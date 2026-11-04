Mercedes mise tout sur l'IA pour rattraper les constructeurs chinois
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
- L'aveu qui dérange : Mercedes reconnaît la supériorité chinoise en matière de rapidité
- Des chiffres de ventes alarmants sur tous les marchés
- Une réponse technologique : l'intelligence artificielle comme accélérateur
- La qualité Mercedes préservée malgré l'accélération
- Une offensive produit majeure en préparation
L'aveu qui dérange : Mercedes reconnaît la supériorité chinoise en matière de rapidité
Dans une déclaration remarquable qui témoigne de l'humilité nouvelle de l'industrie automobile européenne, Mercedes-Benz vient de reconnaître publiquement que les constructeurs chinois excellent dans un domaine critique : la vitesse de développement de nouveaux véhicules. Un constat d'autant plus significatif qu'il émane d'une marque forte de 140 ans d'excellence technique allemande.
Jörg Burzer, fraîchement nommé directeur technique de la marque à l'étoile, n'a pas hésité à qualifier de "remarquable" la rapidité avec laquelle les marques chinoises conçoivent et lancent de nouveaux modèles. Lors d'un entretien au magazine australien Drive, il a souligné leur capacité à se concentrer intensément sur les attentes réelles des clients.
"Ce qui est manifestement exceptionnel, c'est la vitesse de développement orientée vers ce que le client recherche vraiment... en termes de centrage client", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que Mercedes conserve une confiance dans sa capacité à rivaliser, tant sur le marché chinois qu'européen.
Des chiffres de ventes alarmants sur tous les marchés
Cette reconnaissance intervient dans un contexte commercial particulièrement difficile pour le constructeur de Stuttgart. En Chine, deuxième marché mondial de l'automobile, Mercedes a enregistré une chute vertigineuse de 19% de ses ventes en 2025, avec 551 932 véhicules écoulés.
La situation s'est encore dégradée cette année, avec une baisse de 29% des livraisons sur les neuf premiers mois par rapport à la même période de l'année précédente, tombant à 418 305 unités. Un effondrement qui témoigne de la pression concurrentielle exercée par les marques locales.
À l'échelle mondiale, le tableau n'est guère plus réjouissant : les ventes ont reculé de 9% en 2025 pour atteindre 1 801 291 véhicules, et ont continué leur descente avec une baisse supplémentaire de 7,2% sur les trois premiers trimestres suivants. Si la concurrence chinoise n'explique pas tout, pratiquement tous les constructeurs traditionnels font face aux mêmes difficultés.
Une réponse technologique : l'intelligence artificielle comme accélérateur
Face à ce défi, Mercedes mise massivement sur l'intelligence artificielle avec le déploiement de PLM.AI, un système révolutionnaire qui ambitionne de transformer radicalement les processus de développement automobile. Cette plateforme numérique connecte l'ensemble des départements de l'entreprise, du développement produit aux services après-vente, en passant par les achats, la production et les ventes.
Les objectifs chiffrés sont impressionnants :
- Réduction des délais globaux de développement jusqu'à 30%
- Amélioration de l'efficacité dans certains processus d'ingénierie jusqu'à 50%
- Diminution des besoins en tests physiques de 50% à terme grâce aux simulations alimentées par IA
Concrètement, PLM.AI permet aux ingénieurs d'identifier les problèmes plus tôt, d'évaluer les compromis techniques et de prendre des décisions éclairées en accédant à des informations pertinentes en temps réel. Des agents d'IA assistent déjà les équipes dans l'optimisation des coûts de matériaux, la gestion des certifications, l'identification de défauts ou le développement logiciel.
La qualité Mercedes préservée malgré l'accélération
Mercedes se veut rassurant : cette course à la rapidité ne se fera pas au détriment de la qualité ou de la sécurité. Le constructeur insiste sur le fait que les ingénieurs conservent la responsabilité finale des décisions, l'intelligence artificielle servant d'outil pour améliorer leur efficacité plutôt que de remplacer leur expertise.
L'ambition affichée est claire : introduire les nouvelles technologies plus rapidement sur le marché sans compromettre les standards associés à la célèbre étoile à trois branches. Un équilibre délicat à maintenir dans une industrie où la fiabilité et la sécurité restent primordiales.
Une offensive produit majeure en préparation
Parallèlement à cette révolution technologique interne, Mercedes prépare une vague de nouveautés destinées à regagner du terrain face à la concurrence chinoise et revitaliser ses ventes mondiales.
Au programme de cette offensive : un nouveau modèle d'entrée de gamme pour conquérir une clientèle plus jeune, la prochaine génération de CLA, une version électrique de la Classe E, un "baby Classe G" plus compact, et le retour très attendu du Classe G cabriolet.
La division performance AMG n'est pas en reste avec l'arrivée d'une C53 équipée d'un six cylindres, une nouvelle GT Black Series pour les puristes, et une version cabriolet de la G63 pour ceux qui recherchent le summum de l'exclusivité.
Reste à savoir si cette stratégie combinant accélération du développement par l'IA et renouvellement massif de la gamme suffira à inverser la tendance baissière. Une chose est certaine : face à des concurrents chinois de plus en plus redoutables, Mercedes ne peut plus se contenter de son héritage et doit réinventer sa manière de concevoir les automobiles du futur.
Questions fréquentes
Pourquoi Mercedes admire-t-elle les constructeurs chinois?
Le nouveau directeur technique de Mercedes, Jörg Burzer, salue la vitesse "exceptionnelle" à laquelle les marques chinoises développent de nouveaux modèles centrés sur les attentes des clients. Cette reconnaissance vient d'une entreprise forte de 140 ans d'histoire automobile.
Qu'est-ce que le système PLM.AI de Mercedes?
PLM.AI est une plateforme d'intelligence artificielle qui connecte tous les départements de l'entreprise, du développement à l'après-vente. Elle permet aux ingénieurs d'accéder aux informations en temps réel et de prendre des décisions plus rapidement, tout en réduisant de moitié le besoin de tests physiques.
Quels sont les résultats commerciaux de Mercedes récemment?
Les chiffres sont préoccupants : 551 932 voitures vendues en Chine en 2025 (-19%), et une baisse de 29% sur les neuf premiers mois suivants. Globalement, les ventes ont reculé de 9% en 2025 avec 1 801 291 unités écoulées.
L'IA va-t-elle remplacer les ingénieurs chez Mercedes?
Non, Mercedes insiste sur le fait que les ingénieurs gardent la main sur les décisions finales. L'intelligence artificielle sert d'outil pour améliorer leur efficacité, pas pour remplacer leur expertise et leur jugement.
Quels nouveaux modèles Mercedes sont prévus?
Une offensive produit majeure est en préparation avec un nouveau modèle d'entrée de gamme, la nouvelle génération CLA, une Classe E électrique, un petit Classe G, le retour du Classe G cabriolet, et côté AMG, une C53 six cylindres et une nouvelle GT Black Series.