Volvo EX40 2027 : le SUV électrique abordable qui défie le Škoda Elroq

Par Martin Rochard / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

Volvo prépare un SUV électrique compact sur plateforme SPA3 pour 2027, concurrent direct du Škoda Elroq avec jusqu'à 660 km d'autonomie annoncée.

Le constructeur suédois Volvo s'apprête à frapper un grand coup sur le marché européen des SUV électriques compacts. Après le lancement de l'EX60 prévu pour 2025, la marque prépare déjà son successeur : un modèle plus abordable destiné à conquérir le cœur du marché électrique européen dès 2027.

Un positionnement stratégique sur le segment C

Ce nouveau venu dans la gamme Volvo ciblera un segment de marché à prix plus accessible que l'EX60, dont les tarifs s'échelonnent entre 68 000 et 84 000 euros environ. L'objectif est clair : concurrencer frontalement le Škoda Elroq et le Ford Explorer électrique sur le terrain du rapport qualité-prix-autonomie.

Le modèle viendra remplacer l'actuel EX40, lancé il y a près d'une décennie et qui reste aujourd'hui la deuxième ligne de produits la plus vendue de Volvo après le XC60. Malgré un récent restylage, ce crossover montre aujourd'hui ses limites face à une concurrence électrique de plus en plus affûtée.

La révolution technologique SPA3

La grande nouveauté réside dans l'adoption de la plateforme SPA3, une architecture révolutionnaire développée spécifiquement pour les véhicules électriques européens. Cette base technique modulaire peut accueillir des véhicules allant de 4,2 à 5 mètres de longueur, offrant une flexibilité inédite.

Des innovations de rupture

La plateforme SPA3 intègre plusieurs avancées majeures :

Une conception batterie intégrée à la carrosserie (cell-to-body) améliorant la rigidité et réduisant le poids

(cell-to-body) améliorant la rigidité et réduisant le poids Le procédé de mégamoulage qui diminue drastiquement le nombre de pièces assemblées

qui diminue drastiquement le nombre de pièces assemblées Des moteurs électriques nouvelle génération optimisant l'efficience et les performances dynamiques

Une disposition flexible des cellules de batterie permettant différentes configurations

Une autonomie record annoncée

Si le futur SUV conserve des dimensions proches de l'EX40 actuel, soit environ 300 millimètres de moins que l'EX60, il ne pourra probablement pas recevoir la batterie géante de 112 kWh qui équipe le grand frère et offre plus de 800 kilomètres d'autonomie.

En revanche, la batterie intermédiaire de 91 kWh pourrait parfaitement s'intégrer dans l'architecture du véhicule. Avec cette capacité, Volvo annonce une autonomie dépassant les 660 kilomètres selon le cycle WLTP, un chiffre qui surclasserait la majorité des concurrents sur cette gamme de prix.

Autre atout majeur : la capacité de charge rapide à 370 kW, permettant de récupérer une autonomie significative en quelques minutes seulement lors des longs trajets.

Une offensive européenne ciblée

Ce nouveau modèle s'inscrit dans une stratégie de développement régionalisée adoptée par Volvo. Alors que la marque travaille sur un SUV premium basé sur la plateforme SPA2 du XC90 pour les États-Unis et six modèles spécifiques pour la Chine avec son actionnaire Geely, ce futur EX40 sera conçu et développé prioritairement pour l'Europe.

Il fait partie d'un ambitieux programme de 13 nouveaux modèles que Volvo compte lancer mondialement d'ici 2030, dans le cadre de sa transition vers l'électrique.

Retour aux berlines et breaks ?

Volvo a évoqué le développement futur de "nouvelles silhouettes basses et hautes" pour l'Europe, laissant entrevoir un possible retour aux segments des berlines et breaks dont la marque s'était progressivement retirée. Toutefois, compte tenu de la vocation grand public de ce deuxième modèle SPA3, la carrosserie SUV reste la plus probable face à l'engouement persistant des Européens pour les véhicules hauts.

Le XC40 thermique actuel devrait quant à lui poursuivre sa carrière sur l'ancienne plateforme CMA, cohabitant avec son successeur électrique pour offrir aux clients encore réticents à l'électrification une alternative essence.

Un enjeu commercial majeur

Pour Volvo, ce lancement représente un enjeu stratégique crucial. Le segment des SUV compacts électriques connaît une croissance explosive en Europe, porté par des modèles comme le Tesla Model Y, le Volkswagen ID.4 ou justement le Škoda Elroq.

Avec un positionnement tarifaire attractif, une autonomie record et la réputation de sérieux scandinave, ce futur EX40 pourrait bien devenir le fer de lance commercial de Volvo sur le Vieux Continent dans sa course vers l'électrification totale.