La Mercedes SL redevient une vraie Mercedes : retour aux sources en 2027

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Mercedes transforme sa SL pour 2027 avec un retour à l'ADN grand tourisme, se différenciant de la GT plus sportive avec un nouveau six-cylindres de 443 chevaux.

Mercedes s'apprête à redéfinir l'identité de son roadster SL dans le cadre d'une refonte à mi-carrière prévue pour 2027. L'objectif : renouer avec l'ADN grand tourisme qui a fait la légende du modèle, tout en créant une distinction plus nette avec sa cousine GT à toit rigide.

Un retour aux fondamentaux demandé par la clientèle

Cette évolution stratégique répond directement aux retours des propriétaires actuels. Pour la première fois de son histoire, la septième génération de SL a été développée par la division AMG, ce qui lui a conféré un caractère résolument sportif. Trop, selon de nombreux acheteurs qui regrettent le manque de raffinement et les capacités de voyage au long cours qui caractérisaient les générations précédentes.

Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz, a confirmé ce changement de cap en déclarant que la SL révisée sera "davantage une Mercedes-Benz". Une déclaration qui annonce clairement le retour du roadster vers ses racines de voiture de grand tourisme élégante et confortable.

Des changements esthétiques et techniques significatifs

La transformation ne sera pas que cosmétique. Le badge Mercedes-Benz fera son retour sur les versions standard de la SL, les déclinaisons AMG conservant leur propre identité. Plus symbolique encore, la calandre Panamericana typique d'AMG laissera place à une signature frontale plus conventionnelle de la marque à l'étoile sur les modèles de base.

Sous la carrosserie, les ingénieurs prévoient des modifications approfondies de la suspension visant à améliorer le confort de roulement et le niveau de raffinement général. La GT, elle, maintiendra son cap sportif avec son toit fixe et un réglage de suspension indépendant, malgré le partage de la plateforme et des groupes motopropulseurs.

Une différenciation claire entre SL et GT

Cette stratégie permet à Mercedes de proposer deux interprétations distinctes d'un même concept : la SL pour les amateurs de voyages raffinés capote baissée, la GT pour les puristes de conduite sportive. Un positionnement qui rappelle la complémentarité entre Porsche 911 Cabriolet et Coupé, avec des caractères plus affirmés.

Une révolution sous le capot conforme à Euro 7

Les deux modèles bénéficieront de motorisations entièrement revues pour respecter les normes antipollution Euro 7. Le quatre-cylindres turbo de 2,0 litres qui équipait les SL43 et GT43 a déjà été abandonné, jugé insuffisant pour le positionnement du modèle.

Il sera remplacé par une version optimisée du six-cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres développant 443 chevaux, qui équipera la nouvelle SL500 4Matic+. Ce moteur s'inscrit dans la tradition des blocs à six cylindres en ligne qui ont fait la réputation de Mercedes.

Le V8 évolue pour durer

Les versions V8 ne sont pas oubliées. Elles abandonneront le M177 actuel au profit du M177 Evo, déjà utilisé sur la dernière Classe S et la CLE 646 Spezialanfertigung. La principale évolution de ce V8 biturbo de 4,0 litres réside dans l'adoption d'un vilebrequin à plan plat, remplaçant la configuration à plan croisé traditionnelle.

Cette modification technique permet de répondre aux exigences environnementales plus strictes sans sacrifier significativement la puissance. Une prouesse d'ingénierie qui garantit la survie du V8 thermique chez Mercedes.

L'hybridation légère généralisée

Tous les moteurs, qu'il s'agisse du six-cylindres ou du V8 remanié, seront associés à un alterno-démarreur intégré de 48 volts. Ce système développe 23 chevaux et 205 Nm de couple supplémentaires, directement logé dans le carter de la boîte automatique à neuf rapports.

Cette technologie d'hybridation légère permet de réduire la consommation et les émissions tout en améliorant les performances, notamment lors des phases de relance. Elle devient un standard sur les modèles hauts de gamme de la marque.

Rendez-vous en 2027

Les passionnés devront patienter jusqu'en 2027 pour découvrir cette nouvelle SL qui promet de réconcilier tradition et modernité. Un prototype a récemment été présenté lors d'un événement à Berlin, confirmant que le développement est bien avancé. Cette évolution majeure pourrait bien redonner à la SL sa place de référence sur le segment des roadsters de luxe, un terrain où la concurrence reste vive avec des modèles comme les Porsche 911 Cabriolet, BMW Série 8 Cabriolet ou Aston Martin DB12 Volante.