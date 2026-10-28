Mercedes démocratise le turbo électrique sur ses modèles grand public

Par Martin Rochard / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

Mercedes équipe désormais ses modèles classiques de turbos électriques, une technologie issue de la Formule 1 jusqu'ici réservée aux AMG.

Une technologie de Formule 1 pour tous

Mercedes-Benz franchit une nouvelle étape dans la démocratisation des technologies de pointe. Le constructeur allemand équipe désormais ses modèles grand public de turbocompresseurs électriques, une innovation jusqu'alors réservée à l'hypercar AMG One et aux versions sportives AMG 43 et 63.

Le nouveau moteur M 252 LS inaugure cette évolution technologique majeure. Développé en collaboration avec Mercedes-AMG High Performance Powertrains, la division britannique responsable des moteurs de Formule 1 de l'écurie Mercedes-AMG Petronas, ce bloc représente un transfert direct de compétences entre la piste et la route.

Un quatre cylindres survitaminé pour le GLB

C'est le GLB 250, SUV compact familial de Mercedes, qui inaugure cette motorisation innovante. Le bloc quatre cylindres de 1,5 litre développe 228 chevaux, auxquels s'ajoutent 31 chevaux supplémentaires fournis par le système de turbocompression électrique. Cette puissance combinée de 259 chevaux place le véhicule dans une catégorie de performance respectable pour un modèle généraliste.

Les performances s'en trouvent améliorées : le GLB 250 gagne un dixième de seconde sur le 0 à 100 km/h par rapport à la génération précédente équipée du moteur M 260 de 2,0 litres. Plus impressionnant encore, les émissions de CO₂ diminuent de 17% malgré des performances accrues.

La technologie du turbocompresseur électrique repose sur un principe ingénieux. Un moteur électrique intégré peut faire tourner la turbine indépendamment du flux des gaz d'échappement. Cette capacité élimine pratiquement le délai de réponse traditionnel du turbo, offrant un boost instantané dès les bas régimes.

Le système présente un double avantage : non seulement il améliore les performances, mais il récupère également jusqu'à 2 kW d'énergie depuis les gaz d'échappement pour la convertir en électricité. Selon les ingénieurs de Mercedes-AMG, dans certaines conditions, l'énergie récupérée suffit à alimenter le moteur électrique du turbo, rendant le système énergétiquement neutre.

Les bénéfices concrets au quotidien

Réponse instantanée à l'accélération, quel que soit le régime moteur

Réduction de la consommation de carburant

Diminution des émissions polluantes

Récupération d'énergie autrement perdue dans l'échappement

Meilleure efficacité globale du groupe motopropulseur

Une stratégie cohérente face à l'électrification

L'arrivée de cette technologie sur des modèles généralistes pourrait surprendre, compte tenu de son coût et de sa complexité. Pourtant, la démarche de Mercedes s'inscrit dans une stratégie plus large d'amélioration continue des motorisations thermiques, parallèlement au développement des véhicules électriques.

Le constructeur démontre ainsi qu'il reste possible d'optimiser les moteurs à combustion en 2026, même alors que les véhicules électriques gagnent des parts de marché dans le monde entier. Cette approche pragmatique répond aux attentes d'une clientèle qui n'est pas encore entièrement prête à basculer vers l'électrique.

Mercedes n'est pas seul sur ce créneau

L'engagement de Mercedes dans la turbocompression électrique n'est pas isolé. Porsche utilise également cette technologie sur ses 911 GTS et 911 Turbo S, prouvant que les constructeurs premium investissent massivement dans cette voie.

Cette convergence technologique illustre une tendance de fond : maximiser l'efficacité des moteurs thermiques pour prolonger leur pertinence dans un contexte de transition énergétique. Le turbo électrique représente ainsi un pont technologique entre l'ère du tout-thermique et celle du tout-électrique.

Des perspectives d'évolution prometteuses

Si le GLB 250 inaugure cette motorisation, Mercedes devrait rapidement étendre le M 252 LS à d'autres modèles de sa gamme. Cette diffusion progressive permettra d'amortir les coûts de développement tout en offrant à une clientèle plus large l'accès à une technologie issue de la compétition automobile.

L'expérience acquise sur ce moteur quatre cylindres pourrait également bénéficier aux futurs développements de Mercedes, notamment sur des blocs de cylindrée supérieure. Le constructeur allemand maintient ainsi son avance technologique tout en proposant des solutions concrètes pour réduire l'empreinte environnementale de ses véhicules thermiques.