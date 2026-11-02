Le Vatican expose un siècle de Papamobiles Mercedes-Benz

Par Luc Morandini / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Le Vatican dévoile une page méconnue de son histoire automobile à travers une exposition exceptionnelle consacrée aux véhicules pontificaux. Intitulée "Mercedes-Benz : Un siècle de Papamobiles", cette présentation unique rassemble huit modèles historiques témoignant d'une collaboration remarquable entre le Saint-Siège et le constructeur allemand.

Un partenariat automobile centenaire

Depuis 1930, Mercedes-Benz entretient une relation privilégiée avec le Vatican en fournissant aussi bien des véhicules officiels que des utilitaires au service du Saint-Siège. Cette collaboration hors du commun illustre l'évolution des besoins en matière de sécurité et de visibilité des souverains pontifes au fil des décennies.

Installée dans un pavillon vitré à proximité de la Pinacothèque vaticane, l'exposition restera accessible au public jusqu'au 31 janvier 2027, offrant un voyage fascinant à travers l'histoire automobile et religieuse.

Les pionnières : élégance et raffinement (1930-1967)

La Nürburg 460 de 1930, première du nom

Tout commence avec la Mercedes Nürburg 460 Pullman, livrée au Pape Pie XI. Cette imposante limousine, animée par un moteur huit cylindres en ligne de 4,6 litres, reçut des modifications intérieures exceptionnelles : un siège papal individuel recouvert de brocard de soie, des finitions soigneusement sélectionnées en bois et métal, ainsi qu'un ciel de toit richement décoré.

L'innovation avec la 300 d Landaulet de 1960

Le Pape Jean XXIII reçut trente ans plus tard une Mercedes-Benz 300 d Landaulet au châssis allongé. Ce modèle introduisit des innovations pratiques : vitres latérales arrière entièrement amovibles pour les apparitions publiques, marchepieds se déployant automatiquement à l'ouverture des portières, et un siège papal central à réglage électrique. Le pontife disposait également de commandes pour la climatisation et la communication radio depuis l'habitacle arrière.

La prestigieuse 600 Pullman-Landaulet de 1965

Remise au Pape Paul VI à l'automne 1965, cette limousine de prestige bénéficia de nombreuses modifications spéciales : portières arrière élargies, toit surélevé au-dessus de l'habitacle arrière, siège papal spécialement conçu avec réglages individuels, système de refroidissement et interphone pour communiquer avec le chauffeur.

L'ère moderne : sécurité et visibilité (1980-2012)

La révolution du Classe G en 1980

La Mercedes-Benz 230 G développée pour la visite du Pape Jean-Paul II en Allemagne en 1980 marqua un tournant radical. Un dôme transparent et surélevé couvrait désormais l'habitacle arrière, protégeant le pontife des intempéries tout en permettant une visibilité optimale pour les fidèles.

Basée sur la version à empattement long du Classe G, elle arborait une peinture blanc nacré, des ornements dorés et un intérieur blanc. La climatisation et l'éclairage arrière furent spécialement adaptés à ces conditions d'utilisation particulières.

Le renforcement sécuritaire après 1981

Suite à l'attentat contre Jean-Paul II en 1981, Mercedes-Benz construisit une seconde Papamobile pratiquement identique, basée sur la 230 GE, mais dotée d'une protection blindée. Cette mesure sécuritaire devint ensuite un standard pour les véhicules pontificaux.

La S 500 Long Landaulet de 1997

Bien que Jean-Paul II soit étroitement associé aux Papamobiles Classe G, Mercedes-Benz lui livra également en 1997 une Landaulet plus traditionnelle basée sur la Classe S série 140. Cette S 500 Long disposait d'un toit décapotable électro-hydraulique et d'un siège papal particulièrement spacieux.

Le passage au SUV avec la ML 430 de 2002

En 2002, le concept de la Papamobile Classe G fut transposé sur le SUV Classe M avec la ML 430. Le dôme transparent fut cette fois mieux intégré à la carrosserie spécialement conçue, avec de larges baies vitrées entourant le siège papal. Jean-Paul II l'utilisa pour la première fois lors des Journées mondiales de la jeunesse à Toronto.

La ML 500 de 2012, summum du raffinement

Dernière pièce exposée, la ML 500 livrée en décembre 2012 au Pape Benoît XVI perfectionna le concept établi. L'habitacle vitré arrière fut agrandi pour faciliter l'accès, tandis que les surfaces vitrées accrues offraient une meilleure visibilité du pontife. Mercedes-Benz introduisit également un nouveau concept d'éclairage pour améliorer l'ambiance de l'habitacle arrière.

Cette exposition témoigne de l'ingéniosité déployée par Mercedes-Benz pour répondre aux exigences uniques du Vatican, alliant tradition, sécurité et innovation technologique au service de la papauté.