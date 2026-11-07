Škoda Elroq : le SUV électrique 7 places qui redéfinit le luxe accessible

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Le Škoda Elroq, plus grand modèle de la marque, propose un SUV électrique 7 places luxueux à partir de 58 000 euros environ, alliant espace et raffinement.

Škoda s'apprête à chambouler le segment des SUV électriques familiaux avec son tout nouveau Elroq, un modèle qui repousse les limites du luxe accessible. La marque tchèque, réputée pour son pragmatisme et son excellent rapport qualité-prix, franchit un cap décisif en proposant son véhicule le plus spacieux et le plus haut de gamme à ce jour.

Un gabarit impressionnant au service de l'espace

Avec près de 5 mètres de longueur, 1,70 mètre de hauteur et 1,80 mètre de largeur, le Elroq impose sa présence sur la route. Son empattement généreux de plus de 2,90 mètres n'est pas qu'une simple prouesse technique : il se traduit par un habitacle véritablement spacieux, capable d'accueillir confortablement sept occupants.

Cette philosophie de l'espace, ADN historique de Škoda, atteint ici son paroxysme. Les ingénieurs ont optimisé chaque centimètre carré pour garantir un confort optimal à tous les passagers, du conducteur aux occupants de la troisième rangée.

Sept vraies places, pas un simple argument marketing

La grande différence du Elroq par rapport à ses concurrents réside dans l'habitabilité réelle de sa troisième rangée. Trop souvent, les places arrière des SUV 7 places s'avèrent inconfortables, réservées aux enfants ou aux trajets courts. Ici, Škoda a conçu un espace suffisant pour que des adultes puissent s'y installer sans contorsions.

Les sièges des première et deuxième rangées bénéficient d'un réglage d'inclinaison, permettant à chacun de trouver sa position idéale. La suspension adaptative en option vient parfaire l'ensemble en offrant une qualité de roulement digne des berlines premium, transformant chaque trajet en moment de détente.

Un coffre modulable et intelligent

L'espace de chargement n'a pas été sacrifié sur l'autel des sept places. En configuration complète, le Elroq propose 299 litres de volume de coffre, suffisant pour les bagages du quotidien. Rabattez les deux sièges de la troisième rangée, et vous obtenez 890 litres d'espace de chargement, de quoi envisager sereinement les grands départs en vacances.

Fidèle à sa réputation, Škoda a parsemé l'habitacle de rangements astucieux : crochets, vide-poches et solutions de stockage ingénieuses facilitent l'organisation à bord, particulièrement appréciable pour les familles nombreuses.

Le luxe accessible, nouveau crédo de Škoda

Le positionnement tarifaire du Elroq constitue probablement son atout majeur. À partir d'environ 58 000 euros, ce SUV électrique 7 places se révèle plus accessible que la plupart de ses concurrents directs sur le marché français. Une prouesse quand on considère le niveau d'équipement et les technologies embarquées.

Cette stratégie illustre parfaitement la philosophie de Škoda : proposer des véhicules dotés de prestations premium sans exiger un budget de marque premium. Le constructeur tchèque prouve qu'il est possible d'allier luxe et valeur, sans que ces deux concepts ne s'excluent mutuellement.

Le Pack Relax, pour transformer les pauses recharge

Škoda a pensé à un détail souvent négligé avec les véhicules électriques : le confort pendant les sessions de recharge rapide. Le Pack Relax en option transforme ces moments d'attente en véritables pauses bien-être.

Plutôt que de rester dans la même position pendant de longues minutes, voire des heures, les occupants peuvent profiter de fonctionnalités spécifiques pensées pour optimiser la détente lors des arrêts sur autoroute ou aires de recharge.

Un concurrent sérieux sur le marché français

Sur le segment très disputé des SUV électriques familiaux en France, le Elroq arrive avec de solides arguments face aux Kia EV9, Peugeot e-5008 ou Volkswagen ID.Buzz. Son rapport équipement-prix-espace pourrait séduire les familles nombreuses qui hésitaient encore à franchir le pas de l'électrique.

Avec ce modèle, Škoda démontre que la transition électrique n'implique pas de renoncer à l'espace ni au confort, tout en maintenant un tarif cohérent avec les attentes du marché français. Une équation qui pourrait bien redéfinir les standards du segment.