Tesla Roadster volant : les images spectaculaires depuis l'habitacle dévoilées

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 10:01 · 2 min de lecture

Tesla publie les vidéos embarquées de son Roadster volant utilisant des propulseurs à gaz comprimé, un prototype spectaculaire mais loin de la production.

Tesla vient de publier des images spectaculaires filmées depuis l'habitacle de son Roadster nouvelle génération lors de démonstrations acrobatiques impressionnantes. Les vidéos montrent le véhicule électrique effectuer des sauts, des tonneaux et même rouler à l'envers, grâce à un système de propulsion révolutionnaire.

Un système de propulseurs à gaz comprimé inédit

Pour réaliser ces prouesses dignes d'un film de science-fiction, Tesla a équipé son Roadster d'un système de propulseurs à gaz froid. Cette technologie repose sur de l'azote haute pression, capable d'atteindre 690 bars (10 000 psi), stocké dans un réservoir de 200 litres positionné juste derrière le conducteur.

Cette quantité d'énergie potentielle permet de contrôler finement la trajectoire du véhicule dans les airs et d'effectuer des manœuvres impossibles pour une voiture conventionnelle. Les images en caméra embarquée révèlent l'intensité de ces démonstrations, même si elles ont été réalisées sans pilote à bord.

Une autonomie limitée et des contraintes techniques importantes

Le principal défi de ce système réside dans son autonomie extrêmement réduite. Le réservoir de 200 litres nécessite actuellement entre 2 et 6 heures de remplissage pour quelques secondes seulement d'utilisation des propulseurs.

Tesla affirme travailler à réduire ce temps de recharge à moins de 30 minutes, mais aucune information n'a été communiquée concernant l'infrastructure nécessaire. Où et comment les propriétaires pourraient-ils recharger leur réservoir d'azote haute pression ? La question reste entière.

Les différentes déclinaisons du Roadster

Le constructeur californien prévoit plusieurs versions de son futur Roadster, dont la production devrait débuter en 2028 :

Performance : la version de base, sans système de propulseurs, destinée à la production de série

: la version de base, sans système de propulseurs, destinée à la production de série Thrust : équipée de propulseurs arrière permettant d'atteindre les 100 km/h en moins de 2 secondes

: équipée de propulseurs arrière permettant d'atteindre les 100 km/h en moins de 2 secondes Rocket : version monoplace capable d'acrobaties spectaculaires, probablement jamais homologuée pour la route

Un projet spectaculaire mais peu réaliste

Malgré l'enthousiasme généré par ces démonstrations, les experts du secteur automobile restent sceptiques quant à la viabilité commerciale d'un tel véhicule. Les versions équipées de propulseurs se heurtent à de multiples obstacles : homologation routière, praticité, sécurité et légalité.

Le Tesla Roadster à propulseurs demeure pour l'instant un simple prototype destiné à démontrer les capacités techniques du constructeur. Seule la version Performance standard semble avoir une chance réelle d'atteindre les chaînes de production d'ici 2028.

En attendant, ces images spectaculaires alimentent les discussions sur les réseaux sociaux et offrent un aperçu fascinant de ce que pourrait être l'automobile du futur, même si ce futur reste largement hypothétique pour le grand public.

Un contexte de développement ambitieux

Tesla dispose encore de quelques années pour affiner sa technologie et résoudre les nombreux défis techniques et réglementaires. Le constructeur devra notamment convaincre les autorités d'homologation européennes si le véhicule doit être commercialisé sur le Vieux Continent.

Pour les amateurs français de sensations fortes, il faudra sans doute se contenter des vidéos en ligne et attendre de voir si la version de série respectera les promesses de performance annoncées par Elon Musk et ses équipes.