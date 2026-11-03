Ce Pontiac GTO cabriolet de 650 chevaux a nécessité 5 500 heures de travail

Par Sarah Wagner / 3 novembre 2026 à 19:24 · 2 min de lecture

Les Ringbrothers ont transformé un Pontiac Tempest 1965 en GTO de 650 chevaux avec carrosserie élargie et moteur LT4 suralimenté.

Le SEMA Show de Las Vegas continue de dévoiler des préparations automobiles spectaculaires. Parmi les créations les plus impressionnantes de cette édition, les Ringbrothers présentent "Billie", un Pontiac GTO cabriolet de 1965 qui repousse les limites de la restauration automobile.

Un projet titanesque de plus de 5 500 heures

Ce qui rend cette Pontiac si particulière, c'est l'ampleur du travail réalisé. Les Ringbrothers ont investi pas moins de 5 500 heures dans cette transformation complète. Le véhicule de base était en réalité un Pontiac Tempest Convertible, métamorphosé en GTO grâce à des modifications carrosserie d'une ampleur rare.

L'élément le plus impressionnant reste l'élargissement de la carrosserie de 12,7 centimètres. Jim Ring, cofondateur de Ringbrothers, explique la complexité du projet : "Le défi consistait à élargir la carrosserie de cinq pouces sans perdre les proportions qui rendent une GTO '65 si reconnaissable. Nous avons passé d'innombrables heures à affiner les lignes d'origine, remodeler les ailes et perfectionner la transition entre chaque panneau."

Une carrosserie sculptée et modernisée

Pour conserver l'équilibre visuel malgré l'élargissement, les préparateurs ont entièrement redessiné les ailes avant, allongé les bas de caisse et élargi les passages de roues arrière. L'objectif était de faire croire que Pontiac aurait pu produire ce modèle ainsi dès l'origine.

La fibre de carbone occupe une place centrale dans cette transformation :

Capot avec prise d'air agrandie et extracteurs fonctionnels

Passages de roues avant

Bouclier avant inférieur

Diffuseur arrière

La voiture arbore également des pare-chocs sur mesure, des entourages de phares redessinés et un panneau de feux arrière monobloc en aluminium. La teinte "Billie Goat Blue" personnalisée s'associe à des accents chromés polis et des détails noirs pour un résultat visuellement saisissant.

Un cœur de Cadillac CT5-V Blackwing

Sous le capot remanié se cache un moteur LT4 V8 suralimenté de 6,2 litres préparé par Wegner Motorsports. Ce bloc, que l'on retrouve notamment dans la Cadillac CT5-V Blackwing, développe ici 650 chevaux et 880 Nm de couple. La puissance transite par une boîte automatique Bowler Performance à 10 rapports.

Un châssis à la hauteur de la puissance

Pour gérer cette cavalerie, les Ringbrothers ont équipé leur création d'un châssis Fast Track Stage III renforcé, associé à des amortisseurs Fox RS SV réglables. Le freinage fait appel à des étriers Brembo à six pistons à l'avant comme à l'arrière.

Les trains roulants reçoivent des jantes HRE G-code décalées de 48 et 50 centimètres, montées avec des pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2, privilégiant la performance sur circuit. L'échappement personnalisé intègre des composants Flowmaster pour une sonorité muscle car authentique.

Un habitacle repensé et modernisé

L'intérieur n'a pas été négligé. La planche de bord a été repositionnée 10 centimètres vers l'avant et 5 centimètres plus bas pour améliorer l'ergonomie. On y trouve des garnitures en aluminium personnalisées, une instrumentation Dakota Digital, une climatisation Vintage Air et un rétroviseur intérieur à assombrissement automatique.

Astucieux compromis entre authenticité et modernité, l'autoradio d'origine a été restauré mais intègre désormais la connectivité Bluetooth. Une plaque "Raised by Ringbrothers" orne la planche de bord, signature distinctive de cette préparation haut de gamme.

Cette Pontiac GTO "Billie" illustre parfaitement le savoir-faire des Ringbrothers en matière de resto-mod, alliant respect du design d'origine et performances contemporaines dignes des supercars actuelles.