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Nvidia équipe les futurs robotaxis de Volvo, Mercedes et Volkswagen en Europe
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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L'offensive de Nvidia dans la conduite autonome européenne prend de l'ampleur. Lors de son événement GTC organisé à Berlin, le géant américain des semi-conducteurs a dévoilé une série de partenariats majeurs avec des constructeurs européens et des spécialistes de la mobilité pour développer robotaxis, utilitaires et camions autonomes sur le Vieux Continent.
Une alliance européenne autour de la plateforme Hyperion
Volvo Cars, Mercedes-Benz, Volkswagen Commercial Vehicles, ainsi que les entreprises Bolt, Lucid et Einride ont tous choisi la plateforme informatique Hyperion de Nvidia comme fondation de leurs futurs véhicules autonomes. Cette base technologique commune combine matériel et capteurs standardisés, que les constructeurs peuvent ensuite associer au logiciel de conduite Alpamayo Stack développé par Nvidia ou à leurs propres systèmes propriétaires.
Cette approche modulaire présente un avantage majeur : elle permet de déployer plus rapidement des flottes à grande échelle en mutualisant les développements matériels tout en conservant une différenciation logicielle. Pour Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, les robotaxis représentent "la première application grand public de la robotique et de l'intelligence artificielle physique".
Bolt et Lucid visent 25 000 robotaxis européens
Le partenariat le plus ambitieux en termes de volume concerne Bolt, qui prévoit de déployer au moins 25 000 véhicules Lucid autonomes de niveau 4 à travers l'Europe. Ces robotaxis utiliseront l'Alpamayo Stack de Nvidia, spécifiquement adapté aux spécificités des routes européennes et intégré aux outils de gestion de flotte et à l'expertise locale de Bolt.
Le calendrier reste toutefois conditionné aux autorisations réglementaires. La collecte de données devrait débuter à Madrid en 2027 si les autorités approuvent cette première phase. L'Allemagne constitue la prochaine étape une fois le déploiement madrilène validé sur le terrain.
Les constructeurs allemands accélèrent leurs programmes
Mercedes-Benz étend son utilisation d'Hyperion et Alpamayo vers des systèmes de niveau 3 et niveau 4. La marque à l'étoile, qui propose déjà la conduite autonome de niveau 3 sur certains marchés, franchit ainsi une nouvelle étape vers l'autonomie complète dans des zones géographiques définies.
Volkswagen Commercial Vehicles a présenté une plateforme autonome basée sur l'ID.Buzz AD utilisant la même architecture Hyperion. Cette version autonome du célèbre combi électrique pourrait révolutionner le transport de passagers et la logistique urbaine.
Volvo et Einride complètent le tableau
Volvo Cars adopte également Hyperion et Alpamayo pour développer de futurs véhicules capables de gérer des trajets complexes de porte à porte. Le constructeur suédois, traditionnellement focalisé sur la sécurité, trouve dans cette collaboration un moyen d'accélérer son calendrier vers l'autonomie complète.
Einride, spécialiste des solutions de transport autonome pour le fret, intègre Hyperion dans la prochaine version de son logiciel Einride Driver destiné aux camions autonomes. L'entreprise combine Hyperion avec les technologies Halos, Alpamayo et les modèles Cosmos de Nvidia pour l'entraînement et la validation de ses systèmes.
Halos Safe : la clé de l'homologation réglementaire
Nvidia a également dévoilé Halos Safe, un nouveau système de traçabilité de sécurité conçu pour faciliter les homologations réglementaires. Contrairement aux tests binaires traditionnels réussite/échec, Halos Safe crée un dossier de preuves de sécurité que régulateurs et partenaires peuvent retracer jusqu'à des tests spécifiques.
Ce système interconnecte simulation, tests logiciels et matériels en boucle, essais sur route et surveillance de flottes en conditions réelles, le tout avec des scénarios et objectifs de performance partagés. Nvidia a développé ces protocoles d'évaluation en collaboration avec dSpace, IVEX et TÜV Rheinland.
Une coalition industrielle pour la sécurité
Le groupe Halos Safe réunit déjà Volvo Cars, Mercedes-Benz et Jaguar Land Rover, ainsi que des spécialistes de la simulation comme AVL et Synopsys. Cette coalition vise à couvrir l'assistance à la conduite et l'automatisation du niveau 2 jusqu'aux services robotaxis de niveau 4.
Les développeurs alimentent le système avec des données de laboratoire, des essais sur circuits fermés et des résultats de flottes expérimentales. Les régulateurs obtiennent ainsi une documentation cohérente et traçable au fur et à mesure que les programmes passent des pistes d'essai aux routes publiques, d'abord dans des villes comme Madrid, puis vers des marchés prioritaires comme l'Allemagne.
Cette stratégie coordonnée de Nvidia et de ses partenaires européens illustre la volonté du continent de rattraper son retard dans la conduite autonome face aux acteurs américains et chinois. Les prochaines années seront décisives pour transformer ces projets en services commerciaux opérationnels.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la plateforme Nvidia Hyperion utilisée par ces constructeurs européens?
Hyperion est un ensemble standardisé d'ordinateurs et de capteurs que les constructeurs peuvent associer au logiciel de conduite Alpamayo Stack de Nvidia ou à leur propre code. Cette base matérielle commune permet de développer plus facilement des flottes autonomes à grande échelle.
Quand les premiers robotaxis équipés de cette technologie circuleront-ils en Europe?
Bolt prévoit de lancer la collecte de données à Madrid en 2027 sous réserve d'approbation réglementaire. L'Allemagne suivra une fois la phase madrilène validée. Aucun de ces projets ne fonctionne encore commercialement sur routes ouvertes.
Quel niveau d'autonomie ces véhicules atteindront-ils?
Les projets visent principalement le niveau 4, qui permet une conduite entièrement autonome dans des zones géographiques définies sans intervention humaine. Mercedes travaille également sur des systèmes de niveau 3 et 4.
Qu'est-ce que le système Halos Safe annoncé par Nvidia?
Halos Safe est un système de traçabilité de la sécurité qui regroupe simulation, tests en laboratoire, essais sur route et surveillance de flotte. Il crée des preuves de sécurité documentées que les régulateurs peuvent vérifier étape par étape.
Combien de véhicules Bolt prévoit-il de déployer en Europe?
Bolt cible au moins 25 000 véhicules Lucid équipés de capacités de niveau 4 à travers l'Europe, en commençant par Madrid puis l'Allemagne.