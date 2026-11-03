Skoda Peaq : le SUV électrique XXL qui redéfinit les ambitions de la marque tchèque

Le nouveau Skoda Peaq s'impose comme le plus grand modèle de la marque avec 7 places, 636 km d'autonomie et une batterie de 86 kWh.

Skoda franchit un nouveau cap avec le Peaq, un SUV électrique sept places qui repositionne définitivement la marque tchèque sur le segment du haut de gamme. Plus grand, plus spacieux et mieux équipé que tout ce que le constructeur a produit jusqu'à présent, ce nouveau modèle ambitionne de bousculer les codes établis sur le marché des SUV électriques familiaux.

Des dimensions généreuses pour un espace intérieur record

Le Skoda Peaq ne fait pas les choses à moitié. Avec ses 4,9 mètres de longueur, 1,7 mètre de hauteur et près de 2 mètres de largeur, il s'impose comme le plus imposant véhicule jamais conçu par la marque au logo ailé. Ces mensurations XXL se traduisent par un habitacle véritablement cathédrale, amplifié par un empattement de presque 3 mètres.

Cette architecture permet d'accueillir confortablement sept passagers sans compromettre l'espace individuel. Les sièges de deuxième rangée se distinguent par leur modularité, avec des fonctions de coulissement et d'inclinaison qui permettent d'optimiser le confort ou l'espace selon les besoins. Quant à la troisième rangée, elle ne se contente pas d'être un strapontin d'appoint : elle offre suffisamment de place pour que des adultes puissent s'y installer sans adopter une position inconfortable.

Le toit panoramique géant, équipé du système innovant Dynamic Shade Control, baigne l'habitacle de lumière naturelle tout en permettant de moduler l'opacité selon les préférences. Les larges vitres latérales renforcent cette sensation d'espace et de transparence, transformant chaque trajet en une expérience visuelle plaisante pour tous les occupants.

Une modularité pensée pour les familles exigeantes

L'un des points forts du Peaq réside dans sa capacité à jongler entre le transport de passagers et celui de bagages. Même avec les sept sièges déployés, le coffre conserve un volume utile de 299 litres, suffisant pour les courses hebdomadaires ou quelques valises cabine.

Les chiffres deviennent encore plus impressionnants lorsqu'on commence à rabattre les sièges. En configuration cinq places, avec la troisième rangée escamotée, le volume grimpe à 890 litres, surpassant la majorité des breaks du marché. Et lorsque tous les sièges arrière sont abaissés, le Peaq se transforme en véritable utilitaire avec ses 2 075 litres de capacité de chargement, rivalisant avec certains véhicules commerciaux légers.

L'aménagement intelligent du coffre mérite également d'être souligné, avec ses multiples compartiments, rangements astucieux et crochets qui permettent de maintenir les objets en place et d'optimiser chaque centimètre cube disponible. Une attention aux détails typiquement Skoda qui facilitera le quotidien des familles nombreuses.

L'autonomie et la recharge au service des grands voyages

Sur le segment des SUV électriques familiaux, l'autonomie constitue souvent le talon d'Achille. Skoda l'a bien compris et équipe le Peaq de la plus grosse batterie jamais intégrée à l'un de ses modèles : 86 kWh de capacité nette. Cette généreuse réserve d'énergie permet d'envisager jusqu'à 636 kilomètres d'autonomie selon le cycle WLTP, une performance qui place le Peaq parmi les références de sa catégorie.

Mais l'autonomie ne fait pas tout : encore faut-il pouvoir recharger rapidement lors des étapes sur autoroute. Avec une puissance de recharge acceptée jusqu'à 199 kW en courant continu, le Peaq permet de limiter considérablement les temps d'arrêt lors des longs trajets. Un atout majeur pour un véhicule conçu pour les escapades familiales et les départs en vacances chargés.

Un positionnement stratégique pour Skoda

Le Peaq marque un tournant dans la stratégie de Skoda. Longtemps cantonnée à une image de marque accessible et pragmatique au sein du groupe Volkswagen, la firme de Mladá Boleslav démontre avec ce modèle qu'elle peut aussi s'aventurer sur le terrain du premium et de l'électrique haut de gamme.

Sur le marché français et européen, le Peaq devra affronter une concurrence féroce composée notamment du Kia EV9, du Peugeot E-5008 ou encore du futur Volkswagen ID.8. Mais avec ses arguments en matière d'espace, d'autonomie et son positionnement tarifaire traditionnellement compétitif, le SUV tchèque dispose de sérieux atouts pour séduire les familles à la recherche d'un véhicule électrique spacieux et polyvalent.

Le Skoda Peaq symbolise l'ambition renouvelée d'une marque qui refuse de se laisser enfermer dans un positionnement uniquement orienté vers le rapport qualité-prix, tout en conservant les valeurs qui ont fait son succès : praticité, fiabilité et intelligence dans les solutions proposées.