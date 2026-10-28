Nissan dévoile une Sentra Spec-V de 300 chevaux avec boîte manuelle : le rêve des amateurs de compactes sportives

Par Martin Rochard / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

Nissan présente un concept Sentra Spec-V survitaminé de 300 chevaux avec boîte manuelle, turbo Garrett et pièces GT-R, ravivant l'esprit des compactes sportives abordables.

Nissan vient de dévoiler un concept qui fera vibrer tous les amateurs de compactes sportives : la Sentra Spec-V. Cette création survitaminée réveille l'esprit de la légendaire Sentra SE-R qui, dans les années 90, offrait des sensations dignes d'une BMW avec un budget bien plus raisonnable. Le résultat ? Une bombe de 300 chevaux équipée d'une authentique boîte manuelle à six rapports.

Un moteur transformé en bête de course

Nissan n'a pas fait les choses à moitié avec ce concept. Le bloc 2.0 turbo MR20DD d'origine, qui développe normalement environ 150 chevaux, a été complètement transformé pour atteindre 300 chevaux mesurés aux roues. Une augmentation de puissance considérable qui nécessite des modifications en profondeur.

Les ingénieurs ont remplacé les pièces d'origine par des composants renforcés : bielles Carillo, pistons JE forgés, renforts de vilebrequin, goujons de culasse et de bloc-cylindres haute résistance. L'ensemble garantit la fiabilité malgré cette cavalerie débridée.

Une préparation digne d'un atelier de compétition

Pour alimenter cette puissance, Nissan a installé un turbocompresseur Garrett G25 associé à un échangeur frontal de grande capacité. Une dump valve digne de ce nom, une pompe à essence renforcée et un volant moteur allégé Centerforce complètent la préparation. La transmission provient du Juke Nismo RS et comprend sa boîte manuelle six rapports ainsi qu'un différentiel à glissement limité.

Des pièces de GT-R sur une compacte

L'un des aspects les plus fascinants de cette Sentra Spec-V réside dans l'emprunt de composants à la mythique GT-R. Les freins avant et arrière proviennent directement de la GT-R NISMO, offrant une puissance de décélération exceptionnelle pour une compacte. L'aileron arrière et les sièges baquets Recaro sont également issus du catalogue de la supercar japonaise.

Mais Nissan est allé encore plus loin en ajoutant un kit carrosserie élargi, un capot ventilé personnalisé, un échappement latéral spectaculaire et des harnais de sécurité quatre points. L'ensemble transforme cette sage berline en véritable arme de circuit.

Un châssis adapté aux performances

Pour encaisser ces 300 chevaux, la Sentra Spec-V reçoit des combinés filetés NISMO spécialement développés. Les amortisseurs avant disposent de réservoirs externes et le profil d'amortissement a été revu pour une utilisation sur circuit. Les roues forgées NISMO LM-RS1 de 19 pouces (environ 48 cm) chaussent des pneus Yokohama Advan en section 265, garantissant un grip optimal.

L'héritage de la Sentra SE-R

Ce concept ravive le souvenir de la Sentra SE-R originale, cette compacte sportive qui séduisait dans les années 90 grâce à son moteur atmosphérique SR20 de 2.0 litres. À l'époque, elle offrait un excellent compromis entre performances et accessibilité financière, rivalisant avec des allemandes bien plus onéreuses.

La Spec-V moderne reprend cette philosophie en poussant le curseur beaucoup plus loin. Si la version d'origine visait les performances d'une BMW 318, ce concept flirte désormais avec des niveaux bien supérieurs.

Une production envisageable ?

Pour l'instant, la Sentra Spec-V n'est qu'un concept présenté pour démontrer le savoir-faire de Nissan et sa passion pour les véhicules sportifs accessibles. Il est peu probable que cette version ultra-radicale de 300 chevaux avec freins de GT-R arrive en concession.

Toutefois, une version édulcorée mais toujours sportive pourrait voir le jour si l'accueil du public s'avère favorable. Nissan pourrait ainsi reconquérir le segment des compactes sportives abordables, un créneau délaissé par de nombreux constructeurs au profit des SUV.

Ce concept prouve en tout cas que l'esprit sportif survit encore chez le constructeur japonais, à une époque où les petites berlines performantes se font de plus en plus rares sur nos routes.