Volvo supprime 2 500 emplois supplémentaires face à la crise chinoise et américaine

Par Sarah Wagner / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Volvo annonce 2 500 suppressions de postes en plus des 3 000 prévues, confronté à l'effondrement de ses ventes en Chine et aux tarifs douaniers américains.

La situation se dégrade pour Volvo. Le constructeur automobile suédois, propriété du géant chinois Geely, vient d'annoncer la suppression de 2 500 postes supplémentaires à travers le monde. Cette nouvelle vague s'ajoute aux 3 000 suppressions déjà annoncées plus tôt dans l'année, portant le total à 5 500 emplois menacés en 2025.

Une crise multifactorielle qui frappe de plein fouet

L'annonce, faite lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2026, illustre la gravité de la situation. Volvo évoque un "environnement externe qui continue de se détériorer" pour justifier ces mesures drastiques. La majorité des suppressions touchera le marché domestique suédois avec 2 000 postes concernés, les 500 restants étant répartis dans d'autres pays.

Pour mettre en œuvre ces réductions d'effectifs, le constructeur scandinave prévoit de mettre fin aux contrats de consultants, de s'appuyer sur les départs naturels et de proposer des plans de départ volontaire ciblés. Les économies complètes devraient être effectives d'ici la fin de l'année prochaine.

L'effondrement en Chine et les difficultés américaines

Comment Volvo en est-il arrivé là ? Deux marchés clés expliquent cette déroute financière. En Chine, le chiffre d'affaires s'est littéralement effondré avec une chute de près de 50% en un an. Les constructeurs locaux chinois intensifient la pression concurrentielle et cassent les prix, rendant la position de Volvo intenable.

Outre-Atlantique, la situation n'est guère plus réjouissante. Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis et la suppression des incitations à l'achat de véhicules électrifiés ont sérieusement entamé la rentabilité du constructeur sur ce marché stratégique.

Un changement stratégique radical

Face à ces turbulences, Volvo opère un virage à 180 degrés. Fini la course aux parts de marché à coups de promotions agressives en Chine. La nouvelle priorité : restaurer les marges bénéficiaires. Le plan de redressement s'articule autour de plusieurs axes :

Réduction des frais généraux au niveau corporate

Augmentation du partage de pièces avec la maison-mère Geely

Rationalisation de la production mondiale autour de cinq usines dédiées

Meilleure utilisation des capacités de production existantes

13 nouveaux modèles malgré tout

Malgré ce contexte difficile, Volvo maintient ses ambitions produit. Le constructeur prévoit le lancement de 13 nouveaux véhicules d'ici 2030 : sept destinés aux marchés occidentaux, notamment l'Europe et les États-Unis, et six développés spécifiquement pour la Chine.

Cette offensive comprendra des modèles 100% électriques et des hybrides de troisième génération, marquant un tournant par rapport à la stratégie initiale visant un catalogue exclusivement électrique. Volvo espère ainsi doubler ses parts de marché tout en répondant mieux aux préférences régionales des clients.

De nouvelles carrosseries au programme

Le constructeur suédois souhaite également diversifier son offre au-delà de sa gamme actuelle dominée par les SUV. Des berlines et des breaks pourraient faire leur retour, tandis que des véhicules plus imposants que les actuels XC90 et EX90 sont à l'étude. Un concept-car dévoilant la future direction stylistique de la marque est prévu pour 2027, année du centenaire de Volvo.

Le rapprochement avec Geely s'intensifie

La collaboration avec le groupe chinois Geely va s'approfondir considérablement. Volvo vise 30% de pièces communes avec les autres marques du groupe d'ici 2030, contre seulement 10% actuellement. Cette mutualisation devrait réduire les coûts de développement grâce au partage de plateformes et de composants.

Pour optimiser l'utilisation de ses usines, Volvo ouvre également deux sites à la production en sous-traitance pour d'autres constructeurs. Les installations de Gand en Belgique et de Chengdu en Chine pourraient ainsi assembler des véhicules portant d'autres badges, probablement issus du vaste portefeuille de marques de Geely.

Un nouveau patron pour piloter le redressement

Le changement ne sera pas que structurel. En 2027, Klaus Zellmer, actuellement patron de Skoda, prendra les rênes de Volvo au plus tard le 1er octobre. Il aura la lourde tâche de mener à bien cette transformation ambitieuse dans un contexte pour le moins délicat.

Entre une situation financière qui se dégrade, une concurrence chinoise impitoyable et un changement de direction imminent, le constructeur suédois devra prouver que son plan de redressement peut porter ses fruits. Le défi est de taille : lancer une offensive produit majeure tout en réduisant drastiquement les coûts et en restaurant la rentabilité.