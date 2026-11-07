Tesla Roadster volant : les images spectaculaires depuis l'habitacle dévoilées
Par Martin Rochard · 2 min de lecture
Sommaire
Tesla vient de publier des images spectaculaires filmées depuis l'habitacle de son Roadster nouvelle génération lors de démonstrations acrobatiques impressionnantes. Les vidéos montrent le véhicule électrique effectuer des sauts, des tonneaux et même rouler à l'envers, grâce à un système de propulsion révolutionnaire.
Un système de propulseurs à gaz comprimé inédit
Pour réaliser ces prouesses dignes d'un film de science-fiction, Tesla a équipé son Roadster d'un système de propulseurs à gaz froid. Cette technologie repose sur de l'azote haute pression, capable d'atteindre 690 bars (10 000 psi), stocké dans un réservoir de 200 litres positionné juste derrière le conducteur.
Cette quantité d'énergie potentielle permet de contrôler finement la trajectoire du véhicule dans les airs et d'effectuer des manœuvres impossibles pour une voiture conventionnelle. Les images en caméra embarquée révèlent l'intensité de ces démonstrations, même si elles ont été réalisées sans pilote à bord.
Une autonomie limitée et des contraintes techniques importantes
Le principal défi de ce système réside dans son autonomie extrêmement réduite. Le réservoir de 200 litres nécessite actuellement entre 2 et 6 heures de remplissage pour quelques secondes seulement d'utilisation des propulseurs.
Tesla affirme travailler à réduire ce temps de recharge à moins de 30 minutes, mais aucune information n'a été communiquée concernant l'infrastructure nécessaire. Où et comment les propriétaires pourraient-ils recharger leur réservoir d'azote haute pression ? La question reste entière.
Les différentes déclinaisons du Roadster
Le constructeur californien prévoit plusieurs versions de son futur Roadster, dont la production devrait débuter en 2028 :
- Performance : la version de base, sans système de propulseurs, destinée à la production de série
- Thrust : équipée de propulseurs arrière permettant d'atteindre les 100 km/h en moins de 2 secondes
- Rocket : version monoplace capable d'acrobaties spectaculaires, probablement jamais homologuée pour la route
Un projet spectaculaire mais peu réaliste
Malgré l'enthousiasme généré par ces démonstrations, les experts du secteur automobile restent sceptiques quant à la viabilité commerciale d'un tel véhicule. Les versions équipées de propulseurs se heurtent à de multiples obstacles : homologation routière, praticité, sécurité et légalité.
Le Tesla Roadster à propulseurs demeure pour l'instant un simple prototype destiné à démontrer les capacités techniques du constructeur. Seule la version Performance standard semble avoir une chance réelle d'atteindre les chaînes de production d'ici 2028.
En attendant, ces images spectaculaires alimentent les discussions sur les réseaux sociaux et offrent un aperçu fascinant de ce que pourrait être l'automobile du futur, même si ce futur reste largement hypothétique pour le grand public.
Un contexte de développement ambitieux
Tesla dispose encore de quelques années pour affiner sa technologie et résoudre les nombreux défis techniques et réglementaires. Le constructeur devra notamment convaincre les autorités d'homologation européennes si le véhicule doit être commercialisé sur le Vieux Continent.
Pour les amateurs français de sensations fortes, il faudra sans doute se contenter des vidéos en ligne et attendre de voir si la version de série respectera les promesses de performance annoncées par Elon Musk et ses équipes.
Questions fréquentes
Comment fonctionne le système de vol du Tesla Roadster ?
Le Roadster utilise un système de propulseurs à gaz froid fonctionnant à l'azote haute pression, pouvant atteindre 690 bars (10 000 psi). Ce système permet de contrôler la trajectoire du véhicule lors de sauts et acrobaties.
Quelle est l'autonomie du système de propulseurs ?
Le réservoir de 200 litres nécessite entre 2 et 6 heures de remplissage. Tesla espère réduire ce temps à moins de 30 minutes, mais le système ne fonctionne que quelques secondes avant de nécessiter un nouveau remplissage.
Le Tesla Roadster volant sera-t-il commercialisé ?
Seule la version Performance de base, sans propulseurs, devrait être produite à partir de 2028. Les versions équipées de propulseurs resteront probablement à l'état de prototype, car elles ne pourraient pas être homologuées pour la route.
Quelles sont les différentes versions du Roadster annoncées ?
Tesla prévoit trois versions : Performance (modèle de base), Thrust (avec propulseurs pour un 0 à 100 km/h sous 2 secondes) et Rocket (monoplace capable d'acrobaties, probablement jamais homologuée).
Où pourra-t-on recharger le système de propulseurs ?
Tesla n'a pas encore communiqué sur les modalités pratiques de remplissage du réservoir d'azote haute pression. Cette infrastructure reste à définir d'ici 2028.