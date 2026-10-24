Morgan ouvre son bureau de style à 50 clients chanceux pour créer leur sportive unique
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
Sommaire
- Une collaboration inédite entre le client et le bureau de style
- Un processus de création en plusieurs étapes
- L'inspiration des projets Midsummer
- Formaliser l'informel
- Des avantages bien concrets
- Une touche humaine dans le processus de fabrication
- Disponibilité selon les marchés
- Une stratégie alignée sur l'expansion de Morgan
Une collaboration inédite entre le client et le bureau de style
Morgan Motor Company franchit une nouvelle étape dans la personnalisation automobile. Le constructeur britannique vient de lancer "Bespoke as Standard", un programme révolutionnaire qui donne à 50 clients privilégiés un accès direct à son équipe de design. Une opportunité exceptionnelle de créer une voiture de sport véritablement unique, pensée dans les moindres détails.
Basé à Malvern dans le Worcestershire depuis 1909, Morgan a toujours fabriqué ses voitures sur commande. Mais cette nouvelle initiative va bien au-delà : elle instaure une étape formelle de validation du design et offre des prestations haut de gamme qui étaient auparavant facturées en option.
Un processus de création en plusieurs étapes
Le fonctionnement est pensé pour garantir une cohérence esthétique tout en respectant la vision du client. Dans un premier temps, l'acheteur élabore sa configuration avec un concessionnaire Morgan agréé, en sélectionnant couleurs, matériaux et finitions parmi les options disponibles.
La spécification est ensuite transmise à l'équipe de design interne de Morgan, qui l'étudie et renvoie une approbation officielle avant le lancement de la production. Pour les clients souhaitant pousser la personnalisation encore plus loin, un dialogue direct avec les designers est possible, sans passer systématiquement par le distributeur.
L'inspiration des projets Midsummer
Matthew Hole, directeur général de Morgan, cite les projets comme le Midsummer Coupé comme modèles de cette approche : "Ils démontrent que les voitures les plus extraordinaires ne sont pas simplement dessinées, mais créées à travers une collaboration profondément personnelle."
Ce coupé Midsummer, dévoilé le 24 juin dernier, illustre parfaitement cette philosophie. Morgan en produit seulement neuf exemplaires, chacun développé individuellement avec son commanditaire. Le programme Bespoke as Standard transpose cette logique artisanale aux modèles de série réguliers de la marque.
Formaliser l'informel
Jonathan Wells, directeur du design chez Morgan, présente cette initiative comme la formalisation d'une pratique déjà existante de manière informelle : "Il n'existe pas une seule façon de spécifier une Morgan. Notre objectif est d'aider les clients à assembler couleurs, matériaux et finitions de manière réfléchie, cohérente et totalement personnelle."
Des avantages bien concrets
Au-delà du processus créatif, le programme offre des bénéfices tangibles. Les prestations suivantes sont incluses sans supplément :
- Toutes les peintures unies ou métallisées de la palette Morgan
- Les teintes sur mesure (paint-to-sample)
- Tous les cuirs, moquettes et couleurs de capote de la gamme standard
- Signature des artisans sous le capot
- Plaque signée par le directeur général
- Album photographique documentant l'assemblage à l'usine de Pickersleigh Road
Les options sortant de ces paramètres restent facturées en supplément, permettant aux clients les plus exigeants d'aller encore au-delà.
Une touche humaine dans le processus de fabrication
Morgan formalise également une belle tradition artisanale. Les 50 voitures du programme portent la signature des artisans qui les ont assemblées, gravée sous le capot. Cette attention particulière rappelle que chaque Morgan reste une voiture construite à la main, où l'humain conserve une place centrale.
Disponibilité selon les marchés
L'éligibilité au programme varie selon les régions. En Europe, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés internationaux, les clients peuvent commander une Plus Four, une Supersport ou une Supersport 400 dans le cadre de Bespoke as Standard. Les acheteurs américains, eux, ne peuvent accéder au programme qu'avec la Plus Four.
Une stratégie alignée sur l'expansion de Morgan
Le calendrier de ce programme s'inscrit dans une phase d'expansion pour Morgan. Le constructeur a récemment lancé ses ventes au Qatar avec un nouveau partenaire commercial. Les projets Midsummer témoignent du même appétit pour la personnalisation de petites séries à grande échelle.
La barchetta Midsummer originale était limitée à 50 exemplaires, tous désormais livrés. Le nouveau Midsummer Coupé à toit fixe suit avec une série encore plus rare de neuf commissions dérivées de ce design.
Les livraisons des 50 voitures du programme Bespoke as Standard sont programmées pour le printemps 2027. Les acheteurs intéressés doivent contacter leur concessionnaire Morgan avant la date limite de fin d'année 2026. Une occasion rare pour les passionnés de sportives artisanales de laisser leur empreinte sur une voiture d'exception.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le programme "Bespoke as Standard" de Morgan ?
Il s'agit d'une initiative exclusive permettant à 50 clients de travailler directement avec les designers de Morgan pour créer une voiture unique. Chaque spécification est validée officiellement par l'équipe de style avant le début de la production.
Quels avantages concrets offre ce programme ?
Les clients obtiennent gratuitement toutes les peintures unies ou métallisées de la palette Morgan, y compris les teintes sur mesure, ainsi que tous les cuirs et moquettes de la gamme standard. Leur voiture reçoit également une plaque signée par le directeur général et un album photo documentant sa fabrication.
Quels modèles Morgan sont concernés en Europe ?
Les acheteurs européens peuvent accéder au programme sur les modèles Plus Four, Supersport et Supersport 400. Les clients américains ne peuvent commander que la Plus Four dans ce cadre.
Comment les artisans sont-ils impliqués dans la personnalisation ?
Les artisans qui assemblent chaque voiture peuvent signer le dessous du capot, formalisant ainsi une tradition qui existait déjà de manière informelle dans l'usine de Malvern.
Jusqu'à quand peut-on profiter de ce programme ?
Le programme est ouvert jusqu'à fin 2026, avec des livraisons prévues à partir du printemps 2027. Les clients intéressés doivent contacter leur concessionnaire Morgan le plus proche.