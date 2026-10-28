Mini persiste avec ses écrans ronds emblématiques malgré les critiques d'ergonomie

Par Sarah Wagner / 28 octobre 2026 à 19:44 · 2 min de lecture

Mini maintient ses écrans circulaires iconiques au centre du tableau de bord, refusant d'abandonner cet héritage malgré les défis d'utilisabilité.

Mini assume pleinement son choix controversé. Alors que l'industrie automobile s'uniformise autour d'écrans rectangulaires toujours plus grands, le constructeur britannique défend mordicus son interface circulaire, véritable signature visuelle de la marque depuis plusieurs décennies.

Un héritage design non négociable

Alexander Brockhoff, directeur général de Mini Australie, a récemment réaffirmé la position du constructeur : "L'écran rond est unique à Mini, et nous voulons le conserver comme partie intégrante de notre histoire." Une déclaration sans équivoque qui enterre définitivement les spéculations sur un éventuel abandon de ce format atypique.

Les cadrans circulaires accompagnent Mini depuis la première génération. Au fil des évolutions stylistiques, ils ont migré du centre du tableau de bord vers l'arrière du volant, avant de revenir à leur position centrale d'origine. À l'ère numérique, cette caractéristique s'est transformée en un imposant écran OLED de 24 centimètres de diamètre.

Le système MINI Interaction Unit déployé sur toute la gamme

Introduit mi-2023 avec la Cooper Electric, le MINI Interaction Unit et son écran OLED de 9,4 pouces équipe désormais l'ensemble de la gamme. Stefanie Wurst, ancienne dirigeante mondiale de Mini, décrivait ce système comme "un bond massif dans l'univers numérique" tout en soulignant "l'héritage charismatique de la marque".

L'habitacle moderne des Mini intègre un affichage tête haute pour les informations vitales de conduite. L'écran central concentre toutes les autres fonctions, du système de navigation à la gestion du véhicule. Seul survivant des commandes physiques : le bouton de volume audio, tandis que la climatisation passe entièrement par l'interface tactile.

Des compromis ergonomiques assumés

Cette fidélité au design circulaire impose certaines concessions. Apple CarPlay et Android Auto, conçus pour des écrans rectangulaires, s'affichent dans une fenêtre carrée qui ne tire pas parti de toute la surface disponible. Le résultat visuel peut sembler maladroit.

La solution recommandée par Mini ? Privilégier le système de navigation natif qui exploite pleinement l'écran circulaire. Selon Brockhoff, "quand les clients l'expérimentent réellement, cela fonctionne plutôt bien."

Une évolution technologique sans révolution esthétique

Si Mini écarte catégoriquement l'idée d'abandonner son écran rond, le constructeur n'exclut pas des améliorations futures. "D'un point de vue design, il est important de garder ce caractère vivant. La technologie évoluera toujours pour rendre l'intégration encore meilleure à l'avenir", précise le responsable.

Les critiques des utilisateurs visent moins l'écran lui-même que l'absence de boutons physiques, notamment pour la climatisation. Si Mini devait faire évoluer significativement ses habitacles, l'ajout de commandes tactiles ou rotatives semble plus probable qu'un changement de format d'écran.

Une stratégie à contre-courant

Alors que plusieurs constructeurs font marche arrière sur la digitalisation excessive et promettent le retour de boutons physiques, Mini persiste dans sa voie singulière. Cette approche distinctive pourrait constituer un atout commercial pour séduire les amateurs de la marque, attachés à son caractère unique et à son héritage britannique.

Le pari de Mini reste néanmoins risqué dans un contexte où l'ergonomie et l'intuitivité des interfaces deviennent des critères d'achat déterminants. Reste à savoir si la nostalgie et l'identité visuelle suffiront à compenser les limitations fonctionnelles aux yeux des automobilistes français et européens.