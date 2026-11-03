Mercedes dévoile 7 nouveaux modèles d'ici 2027 : Classe A, Baby G-Class et retour du V8

Par Laurence Jardin / 3 novembre 2026 à 19:24 · 4 min de lecture

Mercedes annonce sept nouveaux modèles pour 2027, dont une Classe A revisitée, un Baby G-Class compact et le retour des six et huit cylindres sur l'AMG C-Class.

Alors que Mercedes-Benz s'apprête à célébrer son 140ème anniversaire en 2026, la marque à l'étoile n'a aucune intention de lever le pied. Le constructeur allemand prépare une offensive majeure avec au moins sept nouveaux modèles attendus d'ici la fin 2027, dans une stratégie qui combine électrification et maintien des motorisations thermiques performantes.

La Classe A réinvente son format d'entrée de gamme

Initialement promise à la disparition sur le marché européen, la Mercedes Classe A a finalement obtenu un sursis et poursuivra sa carrière jusqu'en 2028. Sa remplaçante, attendue fin 2027, marque un retour aux sources audacieux. Contrairement à la berline compacte actuelle, la nouvelle génération s'inspirerait des deux premières versions du modèle avec une silhouette plus haute, proche d'un monospace teinté de crossover.

Cette architecture plus verticale s'accompagnera d'une position de conduite surélevée et d'un profil plus droit. Toujours positionnée comme modèle d'accès à l'univers Mercedes, la future Classe A reposera sur la plateforme MMA déjà utilisée par les CLA et GLA. Elle proposera des motorisations électriques et hybrides, abandonnant progressivement le thermique pur.

Le Baby G-Class : l'aventure en format compact

Depuis 1979, le Mercedes Classe G incarne l'excellence tout-terrain de la marque avec sa construction à châssis séparé et ses boîtes de transfert à gamme courte. Près d'un demi-siècle plus tard, l'icône accueille enfin un petit frère. Baptisé provisoirement Baby G, ce tout-terrain compact mesurera environ 4,40 mètres de long, soit 30 centimètres de moins que le modèle standard.

Contrairement au grand G-Class, le Baby G abandonnera probablement le châssis à longerons au profit d'une version adaptée de la plateforme MMA, modifiée pour conserver de vraies capacités hors route. Les motorisations électriques et hybrides seront au programme, toutes associées à une transmission intégrale de série. Le style reprendra les codes carrés et reconnaissables du grand frère, avec une présentation extérieure clairement affiliée. Son lancement est programmé pour la fin 2027.

Les AMG C-Class retrouvent des cylindres

Après le passage controversé au quatre-cylindres hybride rechargeable sur la précédente C63, Mercedes-AMG s'apprête à réintroduire davantage de cylindres. La nouvelle C53 AMG inaugurera ce changement avec un six-cylindres en ligne 3.0 litres turbocompressé développant 449 chevaux et 600 Nm de couple, le même bloc que celui équipant la CLE 53 AMG.

Mais Mercedes pourrait aller plus loin. La C63 AMG plus puissante pourrait débarquer courant 2027, marquant potentiellement le retour du V8. Toutefois, rien n'est certain : la marque envisagerait deux versions de sa berline sportive phare, l'une avec un moteur thermique traditionnel, l'autre entièrement électrique. Le sort du V8 reste donc en suspens.

La Classe E électrique remplace l'EQE

À l'instar de la Classe C, la prochaine génération de Mercedes Classe E subira une refonte majeure. Suivant la même stratégie que sa petite sœur, la Classe E accueillera une variante 100% électrique qui remplacera de facto l'EQE actuel. Les versions à motorisation thermique ne disparaissent pas pour autant et continueront sur une plateforme distincte.

Les berline et break électriques reposeront sur l'architecture MB.EA-M de Mercedes. Côté design, la nouvelle Classe E adoptera le langage stylistique des derniers modèles : grande calandre arborant l'étoile à trois branches, lignes de carrosserie épurées et écran géant dominant la planche de bord.

Le G-Class cabriolet : le V8 à ciel ouvert

Déjà confidentiel dans sa version fermée malgré des ventes en hausse, le Mercedes Classe G ne deviendra probablement pas un succès commercial dans sa déclinaison cabriolet. Cela n'empêche pas Mercedes de ressusciter l'une des variantes les plus singulières de son légendaire tout-terrain.

Après plusieurs années d'absence, le G-Class cabriolet devrait revenir en 2027, exclusivement en finition AMG 63. Sous le capot, on retrouvera le V8 4.0 litres biturbo familier développant 612 chevaux, transmis aux quatre roues. La principale différence résidé dans la capote en toile rétractable qui découvre l'arrière de l'habitacle. Un cocktail de capacités tout-terrain sérieuses, de grondement V8 et de plaisir cheveux au vent.

GLA Hybrid : l'électrique rencontre l'essence

La version électrique est arrivée en premier. Début 2027, c'est au tour de l'hybride. Comme le CLA, le nouveau Mercedes GLA Hybrid associera un quatre-cylindres 1.5 litre à un moteur électrique de 22 kW. Cette configuration permettra au GLA de parcourir de courtes distances en mode 100% électrique.

Les puissances devraient correspondre à celles du CLA, avec trois niveaux : 136, 163 ou 190 chevaux. Le modèle de base sera à traction, tandis que les deux versions plus puissantes bénéficieront d'une transmission intégrale disponible. Visuellement, le GLA hybride se distinguera peu de son homologue électrique, si ce n'est par des prises d'air frontales supplémentaires pour refroidir le moteur thermique.

GLC et GLC Coupé : nouveaux moteurs, design familier

Mercedes accentue la séparation de sa gamme entre modèles électriques et thermiques, les deux versions partageant un style similaire mais reposant sur des plateformes différentes. Après les CLA, GLA et Classe C, c'est au tour du GLC avec de nouvelles versions SUV et Coupé attendues en 2027.

Esthétiquement, le GLC à moteur thermique ne différera pas radicalement de son équivalent électrique. Sous le capot en revanche, on retrouvera une gamme de motorisations familières, suivant une stratégie similaire à celle de la Classe C restylée. La palette comprendra un quatre-cylindres essence 2.0 litres mild-hybrid de 177, 218 ou 258 chevaux, ainsi qu'un diesel 2.0 litres turbo de 163 ou 200 chevaux.

Des versions hybrides rechargeables seront également proposées avec deux niveaux de puissance : 326 ou 394 chevaux. Toutes deux utiliseront une batterie de 19,5 kWh offrant une autonomie électrique estimée à environ 100 kilomètres. Une offensive électrifiée qui confirme la stratégie de transition progressive de Mercedes vers la mobilité électrique, sans abandonner brutalement les motorisations thermiques appréciées de sa clientèle.