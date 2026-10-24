Nvidia équipe les futurs robotaxis de Volvo, Mercedes et Volkswagen en Europe

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Volvo, Mercedes et VW adoptent la plateforme Nvidia Hyperion pour développer leurs véhicules autonomes de niveau 4 destinés au marché européen.

L'offensive de Nvidia dans la conduite autonome européenne prend de l'ampleur. Lors de son événement GTC organisé à Berlin, le géant américain des semi-conducteurs a dévoilé une série de partenariats majeurs avec des constructeurs européens et des spécialistes de la mobilité pour développer robotaxis, utilitaires et camions autonomes sur le Vieux Continent.

Une alliance européenne autour de la plateforme Hyperion

Volvo Cars, Mercedes-Benz, Volkswagen Commercial Vehicles, ainsi que les entreprises Bolt, Lucid et Einride ont tous choisi la plateforme informatique Hyperion de Nvidia comme fondation de leurs futurs véhicules autonomes. Cette base technologique commune combine matériel et capteurs standardisés, que les constructeurs peuvent ensuite associer au logiciel de conduite Alpamayo Stack développé par Nvidia ou à leurs propres systèmes propriétaires.

Cette approche modulaire présente un avantage majeur : elle permet de déployer plus rapidement des flottes à grande échelle en mutualisant les développements matériels tout en conservant une différenciation logicielle. Pour Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, les robotaxis représentent "la première application grand public de la robotique et de l'intelligence artificielle physique".

Bolt et Lucid visent 25 000 robotaxis européens

Le partenariat le plus ambitieux en termes de volume concerne Bolt, qui prévoit de déployer au moins 25 000 véhicules Lucid autonomes de niveau 4 à travers l'Europe. Ces robotaxis utiliseront l'Alpamayo Stack de Nvidia, spécifiquement adapté aux spécificités des routes européennes et intégré aux outils de gestion de flotte et à l'expertise locale de Bolt.

Le calendrier reste toutefois conditionné aux autorisations réglementaires. La collecte de données devrait débuter à Madrid en 2027 si les autorités approuvent cette première phase. L'Allemagne constitue la prochaine étape une fois le déploiement madrilène validé sur le terrain.

Les constructeurs allemands accélèrent leurs programmes

Mercedes-Benz étend son utilisation d'Hyperion et Alpamayo vers des systèmes de niveau 3 et niveau 4. La marque à l'étoile, qui propose déjà la conduite autonome de niveau 3 sur certains marchés, franchit ainsi une nouvelle étape vers l'autonomie complète dans des zones géographiques définies.

Volkswagen Commercial Vehicles a présenté une plateforme autonome basée sur l'ID.Buzz AD utilisant la même architecture Hyperion. Cette version autonome du célèbre combi électrique pourrait révolutionner le transport de passagers et la logistique urbaine.

Volvo et Einride complètent le tableau

Volvo Cars adopte également Hyperion et Alpamayo pour développer de futurs véhicules capables de gérer des trajets complexes de porte à porte. Le constructeur suédois, traditionnellement focalisé sur la sécurité, trouve dans cette collaboration un moyen d'accélérer son calendrier vers l'autonomie complète.

Einride, spécialiste des solutions de transport autonome pour le fret, intègre Hyperion dans la prochaine version de son logiciel Einride Driver destiné aux camions autonomes. L'entreprise combine Hyperion avec les technologies Halos, Alpamayo et les modèles Cosmos de Nvidia pour l'entraînement et la validation de ses systèmes.

Halos Safe : la clé de l'homologation réglementaire

Nvidia a également dévoilé Halos Safe, un nouveau système de traçabilité de sécurité conçu pour faciliter les homologations réglementaires. Contrairement aux tests binaires traditionnels réussite/échec, Halos Safe crée un dossier de preuves de sécurité que régulateurs et partenaires peuvent retracer jusqu'à des tests spécifiques.

Ce système interconnecte simulation, tests logiciels et matériels en boucle, essais sur route et surveillance de flottes en conditions réelles, le tout avec des scénarios et objectifs de performance partagés. Nvidia a développé ces protocoles d'évaluation en collaboration avec dSpace, IVEX et TÜV Rheinland.

Une coalition industrielle pour la sécurité

Le groupe Halos Safe réunit déjà Volvo Cars, Mercedes-Benz et Jaguar Land Rover, ainsi que des spécialistes de la simulation comme AVL et Synopsys. Cette coalition vise à couvrir l'assistance à la conduite et l'automatisation du niveau 2 jusqu'aux services robotaxis de niveau 4.

Les développeurs alimentent le système avec des données de laboratoire, des essais sur circuits fermés et des résultats de flottes expérimentales. Les régulateurs obtiennent ainsi une documentation cohérente et traçable au fur et à mesure que les programmes passent des pistes d'essai aux routes publiques, d'abord dans des villes comme Madrid, puis vers des marchés prioritaires comme l'Allemagne.

Cette stratégie coordonnée de Nvidia et de ses partenaires européens illustre la volonté du continent de rattraper son retard dans la conduite autonome face aux acteurs américains et chinois. Les prochaines années seront décisives pour transformer ces projets en services commerciaux opérationnels.