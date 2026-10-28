Dodge Charger Mopar '27 : une série limitée à 270 exemplaires pour les 90 ans de Mopar

Par Martin Rochard / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

Dodge célèbre les 90 ans de Mopar avec une série spéciale Charger à 270 unités, enrichie de pièces carbone et d'une plaque numérotée.

Dodge frappe fort pour célébrer les 90 ans de sa division performance Mopar. Le constructeur américain vient de dévoiler la Charger Mopar '27, une série spéciale ultra-limitée qui sera présentée au public lors du salon SEMA. Avec seulement 270 exemplaires prévus, cette édition commémorative s'inscrit dans la lignée des séries Mopar qui ont marqué l'histoire récente de la marque.

Un package exclusif axé sur le style et la personnalisation

Fidèle à la philosophie Mopar, cette série limitée mise avant tout sur l'esthétique et l'exclusivité plutôt que sur le gain de puissance. Darren Bradshaw, vice-président senior de Stellantis pour les pièces et services en Amérique du Nord, souligne que ce package "illustre notre passion pour la personnalisation et la performance tout en célébrant neuf décennies d'aide aux passionnés pour rendre leurs véhicules uniques".

Le package Mopar '27 est disponible sur deux versions de la Charger deux portes : la R/T et la Scat Pack Plus, toutes deux équipées de série d'une transmission intégrale avec mode propulsion à la demande.

Des équipements en fibre de carbone et une signature exclusive

Les modifications esthétiques sont immédiatement visibles. À l'avant, un splitter Direct Connection en fibre de carbone s'accompagne d'un capot également en carbone, doté d'une prise d'air fonctionnelle reliée à un système d'admission d'air froid. L'ensemble améliore le flux d'air vers le moteur tout en renforçant l'allure sportive du véhicule.

À l'arrière, un aileron en fibre de carbone complète le traitement extérieur, tandis que des graphismes spécifiques ornent les flancs de la carrosserie. L'habitacle reçoit un badge unique sur la planche de bord, et sous le capot, une plaque numérotée Mopar '27 / 90th Anniversary est fixée sur le panneau de fermeture du radiateur.

Chaque acquéreur recevra également un kit propriétaire comprenant un certificat d'authenticité personnalisé avec le numéro de production et un rendu artistique du véhicule réalisé par l'équipe design de Mopar.

Trois couleurs pour 270 exemplaires

La répartition de la production est elle-même un hommage aux 90 ans de Mopar. Les 270 unités seront divisées équitablement entre trois teintes exclusives : Bludicrous (bleu), Diamond Black (noir diamant) et White Knuckle (blanc), avec exactement 90 exemplaires par couleur. Sur le total, 243 véhicules sont destinés au marché américain et 27 au Canada.

Deux motorisations sans modification de puissance

La Charger R/T conserve son six-cylindres en ligne 3.0 litres biturbo SIXPACK développant 420 chevaux. Cette configuration permet d'atteindre 96 km/h départ arrêté en 4,6 secondes et de boucler le 400 mètres en 12,9 secondes. Elle représente le point d'accès le plus accessible à cette série limitée.

Les acheteurs de la Scat Pack Plus bénéficient du même bloc 3.0 litres, mais avec des composants internes entièrement forgés et deux turbos Garrett de 54 millimètres plus imposants. La puissance grimpe à 550 chevaux, abaissant le 0 à 96 km/h à 3,9 secondes et le 400 mètres à 12,2 secondes. Cette version inclut également des sièges sport en cuir, des jantes de 50,8 cm (20 pouces) sur 27,9 cm de large, ainsi que le package Carbon et Suède.

Une tradition Mopar qui perdure

Cette Charger Mopar '27 est la quatrième du nom à recevoir un traitement complet depuis 2011. Elle s'inscrit dans une longue tradition de séries spéciales initiée avec la Mopar '10 Dodge Challenger, et qui a depuis touché d'autres modèles comme des Durango et même un Ram 1500 RHO.

Le package est proposé au tarif de 10 995 dollars (environ 10 200 euros), quel que soit le modèle de Charger sélectionné. Les commandes auprès des concessionnaires ouvriront en janvier 2027, avec un démarrage de la production prévu pour le printemps de la même année.

Dodge profitera également du salon SEMA pour présenter un Ram 1500 Rumble Bee préparé par Mopar, équipé de pièces Direct Connection conceptuelles, dont un capot personnalisé avec fenêtre transparente laissant apercevoir le compresseur.