,5 centimètres

Débattement de suspension arrière : 81 centimètres

Réservoir carbone-kevlar de 549 litres

Transmission à cinq rapports à double angle développée par Mason

Une transmission révolutionnaire

L'une des innovations majeures du projet réside dans son système de transmission intégrale. Un boîtier de transfert placé devant le moteur en position centrale répartit le couple aux quatre roues. À l'arrière, chaque roue reçoit sa propre transmission via un arbre de transmission dédié et un différentiel à pignon conique spiralé monté en position haute.

Cette architecture complexe présente un avantage crucial : elle élimine les éléments vulnérables habituellement suspendus sous le véhicule. Moins de pièces exposées aux rochers, aux ornières et aux impacts, donc moins de risques d'abandon mécanique lors des 1600 kilomètres du Baja 1000.

À l'avant, la puissance est transmise via des ponts-portiques à chaque roue, préservant là encore la garde au sol maximale.

L'objectif : dominer, pas simplement participer

Honda affiche clairement son ambition. Bryce Menzies, champion reconnu du Baja et pilote du projet, ne vient pas pour faire de la figuration. L'objectif assumé est la victoire absolue dans la catégorie Trophy Truck, considérée comme l'une des plus difficiles du sport automobile mondial.

Les Trophy Trucks évoluent pendant des heures sur des centaines de kilomètres de désert hostile, enchaînant sauts spectaculaires, franchissements de ravins et passages dans des zones rocheuses. Terminer la course constitue déjà un exploit. Gagner relève de la maîtrise technique et de la fiabilité absolue.

Un calendrier précis vers la consécration

Le planning de Honda est clairement établi. Les débuts en compétition interviendront lors du Baja 500 le 2 juin 2027. Cette course servira de mise en jambes et de validation en conditions réelles avant l'objectif principal : le Baja 1000 du 14 novembre 2027, qui marquera le 60e anniversaire de cette épreuve mythique.

Honda possède déjà un palmarès fourni sur les terres mexicaines, avec de multiples victoires en motos et dans diverses catégories de véhicules. Mais la catégorie Trophy Truck demeure une place forte qui résiste encore au constructeur. Un défi que cette approche hybride audacieuse pourrait bien faire tomber.

L'hybride, l'avenir du tout-terrain extrême ?

Au-delà de la performance pure, ce projet Honda pose une question fondamentale pour l'avenir de la compétition tout-terrain. Si le système hybride démontre sa supériorité en termes de fiabilité, d'autonomie et de puissance, il pourrait bien révolutionner toute la discipline.

Les avantages théoriques sont nombreux : moins d'arrêts ravitaillement grâce à la récupération d'énergie, couple électrique instantané pour les relances, distribution de puissance optimisée à chaque roue. Reste à confirmer ces promesses dans la fournaise du désert mexicain, face à des concurrents rompus aux particularités du Baja.

Une chose est certaine : avec ce Passport Baja Spec, Honda frappe un grand coup et pourrait bien redéfinir les standards des courses tout-terrain les plus extrêmes de la planète.