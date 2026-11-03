Ce Pontiac GTO cabriolet de 650 chevaux a nécessité 5 500 heures de travail
Par Sarah Wagner · 2 min de lecture
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Le SEMA Show de Las Vegas continue de dévoiler des préparations automobiles spectaculaires. Parmi les créations les plus impressionnantes de cette édition, les Ringbrothers présentent "Billie", un Pontiac GTO cabriolet de 1965 qui repousse les limites de la restauration automobile.
Un projet titanesque de plus de 5 500 heures
Ce qui rend cette Pontiac si particulière, c'est l'ampleur du travail réalisé. Les Ringbrothers ont investi pas moins de 5 500 heures dans cette transformation complète. Le véhicule de base était en réalité un Pontiac Tempest Convertible, métamorphosé en GTO grâce à des modifications carrosserie d'une ampleur rare.
L'élément le plus impressionnant reste l'élargissement de la carrosserie de 12,7 centimètres. Jim Ring, cofondateur de Ringbrothers, explique la complexité du projet : "Le défi consistait à élargir la carrosserie de cinq pouces sans perdre les proportions qui rendent une GTO '65 si reconnaissable. Nous avons passé d'innombrables heures à affiner les lignes d'origine, remodeler les ailes et perfectionner la transition entre chaque panneau."
Une carrosserie sculptée et modernisée
Pour conserver l'équilibre visuel malgré l'élargissement, les préparateurs ont entièrement redessiné les ailes avant, allongé les bas de caisse et élargi les passages de roues arrière. L'objectif était de faire croire que Pontiac aurait pu produire ce modèle ainsi dès l'origine.
La fibre de carbone occupe une place centrale dans cette transformation :
- Capot avec prise d'air agrandie et extracteurs fonctionnels
- Passages de roues avant
- Bouclier avant inférieur
- Diffuseur arrière
La voiture arbore également des pare-chocs sur mesure, des entourages de phares redessinés et un panneau de feux arrière monobloc en aluminium. La teinte "Billie Goat Blue" personnalisée s'associe à des accents chromés polis et des détails noirs pour un résultat visuellement saisissant.
Un cœur de Cadillac CT5-V Blackwing
Sous le capot remanié se cache un moteur LT4 V8 suralimenté de 6,2 litres préparé par Wegner Motorsports. Ce bloc, que l'on retrouve notamment dans la Cadillac CT5-V Blackwing, développe ici 650 chevaux et 880 Nm de couple. La puissance transite par une boîte automatique Bowler Performance à 10 rapports.
Un châssis à la hauteur de la puissance
Pour gérer cette cavalerie, les Ringbrothers ont équipé leur création d'un châssis Fast Track Stage III renforcé, associé à des amortisseurs Fox RS SV réglables. Le freinage fait appel à des étriers Brembo à six pistons à l'avant comme à l'arrière.
Les trains roulants reçoivent des jantes HRE G-code décalées de 48 et 50 centimètres, montées avec des pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2, privilégiant la performance sur circuit. L'échappement personnalisé intègre des composants Flowmaster pour une sonorité muscle car authentique.
Un habitacle repensé et modernisé
L'intérieur n'a pas été négligé. La planche de bord a été repositionnée 10 centimètres vers l'avant et 5 centimètres plus bas pour améliorer l'ergonomie. On y trouve des garnitures en aluminium personnalisées, une instrumentation Dakota Digital, une climatisation Vintage Air et un rétroviseur intérieur à assombrissement automatique.
Astucieux compromis entre authenticité et modernité, l'autoradio d'origine a été restauré mais intègre désormais la connectivité Bluetooth. Une plaque "Raised by Ringbrothers" orne la planche de bord, signature distinctive de cette préparation haut de gamme.
Cette Pontiac GTO "Billie" illustre parfaitement le savoir-faire des Ringbrothers en matière de resto-mod, alliant respect du design d'origine et performances contemporaines dignes des supercars actuelles.
Questions fréquentes
Quelle est la base de départ de ce Pontiac GTO présenté au SEMA Show ?
Le projet a démarré avec un Pontiac Tempest Convertible de 1965. Les Ringbrothers l'ont entièrement métamorphosé en GTO avec des modifications radicales de carrosserie et de mécanique.
Quelles sont les principales modifications de carrosserie apportées ?
La carrosserie a été élargie de 12,7 centimètres avec des ailes avant redessinées, des bas de caisse allongés et des ailes arrière élargies. De nombreux éléments en fibre de carbone ont été ajoutés, notamment le capot, les passages de roues avant et le diffuseur arrière.
Quelles sont les performances mécaniques de ce GTO préparé ?
Le moteur LT4 V8 suralimenté de 6,2 litres produit 650 chevaux et 880 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique Bowler Performance à 10 rapports et à des freins Brembo avec étriers six pistons.
Quels équipements de chassis et de suspensions équipent cette Pontiac ?
Le GTO reçoit des amortisseurs Fox RS SV réglables, un châssis Fast Track Stage III renforcé, et des jantes HRE G-code de 48 et 50 centimètres chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2.