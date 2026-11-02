Cette Dodge Charger préparée développe près de 1000 chevaux et met la boîte à genoux

Cette Dodge Charger préparée développe près de ...

Par Luc Morandini / 2 novembre 2026 à 19:14 · 2 min de lecture

Un préparateur américain a extrait 968 chevaux du six-cylindres turbo de la nouvelle Dodge Charger sans toucher au bloc moteur d'origine.

La nouvelle Dodge Charger fait débat depuis son lancement, notamment avec sa version électrique et son six-cylindres en ligne qui remplace les légendaires V8. Mais cette réalisation exceptionnelle devrait faire taire les sceptiques du bloc essence turbo.

De 550 à 968 chevaux sans ouvrir le moteur

Rob Dahm, préparateur américain réputé pour ses projets automobiles extrêmes, a transformé une Dodge Charger Sixpack 2026 en véritable bête de course. Le résultat est stupéfiant : 968 chevaux et 1169 Nm de couple mesurés aux roues, le tout sans toucher aux composants internes du moteur.

Pour rappel, le six-cylindres en ligne 3.0 litres biturbo de la version haute performance développe 550 chevaux et 720 Nm dans sa configuration d'origine. Les gains sont donc considérables : 418 chevaux et 449 Nm supplémentaires.

Une recette de préparation efficace

La transformation repose sur plusieurs modifications clés :

Remplacement des deux turbos d'origine par un seul turbocompresseur de grande taille

Installation d'un collecteur d'admission usiné en billette d'aluminium

Alimentation au carburant E85 (bioéthanol)

Suppression de l'échappement pour les essais

Ajout d'une injection de protoxyde d'azote

Pression de suralimentation poussée à 3,17 bars

Des gains progressifs impressionnants

Avant l'injection de protoxyde d'azote et avec l'échappement complet en place, la Charger affichait déjà près de 850 chevaux. C'est après l'ajout du "NOS" et en montant la pression de suralimentation au maximum que la puissance a grimpé jusqu'à son chiffre final de 968 chevaux.

La transmission capitule avant le moteur

L'aspect le plus remarquable de cette préparation est la résistance du bloc moteur d'origine. Pistons, bielles et vilebrequin stock encaissent sans broncher cette avalanche de chevaux. En revanche, c'est la boîte automatique huit rapports qui montre ses limites.

Sur le banc de puissance, la transmission commence à passer les rapports de manière erratique lorsque la puissance maximale est atteinte. Il s'agit très probablement d'un mode de protection intégré pour préserver les composants internes de la boîte face à un couple aussi monstrueux.

Un potentiel encore inexploité

Malgré ces passages de rapports chaotiques, la boîte est restée fonctionnelle après les essais au banc et la voiture demeure parfaitement opérationnelle. Si la transmission avait tenu le coup, Rob Dahm aurait probablement pu franchir le cap symbolique des 1000 chevaux.

Cette réalisation démontre l'incroyable potentiel du nouveau six-cylindres turbo de Dodge. Avec des pièces purement externes et sans renforcement du bloc, ce moteur encaisse presque le double de sa puissance d'origine. Un argument de poids pour ceux qui regrettent l'absence de V8 sur cette nouvelle génération de Charger.

Reste à savoir quelle transmission pourra gérer durablement une telle puissance. Une boîte renforcée ou séquentielle semble désormais indispensable pour exploiter pleinement le potentiel de ce moteur préparé.