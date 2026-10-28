La Nissan Z de course des employés Nissan rend hommage aux légendes du passé

La Nissan Z de course des employés Nissan rend ...

Par Luc Morandini / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

Des employés Nissan ont créé bénévolement une Z de compétition SCCA avec une livrée rétro rouge, blanc et bleu inspirée des légendes de la marque.

Une passion transformée en projet de course automobile

Quand des ingénieurs et techniciens Nissan décident de consacrer leurs soirées et week-ends à construire une voiture de course, le résultat ne peut qu'être remarquable. C'est exactement ce qui s'est produit avec cette spectaculaire Nissan Z baptisée Project NAT2, développée par la Nissan Acceleration Team (NAT). Cette équipe de bénévoles passionnés a métamorphosé la sportive japonaise en une redoutable machine de compétition destinée à la classe Touring 2 de la SCCA.

Au-delà des performances, c'est la présentation visuelle de cette Z qui frappe immédiatement. Son habillage rouge, blanc et bleu n'est pas un choix esthétique anodin : il rend hommage aux plus glorieuses heures de Nissan en compétition automobile.

Un héritage racing prestigieux revisité

Cette livrée tricolore évoque instantanément les machines qui ont forgé la légende de Nissan sur les circuits. Les amateurs se souviendront de l'iconique Z32 IMSA pilotée par Steve Millen dans les années 90, ou encore du prototype NPT-90 qui a décroché le championnat IMSA en 1990. Cette palette chromatique a également orné les mythiques Datsun BRE des années 60 et 70, ainsi que les prototypes Group C des années 90.

Le constructeur japonais a même décliné ce schéma sur des véhicules plus inattendus, comme ses pick-up de course tout-terrain. En 2021, Nissan l'a ressuscité pour un véhicule participant au Rebelle Rally, prouvant que ces designs intemporels fonctionnent à merveille sur les machines modernes.

Sécurité et homologation : les fondations du projet

Comme pour toute voiture de compétition, la sécurité constitue la priorité absolue. L'équipe NAT a entièrement vidé l'habitacle avant d'installer les équipements obligatoires :

Cage de sécurité aux normes SCCA

Siège baquet Sabelt avec harnais six points

Système anti-incendie Lifeline Zero 360

Ces modifications garantissent la protection du pilote en toutes circonstances, conformément aux exigences strictes de l'organisation américaine de sport automobile.

Des améliorations techniques mesurées mais efficaces

La réglementation de la classe Touring 2 impose des restricteurs à l'admission du turbo, limitant ainsi la puissance brute. Néanmoins, les ingénieurs ont optimisé les performances dans le cadre autorisé avec plusieurs interventions ciblées.

Optimisation du moteur turbo

Le bloc d'origine bénéficie d'une admission d'air froid, d'un système d'échappement NISMO et d'une cartographie moteur spécifique. L'alimentation en carburant a également été revue pour garantir un approvisionnement optimal en toutes conditions. Pour préserver la mécanique lors des sessions intensives, l'équipe a multiplié les systèmes de refroidissement : radiateur aluminium, échangeur thermique renforcé, refroidisseur d'huile et refroidisseur de différentiel. Un carter d'huile aluminium Z1 Motorsports complète la protection du bas moteur.

Châssis et freinage à la hauteur

La gamme complète de suspensions NISMO équipe cette Z, associée à des silent-blocs et supports Z1 Motorsports répartis stratégiquement. Le freinage, élément crucial sur circuit, repose sur le kit Track Big Brake de Z1 Motorsports, garantissant puissance et endurance.

Enfin, quatre jantes forgées en aluminium RAYS de 45,7 cm (18x11 pouces) chaussées de pneus Maxxis RC-1 assurent l'adhérence nécessaire aux chronos compétitifs.

Quand la passion des employés devient ambassadrice de la marque

Ce projet NAT2 illustre parfaitement l'attachement des équipes Nissan à l'ADN sportif de la marque. Construite sur le temps personnel de passionnés, cette Z de compétition représente bien plus qu'un simple projet technique : elle incarne l'esprit racing qui anime le constructeur depuis des décennies.

Avec son look rétro parfaitement exécuté et ses modifications techniques judicieuses, cette Z promet d'être aussi spectaculaire sur la piste qu'elle l'est visuellement. Un bel exemple de ce qu'une équipe motivée peut accomplir lorsque passion automobile et savoir-faire technique se rencontrent.