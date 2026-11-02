Le Vatican expose un siècle de Papamobiles Mercedes-Benz
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
- Un partenariat automobile centenaire
- Les pionnières : élégance et raffinement (1930-1967)
- La Nürburg 460 de 1930, première du nom
- L'innovation avec la 300 d Landaulet de 1960
- La prestigieuse 600 Pullman-Landaulet de 1965
- L'ère moderne : sécurité et visibilité (1980-2012)
- La révolution du Classe G en 1980
- Le renforcement sécuritaire après 1981
- La S 500 Long Landaulet de 1997
- Le passage au SUV avec la ML 430 de 2002
- La ML 500 de 2012, summum du raffinement
Le Vatican dévoile une page méconnue de son histoire automobile à travers une exposition exceptionnelle consacrée aux véhicules pontificaux. Intitulée "Mercedes-Benz : Un siècle de Papamobiles", cette présentation unique rassemble huit modèles historiques témoignant d'une collaboration remarquable entre le Saint-Siège et le constructeur allemand.
Un partenariat automobile centenaire
Depuis 1930, Mercedes-Benz entretient une relation privilégiée avec le Vatican en fournissant aussi bien des véhicules officiels que des utilitaires au service du Saint-Siège. Cette collaboration hors du commun illustre l'évolution des besoins en matière de sécurité et de visibilité des souverains pontifes au fil des décennies.
Installée dans un pavillon vitré à proximité de la Pinacothèque vaticane, l'exposition restera accessible au public jusqu'au 31 janvier 2027, offrant un voyage fascinant à travers l'histoire automobile et religieuse.
Les pionnières : élégance et raffinement (1930-1967)
La Nürburg 460 de 1930, première du nom
Tout commence avec la Mercedes Nürburg 460 Pullman, livrée au Pape Pie XI. Cette imposante limousine, animée par un moteur huit cylindres en ligne de 4,6 litres, reçut des modifications intérieures exceptionnelles : un siège papal individuel recouvert de brocard de soie, des finitions soigneusement sélectionnées en bois et métal, ainsi qu'un ciel de toit richement décoré.
L'innovation avec la 300 d Landaulet de 1960
Le Pape Jean XXIII reçut trente ans plus tard une Mercedes-Benz 300 d Landaulet au châssis allongé. Ce modèle introduisit des innovations pratiques : vitres latérales arrière entièrement amovibles pour les apparitions publiques, marchepieds se déployant automatiquement à l'ouverture des portières, et un siège papal central à réglage électrique. Le pontife disposait également de commandes pour la climatisation et la communication radio depuis l'habitacle arrière.
La prestigieuse 600 Pullman-Landaulet de 1965
Remise au Pape Paul VI à l'automne 1965, cette limousine de prestige bénéficia de nombreuses modifications spéciales : portières arrière élargies, toit surélevé au-dessus de l'habitacle arrière, siège papal spécialement conçu avec réglages individuels, système de refroidissement et interphone pour communiquer avec le chauffeur.
L'ère moderne : sécurité et visibilité (1980-2012)
La révolution du Classe G en 1980
La Mercedes-Benz 230 G développée pour la visite du Pape Jean-Paul II en Allemagne en 1980 marqua un tournant radical. Un dôme transparent et surélevé couvrait désormais l'habitacle arrière, protégeant le pontife des intempéries tout en permettant une visibilité optimale pour les fidèles.
Basée sur la version à empattement long du Classe G, elle arborait une peinture blanc nacré, des ornements dorés et un intérieur blanc. La climatisation et l'éclairage arrière furent spécialement adaptés à ces conditions d'utilisation particulières.
Le renforcement sécuritaire après 1981
Suite à l'attentat contre Jean-Paul II en 1981, Mercedes-Benz construisit une seconde Papamobile pratiquement identique, basée sur la 230 GE, mais dotée d'une protection blindée. Cette mesure sécuritaire devint ensuite un standard pour les véhicules pontificaux.
La S 500 Long Landaulet de 1997
Bien que Jean-Paul II soit étroitement associé aux Papamobiles Classe G, Mercedes-Benz lui livra également en 1997 une Landaulet plus traditionnelle basée sur la Classe S série 140. Cette S 500 Long disposait d'un toit décapotable électro-hydraulique et d'un siège papal particulièrement spacieux.
Le passage au SUV avec la ML 430 de 2002
En 2002, le concept de la Papamobile Classe G fut transposé sur le SUV Classe M avec la ML 430. Le dôme transparent fut cette fois mieux intégré à la carrosserie spécialement conçue, avec de larges baies vitrées entourant le siège papal. Jean-Paul II l'utilisa pour la première fois lors des Journées mondiales de la jeunesse à Toronto.
La ML 500 de 2012, summum du raffinement
Dernière pièce exposée, la ML 500 livrée en décembre 2012 au Pape Benoît XVI perfectionna le concept établi. L'habitacle vitré arrière fut agrandi pour faciliter l'accès, tandis que les surfaces vitrées accrues offraient une meilleure visibilité du pontife. Mercedes-Benz introduisit également un nouveau concept d'éclairage pour améliorer l'ambiance de l'habitacle arrière.
Cette exposition témoigne de l'ingéniosité déployée par Mercedes-Benz pour répondre aux exigences uniques du Vatican, alliant tradition, sécurité et innovation technologique au service de la papauté.
Questions fréquentes
Quelle est la première Mercedes utilisée par un Pape ?
La Mercedes Nürburg 460 de 1930, équipée d'un moteur huit cylindres en ligne de 4,6 litres, fut livrée au Pape Pie XI. L'intérieur avait été entièrement modifié avec un siège papal recouvert de brocard de soie et des finitions raffinées.
Pourquoi les Papamobiles ont-elles une bulle transparente ?
Le concept a été introduit en 1980 avec la Mercedes 230 G pour la visite du Pape Jean-Paul II en Allemagne. Cette structure vitrée protège le Pape des intempéries tout en permettant au public de le voir clairement lors des apparitions publiques.
Les Papamobiles sont-elles blindées ?
Après l'attentat contre Jean-Paul II en 1981, Mercedes-Benz a construit une seconde Papamobile basée sur le 230 GE avec une protection blindée. Cette mesure de sécurité a ensuite été intégrée aux modèles suivants.
Sur quels modèles Mercedes sont basées les Papamobiles modernes ?
Les Papamobiles récentes utilisent principalement la Classe G et la Classe M (ML). La dernière exposée est une ML 500 de 2012 livrée au Pape Benoît XVI, avec une habitabilité améliorée et de plus grandes surfaces vitrées.
Où se déroule cette exposition ?
L'exposition "Mercedes-Benz : Un siècle de Papamobiles" se tient dans un pavillon de verre situé près de la Pinacothèque du Vatican et restera accessible jusqu'au 31 janvier 2027.