Mercedes mise tout sur l'IA pour rattraper les constructeurs chinois

Mercedes mise tout sur l'IA pour rattraper les ...

Par Luc Morandini / 4 novembre 2026 à 16:36 · 3 min de lecture

Face à la rapidité de développement des marques chinoises, Mercedes investit massivement dans l'intelligence artificielle pour réduire ses délais de conception de 30%.

L'aveu qui dérange : Mercedes reconnaît la supériorité chinoise en matière de rapidité

Dans une déclaration remarquable qui témoigne de l'humilité nouvelle de l'industrie automobile européenne, Mercedes-Benz vient de reconnaître publiquement que les constructeurs chinois excellent dans un domaine critique : la vitesse de développement de nouveaux véhicules. Un constat d'autant plus significatif qu'il émane d'une marque forte de 140 ans d'excellence technique allemande.

Jörg Burzer, fraîchement nommé directeur technique de la marque à l'étoile, n'a pas hésité à qualifier de "remarquable" la rapidité avec laquelle les marques chinoises conçoivent et lancent de nouveaux modèles. Lors d'un entretien au magazine australien Drive, il a souligné leur capacité à se concentrer intensément sur les attentes réelles des clients.

"Ce qui est manifestement exceptionnel, c'est la vitesse de développement orientée vers ce que le client recherche vraiment... en termes de centrage client", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que Mercedes conserve une confiance dans sa capacité à rivaliser, tant sur le marché chinois qu'européen.

Des chiffres de ventes alarmants sur tous les marchés

Cette reconnaissance intervient dans un contexte commercial particulièrement difficile pour le constructeur de Stuttgart. En Chine, deuxième marché mondial de l'automobile, Mercedes a enregistré une chute vertigineuse de 19% de ses ventes en 2025, avec 551 932 véhicules écoulés.

La situation s'est encore dégradée cette année, avec une baisse de 29% des livraisons sur les neuf premiers mois par rapport à la même période de l'année précédente, tombant à 418 305 unités. Un effondrement qui témoigne de la pression concurrentielle exercée par les marques locales.

À l'échelle mondiale, le tableau n'est guère plus réjouissant : les ventes ont reculé de 9% en 2025 pour atteindre 1 801 291 véhicules, et ont continué leur descente avec une baisse supplémentaire de 7,2% sur les trois premiers trimestres suivants. Si la concurrence chinoise n'explique pas tout, pratiquement tous les constructeurs traditionnels font face aux mêmes difficultés.

Une réponse technologique : l'intelligence artificielle comme accélérateur

Face à ce défi, Mercedes mise massivement sur l'intelligence artificielle avec le déploiement de PLM.AI, un système révolutionnaire qui ambitionne de transformer radicalement les processus de développement automobile. Cette plateforme numérique connecte l'ensemble des départements de l'entreprise, du développement produit aux services après-vente, en passant par les achats, la production et les ventes.

Les objectifs chiffrés sont impressionnants :

Réduction des délais globaux de développement jusqu'à 30%

Amélioration de l'efficacité dans certains processus d'ingénierie jusqu'à 50%

Diminution des besoins en tests physiques de 50% à terme grâce aux simulations alimentées par IA

Concrètement, PLM.AI permet aux ingénieurs d'identifier les problèmes plus tôt, d'évaluer les compromis techniques et de prendre des décisions éclairées en accédant à des informations pertinentes en temps réel. Des agents d'IA assistent déjà les équipes dans l'optimisation des coûts de matériaux, la gestion des certifications, l'identification de défauts ou le développement logiciel.

La qualité Mercedes préservée malgré l'accélération

Mercedes se veut rassurant : cette course à la rapidité ne se fera pas au détriment de la qualité ou de la sécurité. Le constructeur insiste sur le fait que les ingénieurs conservent la responsabilité finale des décisions, l'intelligence artificielle servant d'outil pour améliorer leur efficacité plutôt que de remplacer leur expertise.

L'ambition affichée est claire : introduire les nouvelles technologies plus rapidement sur le marché sans compromettre les standards associés à la célèbre étoile à trois branches. Un équilibre délicat à maintenir dans une industrie où la fiabilité et la sécurité restent primordiales.

Une offensive produit majeure en préparation

Parallèlement à cette révolution technologique interne, Mercedes prépare une vague de nouveautés destinées à regagner du terrain face à la concurrence chinoise et revitaliser ses ventes mondiales.

Au programme de cette offensive : un nouveau modèle d'entrée de gamme pour conquérir une clientèle plus jeune, la prochaine génération de CLA, une version électrique de la Classe E, un "baby Classe G" plus compact, et le retour très attendu du Classe G cabriolet.

La division performance AMG n'est pas en reste avec l'arrivée d'une C53 équipée d'un six cylindres, une nouvelle GT Black Series pour les puristes, et une version cabriolet de la G63 pour ceux qui recherchent le summum de l'exclusivité.

Reste à savoir si cette stratégie combinant accélération du développement par l'IA et renouvellement massif de la gamme suffira à inverser la tendance baissière. Une chose est certaine : face à des concurrents chinois de plus en plus redoutables, Mercedes ne peut plus se contenter de son héritage et doit réinventer sa manière de concevoir les automobiles du futur.