Mercedes persiste avec ses SUV coupés : "Nous avons une vraie clientèle fidèle"

Mercedes persiste avec ses SUV coupés : "Nous a...

Par Laurence Jardin / 20 octobre 2026 à 07:53 · 2 min de lecture

Mercedes-Benz confirme le maintien de sa gamme de SUV coupés face aux rumeurs d'abandon, avec le retour du GLE Coupé 2027 comme preuve de leur succès.

Mercedes confirme sa stratégie SUV coupé face aux doutes du marché

Alors que des rumeurs persistantes évoquaient un possible abandon de certains modèles, Mercedes-Benz vient de couper court aux spéculations. La marque allemande réaffirme son engagement envers les SUV coupés, un segment de niche qui divise les amateurs d'automobile mais qui trouve son public sur le marché premium.

Christoph Starzynski, vice-président de la stratégie produit chez Mercedes-Benz, s'est montré très clair sur la question : "Je constate une forte demande pour les coupés. Il existe une véritable base de fans pour le coupé, vous savez ? Parce que vous avez en réalité un véhicule très, très spacieux avec un comportement routier très, très sportif. Nous sommes heureux d'avoir cette voiture."

Le GLE Coupé 2027 comme preuve de confiance

La présentation du nouveau GLE Coupé pour le millésime 2027 constitue le meilleur démenti aux rumeurs d'abandon. Ce modèle, qui se décline de la version 350 d'entrée de gamme jusqu'aux variantes AMG 53 et 63 nettement plus affûtées, prouve que Mercedes-Benz croit toujours au potentiel commercial de cette carrosserie atypique.

En 2024, le quotidien économique allemand Handelsblatt avait pourtant rapporté que le GLC Coupé et le GLE Coupé figuraient parmi les premiers modèles susceptibles d'être supprimés dans le cadre d'une rationalisation de la gamme. Si le GLC Coupé basé sur la dernière génération se fait encore attendre, le retour confirmé du GLE Coupé dissipe les inquiétudes.

Un segment de niche mais toujours porteur

Mercedes-Benz n'est pas le seul constructeur premium à parier sur ce type de carrosserie. Ses rivaux allemands et coréens maintiennent également leurs offres dans ce domaine :

Audi propose deux SUV coupés avec le Q5 Sportback et le Q8

propose deux SUV coupés avec le Q5 Sportback et le Q8 BMW continue de décliner ses SUV en versions coupés

continue de décliner ses SUV en versions coupés Porsche offre presque toutes les versions du Cayenne en variante Coupé, y compris la déclinaison électrique

offre presque toutes les versions du Cayenne en variante Coupé, y compris la déclinaison électrique Genesis maintient également sa présence sur ce segment

Des abandons qui interrogent

Tous les constructeurs ne partagent cependant pas cet enthousiasme. Infiniti a récemment mis fin à la carrière de son QX55 après seulement quelques années de commercialisation, sans qu'un retour de ce style de carrosserie ne soit confirmé pour l'avenir.

Chez Volkswagen, la production de l'ID.5 a cessé en Europe. Cette décision s'inscrit dans une refonte globale de la gamme électrique ID, mais elle souligne aussi les difficultés à imposer un SUV coupé sur un segment plus accessible que le premium.

La recette du succès selon Mercedes

Pour Mercedes-Benz, la formule gagnante des SUV coupés repose sur un équilibre subtil : offrir la praticité et l'habitabilité d'un SUV traditionnel tout en proposant une ligne plus dynamique et, selon les versions, une conduite plus sportive. Cette philosophie séduit une clientèle spécifique, prête à sacrifier quelques centimètres de hauteur sous plafond à l'arrière pour une silhouette plus élancée.

La marque à l'étoile commercialise actuellement trois SUV coupés, auxquels s'ajoutent trois berlines "coupés" à quatre portes. Cette diversité de l'offre témoigne de la volonté du constructeur de répondre à tous les segments du marché premium où cette typologie de carrosserie trouve ses amateurs.

Avec le maintien confirmé de sa gamme de SUV coupés, Mercedes-Benz fait le pari que cette niche restera suffisamment porteuse pour justifier les investissements nécessaires. Un pari qui semble, pour l'instant, payant au vu de la fidélité de la clientèle concernée.