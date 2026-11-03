Tesla Optimus : la confusion autour des réservations du robot humanoïde dissipée par Elon Musk

Par Martin Rochard / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

Tesla n'a pas ouvert les réservations pour son robot humanoïde Optimus malgré plusieurs annonces médiatiques, Elon Musk ayant démenti ces informations.

Un démenti catégorique d'Elon Musk

L'emballement médiatique autour d'une prétendue ouverture des réservations pour le robot humanoïde Tesla Optimus vient de se heurter à un mur. Elon Musk a tranché le débat d'un simple mot sur X (anciennement Twitter) : "Non". Cette réponse sèche, publiée le 1er novembre, contredit directement les informations qui circulaient depuis deux jours sur une possible période de réservation début décembre.

La confusion trouve son origine dans un article de Modar Alaoui, entrepreneur technologique de la Silicon Valley et organisateur du Humanoids Summit. Ce dernier avait évoqué la possibilité d'une ouverture de liste d'attente pour les acheteurs particuliers autour du 1er et 2 décembre, dates du sommet consacré aux robots humanoïdes où Tesla devait présenter ses dernières avancées.

Aucune confirmation officielle de Tesla

À ce jour, Tesla n'a publié aucun communiqué officiel concernant un éventuel système de réservation, des frais d'acompte ou même un prix de vente pour son robot Optimus. L'ensemble de la spéculation repose uniquement sur les déclarations d'Alaoui, qui n'a cité aucune source officielle de Tesla pour étayer ses affirmations.

Le démenti d'Elon Musk, bien que lapidaire, ne ferme pas totalement la porte. Il répond spécifiquement à la question d'une commande possible en décembre, laissant théoriquement ouverte la possibilité d'une simple liste d'attente non contraignante lors du sommet. Néanmoins, rien ne permet aujourd'hui de confirmer cette hypothèse.

Une répartition entreprises-particuliers floue

Selon le rapport d'Alaoui, la majorité des robots Optimus seraient d'abord destinés aux entreprises, une part plus restreinte étant réservée aux acheteurs individuels. Cette stratégie commerciale n'a jamais été validée par Tesla, et aucun document officiel ne détaille un plan de répartition entre clients professionnels et particuliers.

Un prix estimé mais non confirmé

Le montant de 20 000 dollars (environ 18 500 euros) circule abondamment dans les médias et sur les réseaux sociaux comme prix probable du robot humanoïde. Cette estimation ne provient toutefois d'aucune source officielle de Tesla et précède même la récente polémique sur les réservations.

Sans confirmation du constructeur américain, ce tarif reste purement spéculatif. Pour rappel, Tesla a l'habitude de modifier substantiellement ses prix entre l'annonce d'un produit et sa commercialisation effective, comme l'ont démontré les différents modèles de la gamme.

Optimus V3 : une livraison prévue fin 2027

Ce qu'Elon Musk a bel et bien confirmé, c'est une fenêtre de livraison large positionnée fin 2027. Cette échéance concernerait les premières expéditions aux entreprises extérieures à Tesla ainsi que le démarrage potentiel des ventes au grand public.

Cette chronologie reste néanmoins conditionnée à la résolution de plusieurs problèmes techniques majeurs. Selon les propres déclarations du patron de Tesla, l'équipe doit encore perfectionner :

L'intelligence artificielle du robot

Son autonomie de fonctionnement

Sa conception électromécanique globale

La génération V3, première version commercialisable

D'après les informations rapportées par Alaoui, la version V3 du robot Optimus serait la première génération effectivement livrée aux clients. Tesla n'a pas confirmé cette information, mais elle s'inscrit dans la logique de développement itératif que suit habituellement le constructeur.

Les observateurs avertis de l'écosystème Tesla savent que les délais annoncés par l'entreprise et les dates de livraison réelles divergent fréquemment. Le Roadster nouvelle génération, ouvert aux réservations depuis des années, en est l'illustration parfaite avec des reports successifs.

Un marché européen attentif

Si le robot Optimus voit effectivement le jour en 2027, son arrivée sur le marché européen et français posera des questions spécifiques en termes de réglementation, notamment concernant la responsabilité en cas d'accident, la protection des données collectées par l'intelligence artificielle embarquée, et les normes de sécurité applicables aux robots domestiques ou industriels.

L'Europe développe actuellement son cadre législatif sur l'intelligence artificielle, avec l'AI Act qui pourrait impacter directement la commercialisation de robots humanoïdes sur le territoire. Tesla devra s'y conformer pour espérer distribuer Optimus en France et dans le reste de l'Union européenne.