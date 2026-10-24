Mercedes-AMG C63 : retour annoncé avec une double stratégie essence et électrique

Après l'échec du quatre-cylindres hybride, Mercedes-AMG prépare un nouveau C63 qui pourrait être proposé en versions thermique et électrique simultanément.

Une seconde chance pour l'emblématique C63

Le feuilleton Mercedes-AMG C63 connaît un nouveau rebondissement. Alors que la version hybride rechargeable à quatre-cylindres n'a jamais réussi à séduire les aficionados de la marque, Mercedes semble reconsidérer sa stratégie pour ce modèle phare de la gamme C. Et la nouvelle approche pourrait bien réconcilier tout le monde.

Jörg Burzer, directeur technique de Mercedes, a laissé entendre qu'AMG pourrait proposer ses futurs modèles estampillés "63" avec deux types de motorisations : thermique et électrique. Interrogé par nos confrères australiens de Drive sur ces deux options de motorisation, le cadre dirigeant a confirmé que la marque "travaille sur les deux". Pressé de préciser si cela signifiait une commercialisation simultanée d'un C63 thermique et d'un équivalent électrique, l'exécutif a répété la même réponse, suggérant qu'Affalterbach explore activement ces deux pistes.

La fin annoncée du quatre-cylindres controversé

Cette orientation marque un tournant significatif pour un modèle qui s'est construit une réputation sur de gros moteurs, un comportement propulseur et une sonorité inimitable. Le dernier C63 en date a tenté de réinventer la formule avec un moteur réduit et une assistance hybride rechargeable, mais le résultat n'a convaincu personne.

Mercedes-AMG a d'ailleurs déjà confirmé l'abandon de ce C63 à quatre-cylindres. Un C53 équipé d'un six-cylindres en ligne devrait prendre sa place comme modèle de performance intermédiaire. Cette variante utilisera un moteur turbo 3.0 litres sans assistance hybride rechargeable.

Les caractéristiques attendues du C53 :

Moteur six-cylindres en ligne turbo de 3.0 litres

Puissance de 443 chevaux

Couple de 600 Nm en utilisation normale

Fonction overboost portant le couple à 640 Nm pendant 10 secondes

Même mécanique que le GLC 53

Le badge C63 pourrait renaître sous deux formes

Cela ne signifie pas pour autant la disparition définitive du badge C63. Une future génération pourrait le faire revivre avec un autre moteur thermique, même si le retour du V8 reste loin d'être garanti. Mercedes a certes confirmé son intention de maintenir ses V8 jusqu'aux années 2030, mais les dirigeants ont précédemment indiqué qu'ils ne prévoyaient pas d'installer un huit-cylindres sur la Classe C actuelle.

La berline ayant récemment bénéficié de son restylage de mi-carrière, le temps manque pour rentabiliser les investissements nécessaires au développement et à l'homologation d'une version à V8.

L'option électrique se précise

L'autre possibilité concerne un C63 électrique basé sur la nouvelle Classe C à batterie. Mercedes ayant déjà introduit une version électrique de sa berline populaire, la porte est ouverte pour qu'AMG développe une déclinaison plus radicale.

Le défi consiste à ne pas reproduire les erreurs du passé. Les performances électriques seules ne suffiront pas à conquérir les acheteurs traditionnels de C63. La version précédente a prouvé que des chiffres de puissance impressionnants ne se traduisent pas automatiquement par un attrait auprès des passionnés. AMG devra offrir une expérience de conduite engageante, celle qui a rendu les premières générations de C63 si mémorables.

Une stratégie calquée sur la concurrence

Proposer simultanément des versions thermique et électrique permettrait à Mercedes-AMG de séduire deux groupes de clients très différents. Les acheteurs souhaitant encore un moteur essence obtiendraient une berline sportive conventionnelle, tandis que ceux prêts à passer à l'électrification disposeraient d'une alternative à batterie.

Cette approche reflète la stratégie globale de Mercedes : développer des modèles électriques et thermiques côte à côte plutôt que d'imposer un seul type de motorisation. BMW adopte une démarche similaire, avec le lancement d'une M3 électrique l'année prochaine avant l'introduction d'une nouvelle génération de berline sportive à six-cylindres en 2028.

Un calendrier encore flou

Chez Mercedes, la formule précise reste néanmoins incertaine. La marque à l'étoile n'a publié ni spécifications, ni chiffres de performances, ni calendrier de lancement pour un nouveau C63. La possibilité de versions essence et électrique distinctes ne doit pas être confondue avec un plan produit finalisé.

Malgré tout, la perspective de faire revenir le C63 sous une forme ou une autre constitue une nouvelle encourageante pour les passionnés. Le départ du modèle actuel laisse un vide significatif dans la gamme AMG, particulièrement pour les acheteurs recherchant une berline sportive capable de rivaliser avec la BMW M3 ou la nouvelle Audi RS5, qui utilise une motorisation V6 hybride rechargeable.

Que le prochain C63 fonctionne à l'essence, à l'électricité, ou éventuellement les deux, Mercedes-AMG a l'opportunité de corriger le tir. Après l'accueil réservé au quatre-cylindres hybride rechargeable, Affalterbach sait qu'il ne peut pas se contenter de chiffres de puissance spectaculaires. Si un C63 de nouvelle génération à moteur essence est prévu, il ne faudra pas l'attendre avant 2030 compte tenu du récent restylage de la Classe C actuelle. Un C63 électrique pourrait arriver plus tôt, bien que rien n'ait été officiellement confirmé.