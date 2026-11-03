Ce Ford F-250 de 1985 acheté 730 € devient la star du SEMA Show

Ce Ford F-250 de 1985 acheté 730 € devient la s...

Par Martin Rochard / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

Un Ford F-250 de 1985 récupéré pour 730 € dans un champ et transformé en restomod de 575 chevaux fait sensation au SEMA Show 2026.

Le SEMA Show de Las Vegas, qui se déroule du 3 au 6 novembre 2026, ne manque jamais de surprises automobiles. Mais cette année, un modeste Ford F-250 de 1985 vole la vedette aux préparations les plus extravagantes. Son secret ? Une histoire improbable et un budget de départ dérisoire de 730 euros.

D'épave agricole à star du SEMA

Matt Johnson n'imaginait certainement pas que ce vieux pick-up rouillé, abandonné dans un champ derrière son atelier, finirait sous les projecteurs du plus grand salon de la personnalisation automobile au monde. Pour la modique somme de 800 dollars (environ 730 euros), il récupère ce Ford F-250 millésime 1985, pensant en faire un simple véhicule d'atelier pour les travaux quotidiens.

Le destin en décide autrement. Alors qu'il planifie une greffe de moteur EcoBoost 2,3 litres dans un Toyota Land Cruiser avec l'aide de Ford Racing Parts, la conversation bifurque sur les Ford qui traînent derrière son garage. L'idée germe alors : pourquoi installer un moteur Ford dans un véhicule japonais quand on possède un authentique pick-up américain qui ne demande qu'à revivre ?

Un V8 atmosphérique de 7,5 litres sous le capot

Exit le projet Land Cruiser. Matt Johnson opte pour une transformation qui respecte l'ADN du véhicule. Sous le capot de ce F-250 au look "bullnose" caractéristique des années 80, se cache désormais un bloc V8 Ford Racing Heritage de 7,5 litres (460 pouces cubes). Ce moteur crate basé sur l'architecture du mythique 351 Windsor développe une puissance de 575 chevaux et un couple généreux de 780 Nm.

La transmission n'est pas en reste avec une boîte automatique Ford R680 à six rapports, capable d'encaisser ce surplus de puissance sans broncher. Un choix technique qui privilégie la fiabilité et l'authenticité plutôt que la course aux chevaux.

Des pneus plus hauts qu'un enfant en bas âge

L'un des défis majeurs de cette préparation résidait dans la suspension. Plutôt que d'opter pour la facilité en remplaçant le système Twin Traction-Beam d'origine par un pont rigide ou une suspension indépendante moderne, John Carrick de Carrick Customs a choisi de conserver et perfectionner cette architecture Ford spécifique.

Le résultat ? Une géométrie de suspension optimisée offrant un débattement longue course que l'usine n'avait jamais envisagé. Cette prouesse technique permet au F-250 de chausser des pneus Mickey Thompson Baja de 94 cm de diamètre (37 pouces) sans ressembler à un catalogue de pièces surélevé.

Un restomod qui conserve son âme

Ce qui distingue véritablement ce projet sur le sol du SEMA Show, c'est la retenue dont a fait preuve Matt Johnson. Le châssis et la carrosserie sont d'origine, nécessitant relativement peu de travaux de fabrication sur mesure. Cette approche minimaliste préserve l'identité du véhicule tout en le propulsant dans une nouvelle dimension.

Les lignes anguleuses et le design "bullnose" caractéristique des Ford des années 80 sont intacts, créant un contraste saisissant avec les performances modernes dissimulées sous la robe patinée. C'est précisément cette philosophie qui séduit : respecter l'histoire du véhicule sans le figer dans le passé.

Une vitrine pour Ford Racing Parts

Ford n'a pas manqué l'occasion de documenter cette transformation spectaculaire. Le constructeur a produit une série de 92 épisodes sur les réseaux sociaux, détaillant chaque étape de la métamorphose. Une stratégie marketing intelligente qui met en valeur le catalogue Ford Racing Parts auprès des passionnés de préparation automobile.

Le géant américain précise toutefois que ce F-250 n'est pas destiné à la vente et que ses modifications peuvent compromettre son homologation pour un usage routier selon les juridictions. Un véhicule de démonstration avant tout, qui côtoie au SEMA d'autres réalisations spectaculaires comme la Ford Mustang Kingbrothers de 800 chevaux ou le Jeep Wrangler Scrambler SRT à moteur V8.

Cette histoire rappelle qu'avec de la créativité, du travail et les bonnes pièces, même un pick-up abandonné à 730 euros peut devenir une vedette internationale. Une leçon d'humilité dans un salon souvent dominé par les budgets à six chiffres.