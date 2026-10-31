Ford invente une roue de secours qui descend toute seule sous votre pick-up

Ford dépose un brevet pour une roue de secours escamotable qui descend automatiquement au sol, évitant de ramper sous le véhicule lors d'une crevaison.

Changer une roue crevée sur le bord d'une route n'a rien de réjouissant. L'opération devient carrément pénible quand il faut ramper dans la boue ou la neige pour décrocher la roue de secours suspendue sous un pick-up. Ford pourrait bien révolutionner cette corvée avec un brevet particulièrement astucieux.

Un système de déploiement automatique pour en finir avec la galère

Le constructeur américain a déposé le 18 mars 2024 un brevet portant le numéro de série 12773055 auprès de l'office américain des brevets. Le document décrit un support de roue de secours mobile capable de pivoter et de s'étendre pour amener la roue depuis sa position de rangement sous le châssis jusqu'au sol, à portée de main.

Contrairement aux systèmes actuels qui se contentent d'un simple treuil vertical, cette conception intègre un bras articulé qui déplace la roue vers l'extérieur pendant sa descente. Fini donc le moment où l'on se retrouve allongé sur le bitume mouillé, à chercher la manivelle dissimulée quelque part sous le véhicule pour faire descendre péniblement la roue centimètre par centimètre.

Une clé à écrous intégrée au mécanisme

L'ingéniosité de ce brevet ne s'arrête pas là. Ford a prévu d'intégrer directement une clé à écrous dans l'ensemble du mécanisme. Plus besoin de fouiller dans le coffre ou sous la banquette pour retrouver l'outillage nécessaire : l'outil est fixé au système qui fait descendre la roue.

Mieux encore, le brevet décrit une fonction de positionnement particulièrement pratique. Le bras articulé ne se contenterait pas de déposer la roue au sol, il pourrait également la maintenir en place contre le moyeu pendant que le conducteur visse les écrous. Cette étape est normalement l'une des plus difficiles, obligeant à caler une roue lourde avec son genou ou sa main tout en manipulant les boulons.

Un dispositif pensé pour les gros gabarits

Les illustrations accompagnant la demande de brevet montrent un mécanisme fixé au châssis, adapté aux véhicules à construction châssis-caisse. On pense naturellement aux pick-ups et grands SUV, ces véhicules qui continuent d'embarquer une véritable roue de secours pleine grandeur plutôt que de simples kits de gonflage avec bombe anti-crevaison.

Sur ces mastodontes, la roue de secours se retrouve souvent coincée dans un espace confiné difficile d'accès, particulièrement problématique sur terrain boueux, enneigé ou sur un bas-côté en pente. Un système qui dégage la roue complètement de dessous le véhicule permettrait aux conducteurs d'éviter de s'agenouiller en pleine circulation ou sur le gravier.

De l'idée au produit, un chemin incertain

Ford dépose régulièrement des dizaines de brevets qui ne débouchent jamais sur des applications concrètes. Le constructeur l'affirme lui-même : ces demandes servent avant tout à protéger des idées et à constituer un portefeuille de propriété intellectuelle. Elles ne constituent en aucun cas une promesse de commercialisation.

De nombreux constructeurs automobiles brevetent des concepts mécaniques qui restent à l'état de papier. D'autant que les roues de secours disparaissent progressivement des véhicules neufs, remplacées par des kits de gonflage et des pneumatiques à roulage à plat, ce qui pourrait limiter le nombre de modèles où un tel système aurait sa place.

Une innovation bienvenue pour les véhicules utilitaires

Reste que pour les propriétaires de pick-ups et de SUV de baroud qui s'aventurent régulièrement hors des sentiers battus, cette innovation serait particulièrement appréciée. Une crevaison en pleine nature, loin de tout garage, nécessite une vraie roue de secours, pas un simple kit de dépannage temporaire.

Si Ford décide effectivement d'industrialiser ce système, il pourrait devenir un argument commercial intéressant sur des modèles comme le Ranger ou les futurs SUV de la marque destinés au marché européen. En attendant, ce brevet rejoint la longue liste des idées prometteuses qui attendent leur heure dans les tiroirs des ingénieurs de Dearborn.