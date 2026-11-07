Škoda Epiq et Peaq : deux nouveaux SUV électriques pour bousculer le marché

Par Luc Morandini / 7 novembre 2026 à 10:02 · 3 min de lecture

Škoda dévoile l'Epiq et le Peaq, deux SUV électriques qui complètent sa gamme entre compacité urbaine et modularité familiale avec un design audacieux.

La stratégie électrique de Škoda s'accélère avec deux nouveaux modèles

Le constructeur tchèque franchit une nouvelle étape dans son offensive électrique avec la présentation simultanée de deux SUV inédits : l'Epiq et le Peaq. Ces nouveaux venus viennent compléter une gamme électrique déjà composée de l'Elroq et de l'Enyaq, témoignant de l'ambition de Škoda de s'imposer comme un acteur incontournable de la mobilité zéro émission en Europe.

Cette double annonce illustre la confiance du groupe Volkswagen dans son développement électrique, en proposant des véhicules adaptés à différents usages et budgets. L'objectif est clair : rendre l'électrique accessible tout en conservant les qualités qui font le succès de la marque depuis des années.

Epiq : l'électrique accessible sans compromis

Avec un prix d'appel inférieur à 28 000 euros, l'Epiq représente une rupture significative sur le marché des véhicules électriques compacts. Škoda parvient ainsi à se rapprocher des tarifs pratiqués pour les modèles thermiques équivalents, un seuil psychologique important pour convaincre les automobilistes encore hésitants.

Une plateforme technique optimisée

Le SUV compact repose sur la nouvelle plateforme MEB+, spécifiquement conçue pour les véhicules électriques de taille réduite. Cette architecture à plancher plat et roues aux quatre coins permet à Škoda d'exploiter pleinement son savoir-faire en matière d'habitabilité.

Malgré des dimensions extérieures contenues, idéales pour la conduite urbaine, l'Epiq accueille confortablement cinq adultes. Le coffre affiche un volume généreux de 475 litres, plaçant le modèle tchèque parmi les références de sa catégorie. Comme toujours chez Škoda, l'aménagement intérieur multiplie les rangements astucieux, crochets et filets.

Design et efficience aérodynamique

L'Epiq inaugure le nouveau langage stylistique "Modern Solid" de Škoda, déjà aperçu sur l'Elroq. La face avant se distingue par son "Tech Deck", signature visuelle forte, tandis que les feux LED avant et arrière adoptent une forme en T caractéristique.

Au-delà de l'esthétique, ce design a été optimisé pour l'efficience. Avec un coefficient de traînée de seulement 0,275 Cx, l'Epiq fend l'air avec une remarquable fluidité, optimisant ainsi son autonomie et sa consommation d'énergie.

Deux options de batterie pour tous les usages

Škoda propose deux capacités de batterie sur l'Epiq. La version d'entrée de gamme reçoit une batterie de 37 kWh, tandis qu'une variante plus généreuse embarque 52 kWh. Cette dernière autorise jusqu'à 438 kilomètres d'autonomie selon le cycle WLTP, largement suffisants pour un usage quotidien et des escapades le week-end.

La compatibilité avec la charge rapide constitue un atout majeur : moins de 25 minutes suffisent pour récupérer une part significative de l'autonomie, rendant les longs trajets plus sereins.

Peaq : le grand SUV familial électrique

À l'opposé du spectre, le Peaq vient se positionner comme le porte-étendard de la gamme électrique Škoda. Ce SUV sept places répond aux besoins des familles nombreuses en quête d'une solution zéro émission sans renoncer à la modularité et au volume de chargement.

Si les détails techniques restent encore confidentiels, le Peaq devrait partager la philosophie de design "Modern Solid" de l'Epiq tout en adoptant des dimensions et une présence routière plus imposantes. Il complète ainsi une offre électrique désormais cohérente, couvrant l'ensemble des besoins des automobilistes européens.

Une gamme électrique désormais complète

Avec ces deux nouveaux modèles, Škoda dispose d'une gamme électrique équilibrée : l'Epiq en entrée de gamme abordable, l'Elroq comme compact premium, l'Enyaq en SUV familial établi, et le Peaq en vaisseau amiral sept places. Cette stratégie progressive témoigne de la détermination du constructeur à accompagner la transition énergétique de ses clients.

Le positionnement tarifaire de l'Epiq, en particulier, pourrait rebattre les cartes sur le segment compact où la concurrence reste féroce face aux Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric ou Citroën ë-C3 Aircross. La marque tchèque mise sur son expertise reconnue en matière d'habitabilité et de rapport qualité-prix pour séduire une clientèle élargie, désireuse de franchir le cap de l'électrique sans y laisser son budget.