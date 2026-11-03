Dodge fait son grand retour en NASCAR dès 2027

Par Martin Rochard / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

Dodge annonce officiellement son retour en NASCAR Cup Series pour la saison 2027, 15 ans après son dernier titre remporté en 2012.

C'est officiel : Dodge revient en force dans l'univers du NASCAR. Le constructeur américain, propriété du groupe Stellantis, a confirmé lundi son retour en Cup Series, la catégorie reine du stock-car américain, dès la saison 2027. L'annonce a été faite en grande pompe lors du salon SEMA 2026 à Las Vegas.

Un retour éclair qui défie les conventions

Tim Kuniskis, responsable des marques américaines pour Stellantis Amérique du Nord, a dévoilé cette nouvelle stratégie offensive. "Tout le monde disait qu'il était impossible de revenir en un an. Nous avons dit : regardez-nous faire", a-t-il déclaré avec assurance. "Certes, nous aurions pu passer trois ans à planifier, tester et perfectionner... ou nous pouvions tout faire en temps réel, sur la piste. Ce sera exponentiellement plus difficile de cette façon. Mais la lenteur n'a jamais fait partie de l'ADN de Dodge."

Cette approche audacieuse contraste avec les stratégies habituelles des constructeurs qui préfèrent généralement des phases de préparation longues avant de se lancer dans une compétition aussi exigeante que le NASCAR Cup Series.

Une absence de 14 ans qui prend fin

Dodge avait quitté la Cup Series après la saison 2012, terminant en beauté avec le titre de champion remporté par Brad Keselowski au volant de la Dodge Charger numéro 2. Ce retrait marquait la fin d'une présence historique de la marque dans la discipline, qui remonte à 1953 avec sa première victoire en Cup Series.

Pendant ces années d'absence, les fans de Dodge ont espéré voir revenir la marque au losange dans l'arène du stock-car américain. Cette attente se concrétise enfin avec une stratégie ambitieuse et un calendrier serré.

Stellantis renforce sa présence motorsport

Ce retour s'inscrit dans une stratégie plus large de Stellantis visant à intensifier ses activités motorsport en Amérique du Nord. Ram, autre marque du groupe, a déjà effectué son comeback dans la série camionnette NASCAR avec l'équipe Kaulig Racing, établissant ainsi une présence officielle du constructeur.

Kaulig Racing deviendra l'équipe de référence pour Dodge et Ram dans cette expansion NASCAR. Cette écurie, qui a fait ses preuves en compétition, sera l'instrument principal du retour de Dodge au plus haut niveau.

Dodge SRT Racing à la barre

La division Dodge SRT Racing prendra les commandes de cette opération. Cette entité supervise l'ensemble des programmes motorsport de Dodge en Amérique du Nord, incluant non seulement le NASCAR mais également le NHRA (National Hot Rod Association) et d'autres séries de courses automobiles.

L'expertise accumulée par Dodge SRT Racing dans ces différentes disciplines devrait être un atout précieux pour orchestrer ce retour express en NASCAR Cup Series.

Premiers aperçus en décembre

Les fans n'auront pas à attendre longtemps pour découvrir la nouvelle machine de course. Le compte à rebours commence lors du NASCAR Championship Weekend au Homestead-Miami Speedway, où Kaulig Racing annoncera la composition de son équipe de pilotes pour 2027.

La présentation officielle de la nouvelle voiture de course Dodge est programmée pour le 4 décembre prochain. Bien que les détails techniques restent confidentiels pour l'instant, cette révélation devrait donner un premier aperçu des ambitions techniques du constructeur pour sa nouvelle campagne NASCAR.

Un héritage à honorer

Avec plus de 70 ans d'histoire en NASCAR, Dodge porte sur ses épaules un héritage sportif considérable. De ses premières victoires dans les années 1950 aux succès récents du début des années 2010, la marque a marqué l'histoire du stock-car américain avec des modèles emblématiques et des pilotes légendaires.

Ce retour représente donc bien plus qu'une simple participation sportive : c'est la renaissance d'une tradition de course profondément ancrée dans l'identité de la marque américaine, aujourd'hui portée par le groupe franco-italo-américain Stellantis.