Morgan ouvre son bureau de style à 50 clients chanceux pour créer leur sportive unique

Morgan ouvre son bureau de style à 50 clients c...

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Le constructeur britannique Morgan lance "Bespoke as Standard", un programme exclusif permettant à 50 clients de concevoir leur voiture de sport sur mesure.

Une collaboration inédite entre le client et le bureau de style

Morgan Motor Company franchit une nouvelle étape dans la personnalisation automobile. Le constructeur britannique vient de lancer "Bespoke as Standard", un programme révolutionnaire qui donne à 50 clients privilégiés un accès direct à son équipe de design. Une opportunité exceptionnelle de créer une voiture de sport véritablement unique, pensée dans les moindres détails.

Basé à Malvern dans le Worcestershire depuis 1909, Morgan a toujours fabriqué ses voitures sur commande. Mais cette nouvelle initiative va bien au-delà : elle instaure une étape formelle de validation du design et offre des prestations haut de gamme qui étaient auparavant facturées en option.

Un processus de création en plusieurs étapes

Le fonctionnement est pensé pour garantir une cohérence esthétique tout en respectant la vision du client. Dans un premier temps, l'acheteur élabore sa configuration avec un concessionnaire Morgan agréé, en sélectionnant couleurs, matériaux et finitions parmi les options disponibles.

La spécification est ensuite transmise à l'équipe de design interne de Morgan, qui l'étudie et renvoie une approbation officielle avant le lancement de la production. Pour les clients souhaitant pousser la personnalisation encore plus loin, un dialogue direct avec les designers est possible, sans passer systématiquement par le distributeur.

L'inspiration des projets Midsummer

Matthew Hole, directeur général de Morgan, cite les projets comme le Midsummer Coupé comme modèles de cette approche : "Ils démontrent que les voitures les plus extraordinaires ne sont pas simplement dessinées, mais créées à travers une collaboration profondément personnelle."

Ce coupé Midsummer, dévoilé le 24 juin dernier, illustre parfaitement cette philosophie. Morgan en produit seulement neuf exemplaires, chacun développé individuellement avec son commanditaire. Le programme Bespoke as Standard transpose cette logique artisanale aux modèles de série réguliers de la marque.

Formaliser l'informel

Jonathan Wells, directeur du design chez Morgan, présente cette initiative comme la formalisation d'une pratique déjà existante de manière informelle : "Il n'existe pas une seule façon de spécifier une Morgan. Notre objectif est d'aider les clients à assembler couleurs, matériaux et finitions de manière réfléchie, cohérente et totalement personnelle."

Des avantages bien concrets

Au-delà du processus créatif, le programme offre des bénéfices tangibles. Les prestations suivantes sont incluses sans supplément :

Toutes les peintures unies ou métallisées de la palette Morgan

Les teintes sur mesure (paint-to-sample)

Tous les cuirs, moquettes et couleurs de capote de la gamme standard

Signature des artisans sous le capot

Plaque signée par le directeur général

Album photographique documentant l'assemblage à l'usine de Pickersleigh Road

Les options sortant de ces paramètres restent facturées en supplément, permettant aux clients les plus exigeants d'aller encore au-delà.

Une touche humaine dans le processus de fabrication

Morgan formalise également une belle tradition artisanale. Les 50 voitures du programme portent la signature des artisans qui les ont assemblées, gravée sous le capot. Cette attention particulière rappelle que chaque Morgan reste une voiture construite à la main, où l'humain conserve une place centrale.

Disponibilité selon les marchés

L'éligibilité au programme varie selon les régions. En Europe, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés internationaux, les clients peuvent commander une Plus Four, une Supersport ou une Supersport 400 dans le cadre de Bespoke as Standard. Les acheteurs américains, eux, ne peuvent accéder au programme qu'avec la Plus Four.

Une stratégie alignée sur l'expansion de Morgan

Le calendrier de ce programme s'inscrit dans une phase d'expansion pour Morgan. Le constructeur a récemment lancé ses ventes au Qatar avec un nouveau partenaire commercial. Les projets Midsummer témoignent du même appétit pour la personnalisation de petites séries à grande échelle.

La barchetta Midsummer originale était limitée à 50 exemplaires, tous désormais livrés. Le nouveau Midsummer Coupé à toit fixe suit avec une série encore plus rare de neuf commissions dérivées de ce design.

Les livraisons des 50 voitures du programme Bespoke as Standard sont programmées pour le printemps 2027. Les acheteurs intéressés doivent contacter leur concessionnaire Morgan avant la date limite de fin d'année 2026. Une occasion rare pour les passionnés de sportives artisanales de laisser leur empreinte sur une voiture d'exception.