Une Nissan 300ZX retrouvée après 28 ans dans une grange : la renaissance d'une icône

Par Martin Rochard / 3 novembre 2026 à 19:24 · 2 min de lecture

Une Nissan 300ZX de 1990 abandonnée pendant 28 ans dans une grange américaine est en cours de restauration par le YouTuber ChrisFix pour 2 100 euros.

Un trésor oublié refait surface

ChrisFix, célèbre YouTuber spécialisé dans les tutoriels mécaniques, vient de mettre la main sur une véritable capsule temporelle automobile. Pour seulement 2 100 euros, il a acquis une Nissan 300ZX de 1990 qui n'avait pas bougé depuis 1998. Cette sportive japonaise de couleur jaune équipée du toit T-top a passé 28 années complètes dans une grange avant que sa propriétaire ne se décide enfin à s'en séparer.

L'histoire de ce véhicule est touchante. La vendeuse avait hérité de cette 300ZX de son frère, qui l'utilisait quotidiennement dans les années 90 pour son entreprise de dépannage. Initialement proposée à 4 500 euros sur eBay avec seulement trois photos, ChrisFix a réussi à négocier le prix à la baisse pour conclure l'affaire.

Une japonaise mythique des années 90

Cette 300ZX n'est pas n'importe quelle version. Il s'agit d'un coupé 2+0 à toit T-top équipé du V6 atmosphérique de 3,0 litres et d'une boîte manuelle à 5 rapports. À l'époque, ce bloc développait 222 chevaux et 268 Nm de couple, des chiffres qui permettaient d'abattre le 0-100 km/h en environ 6,7 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 230 km/h.

Ces performances plaçaient la 300ZX au niveau de ses concurrentes européennes de l'époque. Le compteur kilométrique affiche 170 000 kilomètres, un kilométrage raisonnable pour un véhicule de 35 ans, qui s'explique par ses longues années d'immobilisation.

Un marché en pleine ébullition

Le prix d'achat de 2 100 euros prend tout son sens quand on observe l'évolution du marché de la Z32. Une version biturbo de 1990 avec boîte manuelle a récemment atteint 45 000 euros lors d'une vente aux enchères. Les 300ZX bien conservées et documentées attirent désormais l'attention des collectionneurs passionnés par les sportives japonaises des années 90.

L'année 1990 marquait le lancement de la génération Z32 en Amérique du Nord, qui est devenue la meilleure année commerciale avec 39 290 exemplaires vendus. Au total, environ 165 000 unités ont été produites dans le monde avant la fin de la production au milieu des années 90.

Une renaissance esthétique prometteuse

ChrisFix a déjà publié une vidéo détaillant le processus de nettoyage approfondi du véhicule. Les travaux réalisés incluent :

Nettoyage complet des jantes et du compartiment moteur

Traitement du soubassement

Rénovation de l'habitacle

Polissage machine de la peinture ternie

Restauration de l'aileron arrière aftermarket

Remplacement et peinture du pare-chocs avant endommagé

Le vrai défi commence maintenant

Si l'aspect extérieur a été spectaculairement amélioré, le travail mécanique n'a pas encore commencé. Le moteur n'a toujours pas tourné depuis sa découverte. Avant d'espérer entendre rugir le V6, plusieurs étapes cruciales s'imposent : remplacement de l'essence, installation d'une nouvelle batterie, changement des courroies et durites, et inspection minutieuse du système de freinage.

Les composants en caoutchouc vieillissent même lorsqu'un véhicule reste immobile, et c'est généralement là que se cachent les premières surprises dans ce type de projet de restauration. Après 28 ans d'arrêt, chaque joint, chaque flexible et chaque membrane mérite une attention particulière avant toute tentative de démarrage.

Cette Nissan 300ZX illustre parfaitement la passion qui entoure les sportives japonaises de l'ère analogique, des véhicules qui conjuguaient performances, fiabilité et design avant-gardiste. Son sauvetage in extremis lui offre une seconde chance de briller à nouveau sur les routes.